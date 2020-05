Observatorio de los trabajadores- Quinto Informe

El gobierno vuelca enormes subsidios a los monopolios ajustadores y migajas a los trabajadores.

El escándalo político que se desató al conocerse a través de los medios que, con la plata de los jubilados, se estaba pagando parte del salario de directivos (y de buena parte del personal) en el caso de algunos de los más grandes grupos económicos del país como Techint y Clarín, puso de relieve el nivel de hipocresía del gobierno nac&pop de los Fernández.

Es que la fingida sorpresa que manifestaron los funcionarios que salieron al ruedo “exigiendo” que esos monopolios “justifiquen” las razones que tienen para recibir la ayuda que sale de los fondos de la Anses, se esfumó rápidamente junto con la desaparición del tema de las páginas de los diarios porque, con un mínimo de seriedad, no pueden sostener que el gobierno desconoce a cuáles empresas y a qué personal se les entregan los aportes que les permiten a aquellas reducir el monto de los salarios que pagan.

A las empresas de Rocca y de Magneto se le sumaron otras que distan de ser pymes, como la aérea Latam, que también incluyó en la nómina a su máxima directiva; la Granja Tres Arroyos -la más grande del país-; McDonald´s; los casinos; Cheeky, de la ex primera dama, Juliana Awada, e incluso la empresa Vicentín, que está en default y sus directivos acusados penalmente, y que colocó a la cabeza de la lista de beneficiados a directivos de la aceitera que son familiares del dueño.

Que el “desconocimiento” oficial es una simple simulación lo muestra el hecho de que la propiaAnses informó que había realizado un análisis de cada uno de los pedidos y solo se le otorgó la denominada eufemísticamente Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) a un poco más de la mitad de las empresas que lo solicitaron.

El mapa se ve mejor con el celular horizontal

Y pagaron con despidos…

El cuadro es escandaloso, además, porque la mayoría de estos grandes monopolios desconoció alguna de las razones que aparecían como argumento para justificar este programa de subsidios masivos a los capitalistas y requisito para acogerse a él. La mayoría de ellas despidió trabajadoresimpunemente -como Techint (casi 1.500), la Granja Tres Arroyos (50) y los casinos (varias decenas)-, recortó, congeló o pagó los salarios en cuotas, como Clarín, Cheeky y McDonald´s o están en pleno default sin garantizar siquiera el puesto a sus trabajadores, como es el caso de Vicentín.

Este otorgamiento masivo de dinero a monopolios, que “la juntaron o la juntan en pala”, se suma a la entregada de las burocracias de todo pelaje que suscribieron con empresas de todos los sectores laborales acuerdos a nombre de los trabajadores que no fueron consultados, que habilitan a pagar salarios a los obreros y empleados suspendidos por la cuarentena, con descuentos sustanciales que llegan hasta el 50 por ciento. Es decir, subsidios de todo tipo para los capitalistas, a costo de los trabajadores y de los haberes de los jubilados.

Las migajas del festín

Una contracara de esta celeridad y mano suelta para con los grandes capitalistas aparece, entre otros hechos, en que la miseria de la ayuda oficial a la franja más vulnerable y vulnerada de trabajadores, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por apenas $10 mil que tiene como beneficiarios a quienes trabajan en negro, en casas particulares y a una franja de los monotributistas, anunciado a fines de marzo pasado, es una goma que se fue estirando sin importar la situación desesperante de esa enorme masa de trabajadores (unos 10 millones de los cuales la Anses solo aprobó el pedido a 8 millones) y recién se terminará de pagar a principios del mes de junio.

Es importante ver que entre los responsables actuales de manejar el dinero, que se destina a asistir sin pudor a los principales grupos económicos del país, está la titular de la Anses, María Fernanda Raverta, que forma parte del kirchnerismo más puro, la que también pudo argumentar esta semana, sin perder la compostura que, con el aumento de miseria anunciado, los jubilados mantendrán su capacidad de compra, cuando la mínima será de $16.800 hasta setiembre.

Gobernadores e intendentes, al ataque

En la semana que va desde la salida del Informe 4 se ha sucedido una serie de medidas por parte de gobernadores e intendentes –tanto del PJ como de Cambiemos, en esto no hay grieta- que intentan aprovechar el cuadro de dificultades que presenta la cuarentena para la organización obrera, para lanzar golpes contra el salario y las condiciones de trabajo. Aún con esas dificultades, la respuesta de los trabajadores se hace presente. La resistencia de los trabajadores aparece apenas puede organizarse, y logra triunfos.

En los últimos días se multiplicaron las acciones de los trabajadores municipales de Córdoba repudiando la ordenanza del gobierno de Martín Llaryora (PJ), que reduce la jornada laboral y ajusta a la baja su salario; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se ha lanzado a atacar la estabilidad laboral y otra serie de derechos históricos de los estatales; el gobierno peronista de Sergio Uñac, de San Juan anunció que suspenderá el aumento salarial a los estatales; el intendente de Tafí Viejo (Tucumán), Javier Noguera (kirchnerista), despidió trabajadores en medio de la pandemia;el gobierno chubutense de Mariano Arcioni ha arremetido con un nuevo ataque a la combativa docencia provincial procediendo a descuentos masivos por paros.

Luego de dos semanas de lucha contra el despido de 14 trabajadoras de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, el municipio de Tigre (Buenos Aires) se comprometió a su incorporación.

En Colonia Santa Rosa, Salta, los municipales están llevando adelante un proceso de asambleas y paro en reclamo de que se les pague el acuerdo salarial del año pasado y los municipales de Yrigoyen (Salta) fueron al paro en reclamo de un aumento de salario del 30 por ciento.

