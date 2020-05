Neuquén: el Plenario Sindical Combativo realizó una gran movilización por los mineros

Las organizaciones sindicales, sociales y políticas nucleadas en el Plenario Sindical Combativo (PSC) y la Multisectorial contra la represión y el ajuste realizaron hoy una gran movilización en la capital neuquina, en apoyo a la lucha de los mineros de Andacollo por sus fuentes de trabajo y salarios.

La marcha, parte de la jornada nacional de lucha del PSC, partió desde el playón de la universidad y fue hasta la ciudad judicial, lugar donde acampan los mineros.

Participaron el sindicato ceramista, Partido Obrero, MST, PTS, IS, Liga Che Comunista, Nuevo Mas, POR y las legisladoras del Frente de Izquierda, Patricia Jure y Angélica Lagunas. Junto a docentes, estatales y estudiantes, se destacó una aguerrida y combativa columna de Polo Obrero.

La importancia de la marcha hizo que el cordón policial no pudiera detener a las columnas en su camino hasta el acampe. Un hecho a destacar, ya que existe un cerrojo de efectivos para que la comunidad no se acerque o no exprese su solidaridad con los mineros.

Una vez llegados al acampe, diferentes oradores de las organizaciones brindaron palabras de apoyo y consideraciones políticas sobre la gran necesidad de que la lucha minera triunfe.

En ese marco Patricia Jure señaló que “esta movilización ha sido posible porque ustedes han aguantado con el apoyo de todo el pueblo de Neuquén, pero especialmente con la fortaleza de sus familias y la comunidad de Andacollo”. La legisladora fue categórica al marcar que “la actualidad de esta lucha exige el pago de los salarios y la continuidad de los puestos de trabajo, pero también debe ubicar en el banquillo de los acusados a los cómplices de los empresarios: Cormine [Corporación Minera del Neuquén] y su presidente, Martín Irigoyen”. Y finalizó llamando a redoblar los esfuerzos por poner en pie una salida por la continuidad estatal de la mina, bajo el control de los trabajadores, garantizando el convenio colectivo y un salario igual al costo de la canasta familiar.

La jornada tuvo el gran valor de levantar las banderas por el triunfo de una lucha que ya es histórica, y para que la crisis la paguen los capitalistas. Es que la gran la cuestión para la clase obrera es derrotar un nuevo intento de descargar sobre ella el costo de una crisis de dimensiones colosales.

La actividad terminó con un gesto importante y simbólico: la entrega a los mineros, por parte de una compañera del Polo Obrero, de pan casero elaborado por los merenderos que luchan contra el hambre todos los días. Fue una expresión de solidaridad y de unidad de ocupados y desocupados.