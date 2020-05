Salta: tercera movilización docente al ministerio de educación

Otro paso más en la campaña por trabajo y subsidio al desocupado.

Tribuna Docente llevó adelante, el pasado lunes 18 de mayo, la tercera movilización hacia el Ministerio de Educación para exigir nuevamente nuestro pliego de reclamos: designación inmediata de los docentes y subsidio de $30.000 para el docente desocupado. La actividad tuvo repercusión en los medios, y apoyo de la docencia que se manifestó en las redes sociales. Esta vez se sumaron más compañeros desocupados para masificar la convocatoria hasta lograr nuestro objetivo.

Estos pasos tienen su importancia porque contrasta con la parálisis de los sindicatos y pone nervioso al gobierno que trata de echar lastre improvisando reuniones con las direcciones burocráticas para discutir una amplitud de temas sin concretar ninguna medida. Aunque anunció una segunda reapertura de designaciones para el 26 de mayo, anticipó que la oferta de cargos será mínima. En realidad, lo que se pretende, es seguir ajustando en educación achicando nombramientos en las áreas especiales. Siempre que hubo ajustes, lo hizo en ese sector, quitándole el carácter integral de la educación, reduciendo al mínimo los docentes en educación física, artística, lengua extranjera, etc.

En tanto, la “flexibilización” del aislamiento social establece la habilitación a diversas y numerosas actividades. En educación, pareciera que se realizará de manera gradual hacia el mes de agosto. Hay versiones que hablan de una “normalización gradual “que empezaría por los últimos años de cada ciclo, como séptimo de la primaria y quinto de la secundaria. Esta situación le da más razón a nuestros reclamos para que se reinicien de manera inmediata los nombramientos para terminar con la situación de desocupación de decenas de docentes y de alumnos que no tienen su maestro. Hay denuncias de que las horas de los profesores que están con licencias no son cubiertas. Se sobrecarga a los directivos para que desarrollen las clases virtuales y en casos de jardines de infantes deben cubrir los celadores que no tienen la capacitación correspondiente.

Mientras pasa el tiempo, se hace urgente también organizarnos por escuelas, por localidades, para discutir con los medios técnicos que tengamos a disposición, cómo seguimos en este nuevo escenario de ataques a las condiciones laborales, reducciones de sueldo, reforma jubilatoria, las condiciones en las que nos reintegraremos a las aulas, por equipamiento con los elementos sanitarios esenciales como agua, jabón, alcohol, lavandina en los establecimientos, el acceso universal a la red de internet y provisión de dispositivos tecnológicos.

Las condiciones extraordinarias nos plantean conclusiones extraordinarias, profundizar el método de movilización independiente del gobierno y de las burocracias sindicales, reforzando la organización por nuestros reclamos. Ahora debemos empadronar todos los cargos vacantes en las escuelas para que lo incluyan en el listado, ¡que no se guarden ni un solo cargo!

El sábado 23, en un nuevo plenario abierto de Tribuna Docente debatiremos como seguimos nuestra lucha por la publicación de todas las vacantes de toda la provincia, la publicación del listado de puntaje de aspirantes, la creación de cursos donde demande la matrícula, designaciones inmediatas, bono de $30.000 para el docente desocupado. ¡Hasta lograrlo!