A su vez, los docentes de Mendoza realizaron el 20 de mayo una jornada de protesta virtual para exigir el llamado a suplencias, mientras que con una importante presencia de docentes, se realizó el viernes 15 de mayo una concentración en frente al Instituto de Previsión Social (IPS) en La Plata (Buenos Aires) para denunciar el vaciamiento de la caja jubilatoria.

La apertura de la cuarentena

Se multiplican las denuncias de los trabajadores de la Salud porque siguen sin tomarse las medidas de seguridad sanitaria imprescindibles en muchos de los centros de atención. Los trabajadores plantearon que en los últimos días se produjo una nueva ola de contagios de Covid-19 en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo nuevos registros en el Rocca, el Udaondo, el Durand y el Fernández. En el Hospital de Clínicas, de CABA, los trabajadores reclaman testeos que, después de semanas de reclamos, recién se le realizó al 10 por ciento del personal de Enfermería. Y, entre muchas otras, en el Hospital Iriarte, de Quilmes, hay dos casos positivos y se teme una extensión masiva.

Otro sector donde se han multiplicado los casos en estos últimos días es en el de los supermercados, donde se ha trabajado durante toda la cuarentena y en el cual las patronales no han implementado las medidas de seguridad adecuadas, en una actividad que tiene grandes ventanas a la posibilidad de contagio. Hay denuncias de trabajadores que, en las grandes cadenas, ya se han comprobado más de 15 casos positivos sin que las patronales hayan detenido ni un solo día la actividad.

En el caso de Córdoba, el supermercado A Granel se ha transformado en un centro de contagios –ya hay más de 10 trabajadores infectados- y solo por una fuerte presión por parte de los trabajadores se logró el cierre del establecimiento por 48 horas para hacer un chequeo masivo de todo el personal.

A su vez, el regreso a los puestos de labor por parte de un segmento importante de trabajadores dadas las medidas de apertura que dispusieron el gobierno nacional y los de las distintas administraciones locales, puso en rojo las condiciones sanitarias en las cuales se realizarían las tareas. Y comenzaron las denuncias por parte de trabajadores de distintas plantas.

Entre otros casos, en la construcción de los Parques Eólicos, en las cercanías de Bahía Blanca, una decena de trabajadores resultaron contagiados por desidia patronal y un ferroviario del taller de Remedios de Escalada (Lanús, Buenos Aires), está infectado y la empresa, Trenes Argentinos, no realizó ninguna comunicación, ni disparó protocolo alguno.

Luchas obreras

En el sector privado también se desarrolla una creciente resistencia obrera. Esta semana, los ceramistas de Cerro Negro y Losa (Olavarría, Buenos Aires) lograron arrancarle a la patronal el pago inmediato de los montos adeudados de marzo al 100% y cobrar en abril y mayo el 80% del salario,

Los trabajadores de reparto realizarán el viernes 29 un nuevo paro a nivel nacional.

Los perodistas del diario El Litoral, de Corrientes,están en quite de colaboración y asamblea permanente por el despido de un comañero.

Los obreros de Incro y Edevsa se encuentran apostados frente a los portones de YPF en Las Heras, Santa Cruz, reclamando por el pago total de sus salarios.

En la empresa La Nirva (Lomas del Mirador, Buenos Aires), con medidas de fuerza los trabajadores lograron el pago del 100% de los salarios adeudados en el corto plazo.

En la ciudad de Rosario, el paro por tiempo indeterminado de choferes reclamando por el salario adeudado ya lleva casi 15 días.Y en Córdoba el paro de los choferes lleva más de 10 días.

Tras un bloqueo en la entrada a planta, los trabajadores del molino harinero Loma Blanca, ubicado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lograron el miércoles 13 una victoria, con la reincorporación y blanqueo de operarios que habían sido despedidos.

La salida de la cuarentena pondrá en el tablero la crisis profunda que comenzó antes del coronavirus y que este potenció y las dos fuerzas que estarán enfrentadas: las patronales tratando de aprovecharla para golpear a las condiciones de trabajo y los salarios y a la clase obrera vuelta a sus lugares de trabajo, en la posibilidad y necesidad de organizarse para defender la supervivencia y la condición humana.

En el sector de Salud

El miércoles 20 de mayo tuvo lugar la primera reunión abierta para organizar la lucha por el pase a planta de los trabajadores de limpieza del sistema de Salud de Neuquén, así como por elementos de protección personal y la mejora de las condiciones laborales. Participaron la legisladora Patricia Jure y se busca darle continuidad a la presentación del proyecto en este sentido por parte de la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. El primer caso confirmado de coronavirus en el sistema de salud de Neuquén plantea la necesidad de luchar por las condiciones salariales y de bioseguridad para los trabajadores de la actividad y el sector de limpieza es uno de ellos.

Hace semanas que los trabajadores del Hospital de Clínicas (CABA) reclaman públicamente a las autoridades del establecimiento y de la UBA, de la cual depende, la provisión de Elementos de Protección Personal (EPP) para todo el personal, licencias rotativas y testeos para todos los trabajadores.Al 19 de mayo, tan solo había sido testeada una porción de médicos y a no más de 60 enfermeros (sobre 700 que componen la planta total del Hospital). Y esto último, solo ante el reclamo de la Agrupación Bordó de que se habían adquirido testeos que solo estaban destinados a médicos, un acto de discriminación entre los trabajadores.

