Chubut: trabajadores ocupan Pesquera Fyrsa

Los trabajadores de la pesquera Fyrsa reclaman el pago de 2 meses de salarios adeudados, a sus más de 270 trabajadores, con un piquete permanente en los portones de ingreso y sostienen hace 60 días la ocupación de la fábrica, exigiendo que los empresarios Marcelo Figueroa y Daniel Rodriguez den respuestas. El municipio ha dado un subsidio de $3.000 solo para los efectivos. La situación es desesperante.

Prensa Obrera dialogó con Damián Alfaro, uno de los trabajadores en huelga, y nos dijo:

- Tenemos la planta tomada aquí en la textil ex Foderami, que es propiedad del señor Marcelo Figueroa, que además posee una planta procesadora en Rawson. Estamos pasando una situación muy complicada, muy difícil, debido a que ya son dos meses que estamos reclamando, se nos adeudan cuatro quincenas, más unos bonos de fin de año, no tenemos aportes jubilatorios ni obra social, no cobramos los salarios. Estamos pasando una situación muy complicada y se van juntando muchas deudas, muchas cuentas.

Frente a esta difícil situación, ¿qué resolvieron hacer?

Llegó un momento de desesperación tal que los trabajadores hemos decidido tomar la planta. La patronal no se ha presentado nunca a las audiencias a las que se los citó, no quieren sentarse a dialogar con nosotros, no dan ninguna respuesta, ninguna solución. Van pasando los días y se complica el no tener ningún ingreso, sobrevivimos gracias a la ayuda solidaria de la gente que colabora día a día con su granito de arena, estamos firmes acá en el acampe gracias a ellos, sino fuera por eso realmente no estaría nadie acá y la situación sería peor.

¿Cómo siguen las acciones?

Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, nuestro mayor anhelo es poder cobrar lo que se nos debe y poder reincorporarnos a nuestro lugar de trabajo. Lamentablemente sabemos a lo que nos estamos exponiendo, con el tema de la pandemia, todo culpa de los empresarios que tuvimos que llegar a tomar esta decisión. Tendríamos que estar tranquilos en nuestras casas con nuestras familias, cumpliendo la cuarentena como se debe, pero lamentablemente nos estamos exponiendo a cualquier enfermedad, es lamentable, muy triste.

¿Qué respuestas han tenido de la patronal?

No tenemos ninguna solución ni respuesta de nada. Con las últimas fuerzas que nos quedan, vamos a seguir hasta lo último, es indignante la situación de abandono de todos los compañeros, no solo de acá, sino de los compañeros de Rawson también. Ellos hace mucho más tiempo que están tomando la fábrica allá, lo bueno es el compañerismo y la unión que hay en este grupo, creo que nos va a llevar a poder ganar esta batalla.

Espero que los que escuchen esto, sobre todo los gobernantes que nos han dejado abandonados acá, nos sentimos muy solos, más allá de que estamos amparados por nuestro sindicato, pero como te digo estamos muy solos. Desde ya muchas gracias, porque llegue esto a nivel nacional, que se escuche nuestro reclamo y que pronto pueda tener una solución definitiva.

Desde el Partido Obrero exigimos al gobierno que convoque de forma urgente a la patronal y le exija respuestas de inmediato, además debe brindar una partida de fondos urgente para los trabajadores efectivos y no efectivos de 30 mil pesos. Se debe dar garantías de continuidad laboral. Se presenta la pulseada por quién paga la crisis en medio de la pandemia.

Expresamos nuestro completo apoyo a las luchas en curso, donde vemos la necesidad de realizar un Congreso de Delegados de base que discuta un plan de lucha unificado con un salida para las mayorías, para que finalmente esta crisis la paguen los capitalistas.

#SinSalariosNoHayCuarentena