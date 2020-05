La conducción de ATE provincia bloqueó un plan de lucha

Miércoles 20 a Gobernación por los despedidos de la Dirección General de Escuelas

Luego de reclamar mediante notas y cartas firmadas por diferentes juntas internas al CDP de ATE pidiendo que se convoque de manera urgente un plenario, este fue convocado la semana pasada.

El plenario que contó con la presencia de más de 70 delegados de hospitales, ministerios, escuelas y de la municipalidad, no votó ninguna medida de lucha pese a que hay despidos, amenazas de no pago de viáticos de compensación salarial, de que nuestro salario ha quedado en cuarentena mientras los precios aumentan sin freno, pese a que sigue en pie la amenaza de armonización del IPS con el Anses.

Luego de los informes de los miembros del CDP y de segundas rondas extensas en el tiempo que le restaron a la participación de los diferentes sectores, rechazaron movilizar el miércoles próximo en apoyo a la iniciativa de los despedidos de Educación que llevan meses de organización y lucha reclamando sus reincorporaciones a la Ministra Vila con el CDP dándoles la espalda también en la campaña virtual que se emprendió por redes para visibilizar el conflicto en cuarentena.

El debate fue intenso, pues hacía más de dos meses que no había ningún ámbito de reunión del sindicato, demostrando que tener un método de debate y decisión de acción es necesario para defender nuestros derechos, los puestos de trabajo y contra la creciente precarización.

Las enfermeras denunciaron el estado de la salud, que los equipo de protección personal que se han entregado son pocos y mala calidad, que en los hospitales que hay comité de crisis, sus voces no son escuchadas, que con salarios de hambre es difícil hacer frente a la pandemia. La conducción anunció el pago de un bono de $5000 en cuatro cuotas (abril, mayo, junio, julio) y que en agosto se transformara en una bonificación remunerativa del mismo monto, como si la cifra no fuera insuficiente. Esta bonificación está limitada al pago de trabajadores hospitalarios, no incluye a los trabajadores de adicciones, ni de la sede el ministerio. Del pase de los y las enfermeras a la carrera profesional ni se habló, en cambio se festejó la visita del ministro a la sede de ATE con motivo de la gran producción de alcohol en gel que el sindicato donó a los hospitales.

Desde varios sectores se planteó llevar adelante una única medida por todos los reclamos que permita concentrar en una sola acción con distanciamiento personal y medidas de bioseguridad los varios reclamos estatales que se escuchan, como el pase a planta de los despedidos, el pase a planta y la estatización de la empresas de limpieza de las torres, el pago urgente de la compensación de abril y la reapertura de paritarias que permita actualizar de acuerdo a la inflación nuestro salario. Sin embargo colocando a la pandemia como una excusa se negaron a convocar a la concentración del miércoles, algo que contrasta con la política de hacer asambleas presenciales todos los días en el conflicto de los tercerizadas del estado. Por otro lado, las Juntas Internas que defendimos esta concentración lo hacemos porque las patronales como Distribon SRL y el gobierno se aprovechan de la cuarentena para avanzar contra nuestros derechos e imponer un mayor grado de precarización laboral, es necesario que los trabajadores despedidos y los de planta por su salario en unidad confluyen en una misma actividad que coloque nuestros reclamos en la puerta de la gobernación porque con hambre no hay cuarentena.

Desde Tribuna Estatal también planteamos que ATE debe pronunciarse frente a las amenazas contra Lolo Domínguez Posse, secretario general del INTI, quien ha recibido amenazas por parte de integrantes de la lista Verde.

También planteamos el repudio a los dichos de Monseñor Tucho Fernández que en función de la economía manda los trabajadores del astillero (del cual es el padrino) y de la región a trabajar a pesar el virus cuando todos sabemos que no hay condiciones para la vuelta al trabajo sin condiciones de seguridad e higiene, desde Tribuna Estatal nos manifestamos por la creación de comités obreros de seguridad e higiene.

También planteamos la necesidad de dar una respuesta frente al avance del vaciamiento del IPS y la armonización con el Anses, de lo que se desprende una campaña vigorosa por el pase a planta.

Este miércoles 20 a las 11 horas nos damos cita en la gobernación con todas medidas necesarias frente a la pandemia con nuestros carteles por el pase a planta de todos los despedidos de educación, vialidad y tercerizados.