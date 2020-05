Baradel sigue en cuaretena: no hay un plan de acción para los docentes

Informe del plenario de secretarios generales del Suteba provincia.

El miércoles 20 de mayo, y a dos meses de iniciada la cuarentena, se realizó el plenario de secretarios generales del Suteba Provincia. Esta convocatoria fue una respuesta de contragolpe de la conducción celeste a las iniciativas de la oposición Multicolor y a la vez la expresión del impasse y los límites que encuentra la burocracia kirchnerista para avanzar de la mano de Kicillof y Alberto Fernández. Roberto Baradel anunció el llamado a reuniones de cuerpos de delegados en horario escolar para la primera semana de junio, resolución tardía y demorada que contrasta con las reuniones de delegados, asambleas, acciones de lucha presenciales y virtuales, que vienen llevando adelante las conducciones Multicolor en sus distritos.

A diferencia de la burocracia celeste las seccionales de oposición fueron al plenario de secretarios generales con mandatos de sus cuerpos de delegados. En las casi tres horas de reunión los oradores de la celeste hicieron equilibrio entre una agenda docente deformada y parcial, que toma algunos de los reclamos por lo que viene luchando la Multicolor (sin un plan de acción del SUTEBA Provincia para imponerlos), y el apoyo al gobierno nacional y provincial que rechaza y enfrenta estas reivindicaciones abocados como están al pago de la deuda externa. Un impasse que tiene a casi 100.000 docentes suplentes y reemplazantes desocupados en el país por la imposibilidad de acceder a cargos; solo en la provincia de Buenos Aires rige el Piedas, un “subsidio” limitado a una franja de la docencia por 17.000 pesos aproximadamente . Sin mencionar la pertenencia del gobernador chubutense Arcioni al Frente de Todos, Roberto Baradel propuso votar el “apoyo” a los docentes de Chubut que llevan dos meses sin cobrar sus salarios encubriendo la inacción de la Ctera.

"Políticas públicas" al servicio de los bonistas y el capital

“Roby” Baradel cerró el plenario de secretarios generales llamando a votar afirmativamente por el apoyo a las “políticas públicas” gubernamentales en oposición a los gobiernos de derecha como Bolsonaro o Piñera. La burocracia celeste anunció también una campaña por los comités mixtos de seguridad y trabajo en las escuelas y en todos los lugares de trabajo en colaboración con las intendencias y el gobierno de Axel Kicillof. Maniobra de por medio, y con el control del micrófono en la sesión virtual, Baradel desconoció las mociones de la Multicolor para autoproclamar un inexistente voto unánime por la moción de la Mesa. La votación tramposa, sobre cuarentena sí o cuarentena no, chocó con las denuncias de los secretarios generales Multicolor que impugnaron las políticas “públicas” del peronismo como un rescate del capital a costa de los trabajadores y de la Anses, es decir, de los fondos para los jubilados. Los subsidios millonarios a los capitalistas esterilizan el degradado y no nato impuesto a la “riqueza” mientras el gobierno se dispone a ceder ante los bonistas pagando capital e intereses de una deuda usurera y fraudulenta. Es el gobierno el que viola la cuarentena bajo la presión de los intereses de las cámaras patronales y de la UIA, por eso la seguridad de los trabajadores y el control popular en la cuarentena solo pueden garantizarla los comités de control independientes del Estado y los sindicatos y organizaciones populares no cooptadas por el Estado y los gobiernos patronales.