Confirmado el contagio del director del Hospital Iriarte (Quilmes, Buenos Aires), Juan Fragomeno, en un comunicado el municipio informa que, si bien la intendenta Mayra Mendoza, y otros funcionarios, no tuvieron contacto estrecho, igualmente se les realizo el test dado que compartieron un acto el día viernes 15 de mayo. Esta prevención, que es un protocolo comprensible, no corre para centenares de trabajadores que se desempeñan en distintas tareas en el hospital, y también requieren el test para su tranquilidad y la de sus familias.

En los últimos días asistimos a una nueva ola de contagios de Covid-19 en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Nuevos registros en el Rocca, Udaondo, Durand y Fernández. Los trabajadores de la salud, más expuestos que nunca ante un salto de la curva.

En horas de la mañana del 18 de mayo, personal de enfermería del área del Hospital Garrahan (CABA) donde se atienden niñas y niños con contagio de Covid-19, realizó una asamblea donde resolvieron un paro por 24 horas en reclamo de reivindicaciones urgentes de los trabajadores. Denuncian que la dirección improvisó una serie de modificaciones edilicias para utilizar toda la sala para tratar pacientes de Covid-19, y se usa solo una parte para tal propósito. Al poco tiempo de iniciada la medida se realizó una reunión entre los trabajadores y Dirección Médica, en donde se asumió el compromiso de más y mejores Elementos de Protección Personal, entre otros reclamos.

El domingo 17 de mayo se confirmó del contagio del director del Hospital Iriarte, Juan Fragomeno, mientras su par, Daniel Abarquero, continúa internado en una clínica del distrito. También están en estudio ocho directores más del nosocomio (5 días Periodismo del Sur, 17-5). El fin de semana también se conoció la denuncia de un caso de Covid-19 en la fábrica Cattorini, de Quimes. Hace semanas los trabajadores del hospital reclamaban los elementos de bioseguridad para evitar su contagio y hoy gran parte del personal está en riesgo de haber sido contagiado.

Se conocieron los primeros dos casos de coronavirus en Baradero (Buenos Aires). Son trabajadores de la salud, un médico y una enfermera, que habrían contraído la enfermedad en un instituto privado de Luján, localidad que cuenta con 23 casos positivos, otros tantos en estudio y 3 muertos. A raíz de estos primeros casos en Baradero se aisló a 124 personas, muchas de ellas trabajadores y trabajadoras de Hospital Municipal, pero no se hicieron tetsteos a nadie más que a la enfermera y al médico que resultaron positivos. El médico infectado, además de trabajar en el instituto de Luján, lo hacía en el hospital local.

El supermercado A Granel de la ciudad de Córdoba se está transformando en un centro de contagios de Covid-19. Habría 10 personas enfermas de la sucursal ubicada sobre calle San Martin, según manifestaron trabajadores de la empresa a Prensa Obrera. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) volvió a establecer un cerco sanitario en la zona. Los vecinos de la zona cuestionan la ausencia de información y ponen en duda el alcance del operativo. El reporte oficial indica que a la fecha hay 14 casos confirmados de coronavirus.

Tras el fallecimiento de una paciente de 66 años, a la que posteriormente le diagnosticaron coronavirus, 110 trabajadores del Hospital San Martín debieron quedar en aislamiento y toda el área de Emergencias bloqueada. La situación muestra la crisis del sistema sanitario y la responsabilidad del gobierno de Axel Kicillof. Al momento de su fallecimiento, la paciente se encontraba internada por problemas neurológicos junto a otros seis pacientes más en el área de Emergencia, sin la protección y el aislamiento que requieren los casos de covid-19.

El geriátrico “El amanecer”, ubicado en la calle Rodríguez Peña 4463 de Villa Linch, Partido de General San Martín, (Buenos Aires) alberga, según dijo uno de sus propietarios, 80 adultos mayores. Transcendió por los medios que el lugar presenta un brote de contagios de coronavirus con 19 casos confirmados y 5 muertes al 13 de mayo. El proceso no se inició ahora. El 23 de abril pasado se detectó el primer caso, una mujer de 81 años que fue trasladada al Hospital Eva Perón donde se realizó el hisopado y dio positivo. La paciente murió 4 días después (NoticiasSM 27/04).

El nuevo desarrollo, producido por científicxs del Conicet en el Instituto Milstein, que permite detectar el virus a partir de muestras extraídas de hisopados de pacientes, de manera rápida y altamente sensible a un costo muy bajo fue anunciado por cadena nacional por Alberto Fernández. Pero lo que ni el presidente ni las autoridades del Conicet dicen es que la gran mayoría de estxs cientificxs trabajan en condiciones de precarización laboral. Lxs 10.000 becarixs del organismo cobran salarios por debajo de la línea de pobreza.

El 27 de abril ingresó al Hospital Udaondo (CABA), una paciente que no fue testeada por Covid-19, pese a que tenía síntomas sospechosos de la enfermedad. Luego de 12 días de internación, se conoció que era un caso positivo. Hasta este momento no se había activado el protocolo de pacientes Covid-19 y se desconoce el número real de personal que tuvo vínculo estrecho con la paciente. A su vez nunca se procedió al cierre del servicio de clínica médica sala de mujeres del tercer piso, donde estuvo la paciente internada desde su ingreso. Hasta el momento se conoce dos trabajadores contagiados.

Se reportaron los primeros dos casos de coronavirus en institutos dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DGRPJ) de la Ciudad de Buenos Aires (un interno y una enfermera) y los delegados denunciaron que las autoridades no proveen de los elementos de protección necesarios a los internos y el personal.

