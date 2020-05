Provincia de Buenos Aires: ante el reinicio de la construcción, defendamos la salud obrera

La presión de las patronales ha llevado a que en la Provincia de Buenos Aires se habilite el trabajo en las obras de construcción -algo que ya había ocurrido en varias provincias semanas atrás.

Se trata de un tema sensible, ya que muchos compañeros despedidos o cuentapropistas no están teniendo ingresos, no recibieron ayuda del Estado y están muy urgidos de empezar a realizar alguna actividad. A esto se suma la rebaja del 25% de los salarios para quienes están suspendidos por la cuarentena, acordado por Gerardo Martínez de la Uocra (sin mandato alguno de los trabajadores afectados) con las cámaras patronales, en la línea del acuerdo marco entre la CGT, la UIA y el gobierno.

Todos los que trabajamos en obras sabemos que las condiciones de trabajo nunca son las óptimas: tanto los elementos de seguridad como las medidas de prevención no se cumplen. Hoy más que nunca, es necesario redoblar la vigilancia de los trabajadores para lograr que eso suceda.

Debemos cuidar de nuestra salud, ya que de eso depende nuestra fuerza de trabajo, que es lo único que tenemos para ofrecer y ganarnos la vida. Por eso tenemos que estar alerta, denunciar y tomar medidas si no se respetan los protocolos.

Reclamamos entonces:

Provisión de los elementos de seguridad para circular (barbijos, alcohol en gel, guantes, etc.)

Transporte a los lugares de trabajo, respetando el distanciamiento, y traslado de regreso a las viviendas de cada trabajador garantizado por la empresa

Elementos de seguridad personal para realizar las tareas

Distanciamiento correspondiente en la ejecución de las mismas

Que en las obras haya comedores amplios y equipados para mantener la higiene

Que se garantice la comida

Que haya baños (1 cada 5 trabajadores mínimo) y duchas con agua caliente para higienizarse

Jornadas de trabajo reducidas

Para que se puedan cumplir realmente estos puntos mínimos, plantemos la formación de comités obreros de seguridad e higiene en todas las empresas y obras, con derecho a parar la actividad frente a cualquier violación de las medidas de seguridad, especialmente en lo que atañe al Covid-19.

Por controles sanitarios a las personas y trabajadores en tránsito, y el cumplimiento de protocolos y condiciones sanitarias en los alojamientos.