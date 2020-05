Chubut: Casino Punto y Banca recorta salarios y recibe ayuda del ATP

Luego de la entrega del salario por parte del pacto entre la CGT, la UIA y el gobierno, la Federación Argentina de Empleados de Comercio- presidida por Armando Cavalieri, hizo lo propio habilitando a las patronales a una reducción salarial de quienes no están realizando sus actividades laborales por el aislamiento preventivo, obligatorio, producto de la pandemia del COVID19. El Casino Punto y Banca S.A. no fue menos y procedió a recortar el salario de los trabajadores en un 25%.

¡El casino nunca pierde!

El Casino Punto Y Banca S.A. posee dos sucursales en Puerto Madryn, un casino y una sala para máquinas electrónicas, con alrededor de 110 trabajadores enrolados bajo el convenio de comercio, cuyo salario ronda los $60mil no llegando a cubrir la canasta familiar. Este ataque a los salarios agiganta la dificultad para afrontar la cuarentena, y la bronca se agiganta entre los trabajadores.

Otro dato a destacar, es que el Casino Punto y Banca S.A no tributa Ingresos Brutos en la ciudad. Por tener sedes en otras jurisdicciones tienen un convenio multilateral por lo que tributan en Bs As. Lo poco que tributan en la ciudad es un canon con monto aleatorio definido por la diferencia de lo que ganan y de lo que pagan a los jugadores que termina siendo una cifra irrisoria y susceptible de dibujos contables. El poder de lobby llevó a la recordada movilización en 2016 llevada adelante por la burocracia de comercio en Madryn, en defensa de los intereses del Casino para que no aumentaran los impuestos en un sector que viene amasando cuantiosas ganancias.

La patronal cantó Bingo con el ATP

El abuso de la patronal no tiene límites. No satisfechos con el acuerdo de rebaja pactado con la burocracia sindical servil, echan mano también al Programa ATP. Sin investigación por parte del gobierno nacional de los libros contables y del estado de situación de la empresa, el 50% del salario restante(75%) será abonado con la plata de la Anses, o sea, la plata de los jubilados.

Las salas de juegos y bingos, al margen de la situación económica, figuran entre los sectores que más han ganado, declarando record de ganancias año tras año, además de figurar entre las actividades que habilitan el lavado de dinero.

Aun habiendo sufrido el cierre de sus salones de juego tienen la capacidad económica suficiente para cubrir la totalidad de los salarios. La vista gorda que hace el Estado para controlar la ganancia patronal se opone a la de los trabajadores que conocen muy bien lo que se factura, dejando en evidencia la estafa.

Así las cosas, el Estado prioriza el beneficio y las ganancias de las patronales sin importar si tienen trabajadoras/es en negro, si despidieron gente, si evaden impuestos o tienen cuentas afuera, o si pueden pagar el 100% de los sueldos.Todo esto en detrimento de las condiciones de vida de los propios trabajadores que quedan perjudicados.

Vamos Por la organización independiente de los trabajadores para defender nuestros derechos y reivindicaciones.

Abajo el pacto UIA-CGT-Gobierno.

Ningún despido, ninguna suspensión.

Defensa integral del salario.

Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, con una actualización automática por inflación hasta la apertura de la paritaria de Comercio.

Apertura de las cuentas de las empresas.

Formación de comités electos por los trabajadores para controlar las condiciones sanitarias y la esencialidad de las tareas.