.........

A pesar de todo los beneficios que recibieron las empresas de Salud privadas, entre ellas las del Sanatorio Güemes los trabajadores del establecimiento, de la Ciudad de Buenos Aires, quienes estuvieron entre los primeros en atender los incipientes casos de Covid-19 en el país, tuvieron que esperar al día 15 del mes para recibir el 50% de su salario que no paga la patronal sino la Anses.Sumado a esto, a gran cantidad de trabajadores no se le abonó la totalidad de las horas extras realizadas el mes pasado, esto sin dar ninguna explicación al respecto.

Cuatro enfermeras de terapia intensiva del Hospital General de Agudos Magdalena V. de Martínez, de la localidad de Pacheco (Tigre, Buenos Aires), han contraído coronavirus, según las informaciones oficiales del Ministerio de Salud. Ante esta situación, hay cuatro pacientes y aproximadamente 15 profesionales de la salud que están siendo aislados. Los trabajadores, que vienen denunciando sistemáticamente las malas condiciones de trabajo y el vaciamiento del hospital, habían emitido ya en marzo un comunicado denunciando al ministerio por la falta de insumos para atender la pandemia, como kits sanitarios

En el sector estatal

El 19 de mayo hubo una movilización de distintos sectores en el centro de Río Gallegos, la capital santacruceña. Decenas de trabajadorxs confluyeron para levantar sus diversos reclamos. Los despedidos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de la municipalidad estuvieron presentes y fueron convocantes a la actividad. Estos sectores no tienen respuesta a su reclamo de reincorporación. Tratan de sobrevivir a la cuarentena y al hambre sin ningún ingreso, mientras el gobierno nacional sigue sin pagar a un sector importante el miserable monto del IFE y la gobernadora Alicia Kirchner no garantiza los bolsones de comida para las familias carenciadas.

Las trabajadoras precarizadas de la Dirección General de Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en lucha, ya que al día de la fecha aún no han cobrado los salarios –como ya sucediera en el mes de abril. Las trabajadoras se encuentran tercerizadas mediante contratos de asistencia técnica con la UBA, y con salarios que promedian los 25 mil pesos -es decir, menos de la mitad de la canasta en la Ciudad de Buenos Aires (sin contar alquiler). No cuentan con ningún tipo de régimen de licencias si se enferman o si deben asistir a hijes o familiar enfermo (en medio de una situación de pandemia), ni con obra social o ART.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ha publicado una batería de medidas (decretos y proyectos de ley) con los que busca atacar la estabilidad laboral de los trabajadores estatales, profundizar la quita de derechos adquiridos de los docentes y lograr una fuerte concentración de poder por parte del Ejecutivo provincial manejando los fondos que antes estaban en manos de los municipios, entre otras cosas.

El gobierno peronista de Sergio Uñac en San Juan anunció que suspenderá el aumento salarial a lxs trabajadorxs estatales.Este recorte salarial, a la luz de una inflación que no para de crecer, pone en pausa un acuerdo entre los gremios estatales y el gobierno provincial que ya de por sí significaba una burla al trabajo del sector, con aumentos del 5,5% a partir de marzo, 3,5% desde mayo y 4,5% más con el sueldo de julio.

Municipales

Durante la pandemia del coronavirus el Municipio de Tafí Viejo (Tucumán) ha despedido a varios trabajadores. Contrariando el decreto presidencial, el intendente Javier Noguera (peronista y kirchnerista) dejó sin trabajo a recolectores de residuos. Se calcula que la Municipalidad de Tafí Viejo tiene alrededor de 800 trabajadores en negro cumpliendo distintas tareas que van desde el manejo de vehículos pesados hasta el cuidado de cementerios. Esta forma de contratación no es novedosa, el Estado provincial es el primer contratador en negro de la provincia, miles de trabajadores cumplen funciones sin aportes ni obra social, mucho menos ART o algún tipo de seguro.

Municipales

A una semana de aprobada la ordenanza que recorta el salario municipal, el intendente del PJ de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, arremetió una vez más contra las y los trabajadores municipales, esta vez mediante la intervención judicial. La imputación de 13 miembros de la cúpula del Suoem (Sindicato municipal) no puede entenderse si no es al calor de las crecientes acciones de protesta que se multiplicaron en las bases.

Municipales

Luego de dos semanas de lucha contra el despido de 14 trabajadoras de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, el municipio de Tigre (Buenos Aires) se comprometió a la incorporación de las trabajadoras que habían sido cesadas en su contrato de monotributo y el día lunes 18 vuelven a su puesto de trabajo.

Municipales

En Colonia Santa Rosa, Salta, los municipales están llevando adelante un proceso de asambleas y paro en reclamo de que se les pague el acuerdo salarial del año pasado. También reclaman que se les dé cobertura de ART, reclamo más sentido en medio de la pandemia ya que no cuentan ni siquiera con los elementos de seguridad sanitaria.

Municipales

Los municipales de Yrigoyen (Salta) fueron al paro en reclamo de un aumento de salario del 30%. La Secretaría de Trabajo declaró la conciliación obligatoria. En el medio, el intendente y su gabinete salieron a recolectar la basura, en una clara maniobra de provocación y carneraje del paro municipal. Los trabajadores denuncian que el aumento del 8% al básico que otorgó el intendente es apenas un kilo de carne.

