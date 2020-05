Paro en Frigorífico Santa Giulia por caso de Coronavirus

En el Frigorífico Santa Giulia, ubicado en Alejandro Korn, se confirmó un caso de coronavirus entre los operarios. Luego de un día de desinfección el lunes 18, que los trabajadores ponen en duda, pretendieron retomar la producción. La patronal, que no respetó las condiciones sanitarias desde que comenzó la cuarentena, presiona para retomar la faena sin cumplir con el protocolo ni tomar las medidas necesarias.

La faena no arrancó debido a que los trabajadores se plantaron hasta que no se realice la desinfección completa del establecimiento y se conozcan los resultados de otros casos sospechosos de contagio. El compañero infectado ha compartido, antes de que se detecte el virus, varios espacios comunes- como vestuarios, baños y comedor- por los que transitan todos los trabajadores del frigorífico.Sin embargo, solo se aíslo a 58 trabajadores a quienes les harían los hisopados.

La falta de medidas de protección desde el comienzo de la cuarentena pone de manifiesto el nulo interés de la empresa por la salud de los trabajadores y sus familias. Se entregaba solo un barbijo para jornadas de 9horas, no había guantes suficientes, no se cumplía con la limpieza y desinfección necesaria, faltaba habitualmente alcohol en gel en comedor y vestuarios, y las tareas se realizaban sin el distanciamiento social de 1,5mts.

El martes 19 comenzó el cese de actividades. La empresa presentó el aval del Ministerio de Trabajo para retomar la faena, pero esto fue desconocido por una asamblea masiva de más de 300 trabajadores que votaron el cese de actividades hasta el martes, para que se garanticen las medidas sanitarias.

La asamblea votó la luchar: hay que defender la salud y el salario

Está planteado reclamar el testeo para todos los trabajadores que asistieron al frigorífico en las últimas dos semanas, que se mantenga todo el personal en cuarentena hasta tener los resultados y que se conforme una comisión de seguridad e higiene electa por los trabajadores para dar garantías que se cumplan los protocolos y se ejecuten las medidas sanitarias. No se puede retomar la faena si no están garantizadas las condiciones laborales.

La empresa pretende descontar los días no trabajados para los trabajadores que no vayan, mientras convoca a asistir el miércoles 20 para arrancar la faena, lo que implica una acción deliberada de la patronal contra la cuarentena. La empresa debe pagar los salarios al 100%, no pueden recaer las consecuencias de las imprudencias patronales sobre el salario de las familias obreras. La extorsión de tomar personal nuevo para continuar la faena mañana debe ser rechazada por el gremio así como los recortes salariales.

En este cuadro, el gremio debe convocar asambleas en cada lugar de trabajo para brindar el apoyo con medidas concretas a esta lucha del frigorífico Santa Giulia.