Buenos Aires-IPS, siguen las maniobras de vaciamiento y armonización

En una entrevista radial Marina Mapelli, secretaria de Jubilaciones del Suteba Provincia, reiteró los argumentos del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Eduardo Santín, que no son ni más ni menos que una barniz al paquete de ajuste de Macri-Vidal.

Para resolver un problema primero debe ser planteado

En primer lugar debemos decir que el IPS no está en déficit, fue saqueado, robado. Sus fondos deben ser restituidos, la mala administración debe ser investigada y procesada. Dar por cerrado este ataque delictivo es ser funcional a Vidal-Macri y todos los gobiernos que tomaron al IPS como billetera robada. Durante cuatro años no existió una presentación por este desfalco de fondos. Estos son recursos de los jubilados y bonaerenses que no vamos a resignar, estamos hablando de U$D 912 millones de dólares si tomamos solamente los activos y letras previsionales del 2018.

En segundo lugar, el convenio entre Kicillof y la Anses no esconde ninguna armonización por el simple hecho de que es: la ley de armonización, de pacto fiscal, y es el decreto que lo reglamenta, por más que lo intenten ocultar. Es el instrumento legal que hoy está en manos del Frente de Todos, cambio el médico, no el bisturí y la operación.

Lo que Santín y Mapelli no aclaran es que este crédito de la Anses no es por el “déficit” sino por una simulación entre dos sistemas previsionales distintos, si fuera por el “déficit” la Anses debería entregar $3.000 millones por mes. Este crédito debe ser devuelto en tanto esta simulación resulte ser favorable a la Anses.

Vidal no entregó esos datos por el costo político de avanzar en ese momento, porque, había recibido la suma de $40.000 millones en el 2018 y $65.000 en el 2019 (La Nación, 10-11-2017) por el pacto fiscal y, por último, porque había avanzado en el vaciamiento del IPS quedándose con sus fondos. La permisividad de esto llevo a una estampida de jubilaciones, de este modo avanzó la armonización, que Kicillof, Santin y todo el FUDB omiten su investigación.

Ahora Kicillof, el amigo de los docentes, entrega datos del IPS por $6.000 millones, forzando a tomar créditos de la Anses, abriendo camino para armonizar, y en esa instancia, sí estarán en juego los requisitos jubilatorios; la edad, el cálculo del haber, y la movilidad jubilatoria.

Todas las provincias hacen fila reclamando a la Anses que gire los fondos que son resultado de esta simulación; Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe desde el 2005, etc. Previamente, todas estas provincias llevaron sus cajas jubilatorias a un déficit y luego fueron modificando derechos jubilatorios. Es así como con el correr de los años desde la Anses salen sumas millonarias: $ 12.575 de millones en el 2016, $18.833 millones en el 2017, $14.894 millones en 2018 y $29.000 millones en el 2019 (La Nación 26-9-2019), a cambio de armonizar.

La “responsabilidad de cumplir” con los jubilados de la Provincia de Buenos aires no es tarea de la Anses, eso es armonizar. Los recursos de los bonaerenses no están en la Anses, ahí están los recursos del 80% de jubilados que viven con una prestación de indigencia de $15.891,49.

Los recursos de los bonaerenses están en los U$D 275 millones que se pagaron en deuda externa, en los subsidios que se llevan las patronales, está en los U$D 850 millones que Fernández pago en diciembre a los buitres de Cambiemos (Prensa Obrera 2/1).

El IPS solo se puede fortalecer con la devolución de sus fondos, con el pase a planta permanente de todo el sector precarizado (monotributistas).

De esto solo existen declaraciones, ninguna dependencia puede decir que haya una masiva incorporación de trabajadores al Estado provincial, ni los 27.000 docentes y auxiliares desocupados (Infocielo200 3/4), ni los 50.000 estatales (semanario actualidad, 21/4). Esto ocurre por una simple razón: el gobierno solo busca cumplir con los vencimientos de la deuda externa, es en lo único que concentra recursos. El pase a planta acabaría con el argumento de la caída en relación entre activo y pasivo. Esto si seria “fortalecer al IPS y nutrir de aportes”.

Párrafo aparte merece el debate del Frente de Todos con Santín para realizar modificaciones en el IPS a fin de “modernizar y digitalizar la caja bonaerense”. Este apuro no existe a la hora de tratar las miles de jubilaciones que se encuentran frenadas, no por la pandemia, sino hace años. El atraso en los trámites se debe en primer lugar a la Dirección General de Escuelas. Entonces surge la duda, ¿es necesaria una bicameral para modernizar y digitalizar al IPS? En tiempos de pandemia ¿no deberíamos estar discutiendo un plan de infraestructura escolar para recuperar el ciclo lectivo en condiciones de salubridad? En esta línea merodea el proyecto de Cambiemos de postergar el giro de aportes al IPS que en estos meses deben realizar los municipios.

Un planteo para defender al IPS

La multicolor de La Plata y, el Suteba- Ensenada se movilizaron a las puertas del IPS. Tribuna Docente colocó el problema del IPS en cada reunión virtual de delegados que se realizaron en la primera semana de mayo. La docencia mantiene una preocupación por todas las acciones y comunicados que conciernen al IPS. Debemos luchar por la defensa del IPS

No al convenio con la Anses.

Investigación de sus operaciones para la restitución de todos sus fondos y el procesamiento de todos los vaciadores. Que se abran los libros.

Pase a planta permanente de todos los trabajadores, salario igual al costo de la canasta familiar y 82% móvil.

No al pago de la deuda externa. Que es ilegitima, fraudulenta y está llevando a la miseria todos los trabajadores.