----------

Municipales

En las últimas jornadas se multiplicaron las acciones de los trabajadores municipales de Córdoba repudiando la ordenanza que reduce la jornada laboral y ajusta a la baja su salario. Hubo iniciativas de reclamo, tales como las desarrolladas desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud y el hospital de Urgencias. El área de tránsito enfrentó el carneraje con el que el director de la repartición pretendió boicotear la medida de fuerza.En la base del sindicato crece la bronca y las iniciativas de acción directa para enfrentar este ajuste.

Docentes

Una jornada de protesta virtual para exigir el llamado a suplencias, se llevó adelante el 20 de mayo en Mendoza. Las consignas votadas en la asamblea de docentes suplentes para hacer sentir este reclamo son #NiUnDocenteSinTrabajo, #NiUnEstudianteSinDocente. La situación es crítica, ya que se trata de cientos de docentes que se quedaron sin acceder a los llamados antes de la cuarentena, sin posibilidad de trabajar, sin salario y sin obra social. Hay escuelas que se quedaron sin nombrar directivo, y son sostenidas por la buena voluntad del/la vicedirector/ra en caso de que la escuela lo tenga, o por la/el docente de mayor antigüedad de la institución.

Docentes

El gobierno de Mariano Arcioni ha arremetido con un nuevo ataque a la docencia de Chubut, procediendo a descuentos masivos por días de paro y retención de servicios realizados durante febrero y marzo de 2020. Frente a esto, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) interpuso un amparo, que tuvo una respuesta favorable para la docencia: ordenando al gobierno provincial el pago de haberes de manera íntegra y sin descuento, e indicándose la devolución de los descuentos realizados en un plazo que no exceda los cinco días hábiles.

Docentes

En la reunión virtual del Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén realizada en el día de ayer, 18 de mayo, el gobierno de Omar Gutiérrez volvió a darle las espaldas a un reclamo fundamental: resolver un mecanismo para instrumentar la cobertura de los más de 500 cargos y más de 4.000 horas cátedras vacantes. La ministra de Educación, Cristina Storioni, ni siquiera colocó el tema en el orden de tratamiento, demostrando que toma la cuarentena como la oportunidad para aplicar un brutal ajuste contra las y los trabajadores de la educación, y avanzar en la contrarreforma educativa y laboral.

Docentes

La actual virtualidad es la sobreexplotación docente, el trabajo a destajo las 24 horas del día. Los docentes se han visto obligados a poner a disposición no solo su tiempo, sino sus teléfonos, sus mails, sus computadoras y su presupuesto, haciéndose cargo de sostener económicamente los gastos corriente eléctrica e internet que se requieren.Se ha establecido una reforma laboral de hecho que avasalla los derechos más elementales, como el horario de trabajo y el derecho a la intimidad.

Docentes

Con una importante presencia de docentes, se realizó el viernes 15 de mayo una concentración en frente al Instituto de Previsión Social (IPS) en La Plata (Buenos Aires) para denunciar el vaciamiento de la caja jubilatoria y rechazar el intento de “armonización” con la Anses por parte de Kicillof y el gobierno nacional, que implicaría la liquidación de la movilidad jubilatoria y el aumento de la edad de retiro. La iniciativa fue impulsada por la lista Multicolor de Suteba La Plata, y había sido resuelta en una muy numerosa reunión de delegades ante la creciente preocupación por el proyecto del gobierno de crear una Comisión Bicameral para reformar nuestro régimen jubilatorio.

Judiciales

Viene tomando impulso una fuertísima presión patronal para levantar la feria sanitaria dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cruzada capitalista se realiza a través de los grandes estudios jurídicos y de los distintos Colegios Públicos de Abogados de las provincias, incluido ahora el de la Ciudad de Buenos Aires. El levantamiento de la feria resultaría tan peligroso como inviable. La mayoría del personal trabaja en condiciones de hacinamiento laboral y un tránsito diario de 100 mil personas, impide el distanciamiento social y la obsolescencia del sistema informático, que impide en la práctica el teletrabajo.

En el sector privado

Repartidores

El 19 de mayo un repartidor de Glovo murió en un accidente de tránsito en la avenida Mitre, en Avellaneda (Buenos Aires), mientras se encontraba en su jornada de trabajo. Se suma a la lista de casos de accidentes fatales de los repartidores de las apps, cuya labor ha aumentado sustancialmente bajo la cuarentena. Los presentes en el lugar relatan que la víctima, que fue embestida y atropellada por un camión, no falleció al instante sino que quedó tendido y consciente en el piso. Tuvieron que pasar más de 40 minutos para que una unidad ambulatoria municipal se hiciera presente en el lugar.

Repartidores

Los trabajadores de reparto realizarán el viernes 29 un nuevo paro a nivel nacional, con caravanas que en cada ciudad irán al epicentro del poder político. La central, en la Ciudad de Buenos Aires, se dirigirá hacia el Ministerio de Trabajo, con el fin de concretar la reunión prometida por la cartera.

Repartidores

El crecimiento de los robos y hechos violentos a los que están sometidos los repartidores en esta cuarentena se transformó en otro de los reclamos de este sector a nivel nacional.La policía no solamente actúa como cómplice y garante de los hechos delictivos, sino que también es la encargada de hostigar y reprimir a los trabajadores de reparto desde el primer momento de la cuarentena.

Repartidores

Pedidos Ya informó recientemente a los repartidores de la habilitación, para varias ciudades y provincias del interior, de un nuevo servicio que supuestamente beneficiaría a los mismos. La app arbitrariamente decidió que brindará la opción de dejar propina a los riders en las compras con tarjetas de débito o crédito, pero la multinacional se cobraría un porcentaje de ese monto por el “servicio”. Una nueva estafa contra estos trabajadores precarizados.

