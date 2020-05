Avellaneda: murió atropellado un repartidor de Glovo

Más que nunca, vamos por un gran paro de repartidores el próximo viernes 29.

Este martes por la mañana un repartidor de Glovo murió en un accidente de tránsito en la avenida Mitre en Avellaneda, mientras se encontraba en su jornada de trabajo. Se suma entonces a la lista de casos de accidentes fatales para los repartidores de las apps, cuya labor ha aumentado drásticamente bajo la cuarentena.

Los presentes en el lugar relatan que la víctima, que fue embestida y atropellada por un camión, no falleció al instante sino que quedó tendido y consciente en el piso. Durante esos minutos, los vecinos que acudieron a socorrerlo llamaron de inmediato al servicio de ambulancias del municipio. Sin embargo, el repartidor comenzó a convulsionar, por lo que tuvo que ser reanimado, ante la insistencia de los vecinos, por ambulancias del Same. Lamentablemente, esto no fue suficiente y el joven perdió la vida.

La denuncia de los vecinos es muy concreta. Tuvieron que pasar más de 40 minutos para que una unidad ambulatoria municipal se hiciera presente en el lugar.

La extrema precarización, la ausencia de todo derecho laboral y la imposición de tiempos de trabajo que obligan a los repartidores de las apps a pedalear a contrarreloj, poniendo en riesgo sus vidas, se han vuelto moneda corriente. Y lo que es peor aún, estas condiciones se han potenciado enormemente bajo la cuarentena; multiplicando también el hostigamiento por parte de la policía, los robos en zonas liberadas, la ausencia de elementos de seguridad e higiene y hasta el cobro de una comisión por las propinas.

Luego de la enorme jornada de paro y movilizaciones del 8 de mayo, los trabajadores de reparto de las apps obligaron al Ministerio de Trabajo a recibirlos para poder plantear todo un pliego de reivindicaciones que no puede esperar más tiempo. Sin embargo, no han obtenido respuestas aún. Ante esto mismo, la segunda asamblea nacional de repartidores ha resuelto este lunes otro paro y movilización para el día 29 de mayo. Llamamos a todos los trabajadores del reparto a profundizar el camino de la organización independiente para arrancar estas conquistas, que como los hechos demuestran, se han vuelto una cuestión de vida o muerte.