Pesca

Los trabajadores de la pesquera Fyrsa (Chubut) reclaman el pago de 2 meses de salarios adeudados a sus más de 270 trabajadores, con un piquete permanente en los portones de ingreso y sostienen hace 60 días la ocupación de la fábrica, exigiendo que los empresarios Marcelo Figueroa y Daniel Rodriguez den respuestas. El municipio ha dado un subsidio de $3.000 solo para los efectivos. La situación es desesperante.

Metalúrgicos

Con la firma del acuerdo que abarca desde el 1° de abril hasta el 30 de junio del 2020 y establece el pago del 70% sobre el salario bruto, para los días afectados por la cuarentena obligatoria y un 80% del neto sobre los días de caídos por el conflicto, se puso fin al enorme paro de los trabajadores de SKF Argentina.

Metalúrgicos

Tras el escándalo del pago de salarios de jerárquicos del grupo con fondos de la Anses, Techint continúa los despidos en plena cuarentena. Esta vez se trata del despido de 30 trabajadores de la contratista de Siderca, Ferrúa, que manipula la chatarra proveniente de Guidi y Toyota y le da destino al Scrap de la Acería, donde se reduce la chatarra para procesar en los hornos.

Prensa

Con la acreditación del 50% de los salarios en sus cuentas, los trabajadores de los diarios BAE y Crónica se enteraron a principio de mes de que una parte de los sueldos de abril los pagaría la empresa y que el resto lo haría el gobierno por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), a la que también recurrieron Clarín y Página 12 y que fue otorgado para el canal Crónica TV, pero no está claro aún si alcanza a los diarios, porque no cumplirían con el requisito de caída de la facturación.Ya pasaron 19 días desde la fecha de cobro y a los trabajadores se le adeuda aún la mitad de los salarios.

Prensa.

Las Comisiones Internas de la Editorial Atlántida denunciaron que la Revista Gente cierra su edición papel y despide ilegalmente a 45 trabajadores durante la pandemia de Coronavirus. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) ya había denunciado que la patronal realizaba llamados telefónicos a los empleados para amedrentarlos, a lo que se suma el retiro de tareas y hasta los intentos de llegar a un "arreglo" a través de un retiro voluntario.

……..

Prensa

Los trabajadores del diario El Litoral de Corrientes desarrollan en estos momentos un quite de colaboración y se encuentran en estado de asamblea permanente y movilización, como parte de un plan de lucha frente a un nuevo despido de otro trabajador y la destitución del jefe de redacción del diario. Desde hace meses vienen enfrentando ataques de la patronal de Carlos Romero Feris. A fines de octubre pasado, cuatro trabajadores fueron despedidos sin previo aviso y sin justa causa, uno de los cuales era delegado y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).

Juegos de Azar

El Casino Punto y Banca S.A. no fue menos y procedió a recortar el salario de los trabajadores en un 25 por ciento. El Casino tiene dos sucursales en Puerto Madryn, un casino y una sala para máquinas electrónicas, con alrededor de 110 trabajadores enrolados bajo el convenio de comercio, cuyo salario ronda los $60 mil, lo que no llega a cubrir la canasta familiar de la provincia. Este ataque a los salarios agiganta la dificultad para afrontar la cuarentena, y la bronca se agiganta entre los trabajadores.

Construcción

Los trabajadores encuadrados en el convenio de la construcción de las contratistas de YPF, PAE y Sinopec, que operan en el yacimiento Golfo San Jorge en el Norte de Santa Cruz, han cobrado un mínimo de $21.000 de la 1° y 2° quincena del mes de abril, cuando lo normal y habitual alcanza a $40.000. En algunas empresas como OIL M&S cobraron solo $16.000 con la promesa de otros $24.000 en dos veces.Los compañeros de Incro y Edevsa se encuentran apostados frente a los portones de YPF en Las Heras reclamando por el pago total de sus salarios.

Construcción

Luego de que a mediados de abril el gobierno incluyera dentro de las actividades esenciales la construcción de los Parques Eólicos, los trabajadores de la rama fueron llegando a las localidades de Mayor Buratovich y de Pedro Luro, en el partido bonaerense de Villarino. Como allí no estaban habilitados los hoteles, se alojaron en Bahía Blanca. Para el 4 y 5 de mayo varios trabajadores comenzaron a presentar síntomas compatibles con el Covid-19, y el 9 de confirmó el primer caso positivo. Ahora llegan a once los contagiados.La negligencia empresarial fue total, ya que no se respetaron los protocolos de seguridad.

Pasteleros

En el día de ayer, 18 de mayo, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se firmó un acuerdo con la patronal de La Nirva (Lomas del Mirado, Buenos Aires) para el pago del 100% de los salarios adeudados en el corto plazo. El acuerdo es por los meses trabajados; no incluye aquellos de lock out patronal, donde la producción de la fábrica fue parada a la fuerza. Una vez abonados los salarios aparece la promesa, por parte de la patronal, de una reapertura los primeros días de junio.

Comercio

Finalmente, y tras una gran presión de los trabajadores mercantiles, la patronal de A Granel S.A. cerrará las puertas de todas sus sucursales en Córdoba por el lapso de 48 horas (martes 19 y miércoles 20) para la realización de tests masivos a todos los empleados, luego de numerosos casos confirmados de coronavirus en aquellas.

Comercio

Los trabajadores de supermercados “estamos necesitando que se acerquen a las distintas sucursales de diferentes empresas, ya que se está propagando cada vez mas el contagio entre los trabajadores y no sale en ningún medio de comunicación". Así abre la carta que los trabajadores de supermercados les enviaron a Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández a través de las redes sociales. Piden asistencia del Estado porque las empresas no cumplen con los protocolos para evitar la propagación de Covod-19. Denuncian que hubo 14 casos en las últimas jornadas y sólo en el AMBA la cifra total ya ronda los 40.

………

Comercio

ACC GROUP, el call center tercerizado que realizan tareas de atención y ventas telefónicas para grandes empresas como Telecentro, la estatal YPF y la aseguradora La Caja, entre otras, suspende trabajadores sin goce de sueldo. Desde el inicio de la cuarentena, bajo la amenaza de descuentos salariales, los trabajadores son obligados a desplazarse al lugar de trabajo y violar el aislamiento, aun cuando no prestan ninguna tarea esencial ni que requiera presencia física.

………

Ceramistas

Más de 55 trabajadores pertenecientes a la empresa de cerámicas Industrias Chirino S.A. en Las Heras (Mendoza) no están cobrando sus salarios. Industrias Chirino recibió subsidios por parte del Estado durante cuatro años, en el marco del programa de Recuperación Productiva, y ha generados ganancias millonarias a sus dueños desde 1981 en sus plantas de San Juan y Mendoza. Ahora solicitó el subsidio al salario del 50%, pero los trabajadores solo recibieron la suma proporcionada por el Estado.

Ceramistas

Los trabajadores de Loimar (Tandil, Buenos Aires) se movilizaron al Municipio de la ciudad de Tandil, el lunes 18 de mayo, exigiéndole al Estado que tome cartas en el asunto. Fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, y el intendente. Hace ya 7 meses que se inició el conflicto y aún no hay respuesta de parte del empresario ni del Ministerio de Trabajo. "Nosotros fuimos siempre respetuosos. Esta es la primera vez en siete meses que cortamos una calle. Ya agotamos todas las instancias legales y de diálogo, pero no nos dan una solución. Ahora salimos con otra mentalidad; vamos por todo", dijo Roberto Algañaraz, delegado de la fábrica.

Ceramistas

Los ceramistas de Cerro Negro y Losa (Olavarría, Buenos Aires) alcanzaron un acuerdo con la patronal tras las jornadas de lucha que y marcha hacia la intendencia y este lunes con un corte en la entrada de la fábrica Cerro Negro. Allí se realizó una masiva asamblea con los más de 200 trabajadores (de un total aproximado de 400 obreros entre Losa y Cerro Negro, las dos plantas de la firma en Olavarría). Lograron arrancarle a la patronal el pago inmediato de los montos adeudados de marzo al 100% y cobrar en abril y mayo el 80% del salario, es decir un 5% por encima de lo que quería pagar, que se conforma con el 50% de aportes estatales y el 30% de parte de la empresa.

Carne

Tras dos meses de conflicto en el frigorífico Penta (Quilmes, Buenos Aires), ni el gobierno nacional ni el de Quilmes, entregaron la ayuda comprometida, mientras que la patronal redobla el ataque: en la última reunión en el Ministerio de Trabajo provincial, solicitó el despido de 70 trabajadores y del conjunto del cuerpo de delegados. Los trabajadores continúan su lucha, con asambleas en puerta del frigorífico y realizando movilizaciones, en reclamo del pago de salarios adeudados, para que se concrete la ayuda económica comprometida y por el fin del lockout patronal y la reapertura del Penta con todos los trabajadores adentro.

Carne

Campo del Tesoro, fábrica especializada en la producción de hamburguesas de carne ubicada en el parque industrial de Pilar (Buenos Aires), descontó el salario del mes de mayo a todos sus trabajadores. Este ataque se suma a la decisión de la patronal de aplicar la garantía horaria, lo cual implica una reducción de la jornada de trabajo con su respectivo ajuste en los salarios. Se trata de una acción ilegal, ya que el convenio laboral dicta que la garantía horaria se ejecuta cuando la fábrica no tiene producción, lo cual no es el caso de Campo del Tesoro.

Tecnología

Desde el inicio de la cuarentena la patronal de Adea (CABA), dedicada a la digitalización y almacenamiento de archivos, llevó adelante una serie de ataques a sus trabajadores. En el mes de mayo, la patronal liquidó salarios por debajo de lo correspondido y pasó días de cuarentena como días de vacaciones, es decir, descontó vacaciones. Sin importar que muchos de sus trabajadores estén realizando tareas desde sus hogares, es decir, continúan trabajando respetando el aislamiento preventivo.

Textiles

La empresa Cheeky SA (Martinez, Buenos Aires) -una de las líderes en el mercado textil nacional-, propiedad de la ex primera dama Juliana Awada y su familia, se niega a depositar el salario íntegro de sus más de 800 trabajadores: con una de las mayores facturaciones de la industria y locales por todo el país, los Awada alegan una “difícil situación” y solo han depositados sumas irrisorias a cuenta de “adelanto” del subsidio de la Anses.

Azucareras

Ledesma, la firma de los Blaquier (Libertador General San Martín, Jujuy), consiguió que el Estado le pague la mitad de los salarios de sus trabajadores. El emporio de empresas que dirige Carlos Blaquier, había quedado en el ojo de la tormenta cuando, apenas iniciado el aislamiento social le anunció a los trabajadores de su papelera que se podrá reducir su salario un 30%, de acuerdo a la necesidad de la firma de convocarlos o no a cumplir tareas.

………

Limpieza

En un clima de total incertidumbre, los y las trabajadoras de las empresas Mediterránea Clean SRL, MagicClean SRL, Euro Clean SRL y Esver SRL de limpieza y DiMaría y SASA de PaiCOR (Programa de asistencia alimentaria de la provincia de Córdoba), entre otras, se encuentran a la espera y sin ninguna garantía del cobro de la totalidad de sus haberes correspondientes al mes de abril. Se trata de empresas tercerizadas que prestan servicios para el Estado provincial.

Alimentación

La Granja Tres Arroyos (Santa Elena, Entre Ríos), líder en la industria avícola, fue beneficiada con la incorporación al Programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el que el Estado paga hasta la mitad de los salarios de sus empleados. Igual despidió a 50 contratados que desde hacía un año y medio cumplían funciones en su planta. Es la firma líder que posee el 30% del mercado de pollos local y exporta sus productos a más de 70 países.

………..

Mineros

La policía neuquina protagonizó ayer varias provocaciones contra la delegación de mineros de Andacollo (Neuquén) que se encuentra reclamando por sus puestos de trabajo y salarios frente a la fiscalía de Neuquén Capital, que oficia de mediadora en el conflicto. Estas graves provocaciones de la policía provincial, al igual que las patoteadas de la Gendarmería en el corte que se sostiene en la localidad Arroyito, son claras señales de que los gobiernos no piensan ofrecer la satisfacción de los reclamos, y preparan un fin del conflicto con los mineros en la calle, sin sus puestos laborales.

Gráficos

Luego de 26 horas de paro la asamblea general de trabajadores de la gráfica Morvillo (Avellaneda, Buenos Aires) aprobó por unanimidad el acta-acuerdo que compromete a la patronal al pago del 100% del salario del mes de abril y establece reuniones, a partir del lunes siguiente, para discutir el resto del pliego de reivindicaciones. Un enorme paso que, en términos generales, expresa una tendencia en el movimiento obrero decidida a enfrentar el ajuste y, en particular, refuerza la organización gremial de la fábrica.

Músicos

Casi medio centenar de cantantes líricos del país, de sobresaliente carrera y relevancia internacional, emitieron una carta pública denunciando lo que millones de músicos alrededor del mundo están padeciendo por la imposibilidad de realizar sus labores. Este pequeño pero importante sector pone de relieve la “parálisis absoluta” de todo el sector, que agrava la situación que viene sufriendo desde hace tiempo.

Músicos

En la últimas reuniones que fueron mantenidas desde la agrupación Músicxs Organizadxs con los ministerios de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y Nación, quedó en claro para los que vienen reclamando ayudas y compensaciones que esa no es la política cultural de las gobernaciones. Los magros presupuestos que se han asignado para cubrir subsidios para salas y teatros y luego repartido para la presentación de proyectos, lejos están de asistir verdaderamente a lxs trabajadorxs del arte. Para dar una idea, el fondo “Sostener Cultura” del Fondo Nacional de Las Artes solo podrá ser cobrado por 100 artistas a nivel nacional y por un monto por única vez de $20 mil pesos.

Gastronómicas/Limpieza

Una enorme cantidad de denuncias fueron realizadas por parte de trabajadoras y trabajadores de las empresas tercerizadas que prestan servicios de limpieza y del Paicor (Programa de asistencia alimentaria) de Córdoba por la falta de pago en la totalidad de sus haberes, a pesar de haber sido perseguidos sindicalmente con despidos, traslados y sanciones discriminatorias.

Transporte

El paro por tiempo indeterminado de choferes de Rosario reclamando por el salario adeudado ya lleva varios días. En la reunión de este jueves 14 de mayo para intentar destrabar el conflicto no se alcanzó ninguna solución y recién habrá otra para la semana próxima. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se ha dedicado en el las últimas 24 horas a continuar con el reclamo de mayores subsidios para continuar engrosando el bolsillo de los grupos empresariales.

Vidrio

Se ha confirmado un caso de Covid-19 en la planta de vidrio ubicada en San Francisco Solano, Quilmes, que tiene más de 500 operarios. Esto trascendió por la denuncia de los trabajadores y no por la comunicación de la empresa. Se trata de un compañero que trabaja recorriendo varios sectores de la planta, lo que implica que todos los trabajadores se han expuesto al contagio.

Molineros

Tras un bloqueo en la entrada a planta, los trabajadores del molino harinero Loma Blanca, ubicado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lograron este miércoles 13 una victoria, con la reincorporación y blanqueo de operarios que habían sido despedidos.Los obreros reclamaban ante el incumplimiento de los acuerdos firmados por la patronal en el que se comprometía a regularizar la situación de 13 empleados en negro -estibadores y acompañantes de chofer en camiones, que son contratados de manera eventual por la empresa para la carga y distribución de las bolsas de harina.

Petroleros

Con la excusa de una menor recaudación a través de la venta en surtidores, el nuevo CEO de YPF, Sergio Affronti, procedió a suspender y rebajar salarios a los empleados. Los descuentos alcanzan a los trabajadores fuera de convenio, por sumas de entre un 10% y 20%, y se extienden en algunos casos al menos hasta agosto.

Ferroviarios

Un ferroviario del taller de Remedios de Escalada (Lanús, Buenos Aires), perteneciente a la línea Roca del ferrocarril, está infectado de Covid-19. La empresa, Trenes Argentinos, aún no realizó ninguna comunicación oficial a los trabajadores, ni disparó protocolo alguno. El compañero estuvo asistiendo al taller hasta comienzos de esta semana, pero la confirmación se produjo 72 horas después, por lo menos.