Sobre el impuesto a la riqueza, el secretario general de Suteba hizo mención a un proyecto de la CTA que no detalló ni precisó en su contenido, siquiera para compararlo con el del kirchnerismo. Los dirigentes de Tribuna Docente que están al frente de los sindicatos Multicolor denunciaron que no hay deuda sostenible como argumentan Fernández y a su ministro Guzmán. Por el contrario el saqueo de la deuda externa tiene como garante el ajuste a los trabajadores y a los jubilados, el ataque a los salarios, a las condiciones de trabajo, el congelamiento de las paritarias y en la provincia de Buenos Aires una ofensiva para “armonizar” el Instituto de Previsión Social en detrimento de las jubilaciones bonaerenses y sus actualizaciones por acuerdo paritarios. Baradel pretendió también en este punto un cheque en blanco. El secretario general del Suteba Ensenada Multicolor le recordó a los secretarios generales presentes que el Frente de todos y Cambiemos habían votado juntos contra la habilitación parlamentaria para discutir el proyecto de “impuesto a la riqueza” del Frente de Izquierda, el único existente a la fecha.

Otra de las propuestas hechas por la conducción celeste fue la donación de parte de los salarios de los secretarios generales e integrantes de los Consejos Ejecutivos Seccionales para sostener los comedores barriales de la CTA. Estamos en presencia de una política asistencialista que sustituye el reclamo al Estado en la pandemia y que contrasta con las movilizaciones del Polo Obrero y del Frente de Lucha Piquetero para que la comida llegue a todos los comedores populares sin excepción ni discriminaciones. Luchando contra el hambre el Polo Obrero y otras organizaciones hicieron saltar los negociados y sobreprecios de alimentos pactados por el propio Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo. Al momento de cerrar el plenario Roberto Baradel tuvo que matizar su planteo señalando que seguirán reclamando al Estado y no puso a votación esta “donación” que llevarán adelante igualmente con los aportes de los afiliados. La conducción celeste bien haría en imitar a las seccionales Multicolor que aportan con la organización y el apoyo militante a los fondos de lucha de los conflictos obreros.

Reforma reaccionaria funcional a la derecha

En su intervención la secretaria general del Suteba Matanza informó que la conducción de Suteba provincia y de la Ctera mantenían oculto el tratamiento de una reforma a la ley de educación, a pesar de que el diputado Hugo Yasky integra la comisión respectiva. Efectivamente está en curso la reforma del artículo 109 de la Ley de Educación sobre la mal llamada “educación a distancia”, que ya fu aprobada en diputados. Sin que Baradel emitiera palabra alguna, Romina Del Plá anunció el voto negativo de la bancada del FIT a esta reforma reaccionaria. El kirchnerismo celeste tan afecto a la cantinela de la “funcionalidad a la derecha” tiene que asumir la responsabilidad por haberla votado en común con la oposición derechista del macrismo. Estas reformas -innecesarias cuando de lo que se trata es de asegurar el presupuesto educativo, los cargos docentes y la conectividad para docentes y alumno- son la puerta de entrada para una mayor privatización, injerencia de los monopolios de telecomunicaciones en negocios, contenidos y formatos educativos al servicio del capital, sustitución de los docentes por la virtualidad y el desmantelamiento de la escuela pública como parte del ajuste al “gasto social”. El “trabajo a distancia” bajo el régimen capitalista implica precarización laboral, despidos, y es un instrumento de los gobiernos reaccionarios contra las huelgas y luchas de los trabajadores.

Sin control popular y sindicatos de pie no hay cuarentena

Sobre las reivindicaciones de la docencia bonaerense un comunicado posterior del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) “redondeó” el impreciso informe en el plenario de secretarios generales. En el comunicado de la reunión del FUDB con la directora general de Cultura y Educación, sus integrantes informan sobre la "normalización" inmediata en actos públicos para los cargos jerárquicos, suplencias y provisionalidades docentes; el inicio del programa Fines; la entrega de recursos para solucionar los problemas de conectividad y tecnológicos de alumnos y docentes y la realización de un relevamiento por escuelas seguras. En torno a todos estos puntos como también de la defensa del IPS los Sutebas Multicolor están realizando una gran campaña que incluye los comités de seguridad e higiene para hacer valer los 12 puntos del protocolo de la Ctera. Este jueves 21 pasado las seccionales Multicolor realizaron una Jornada Provincial bajo el lema “Actos Virtuales ya!”. Ese mismo día el Suteba Matanza realizó ollas populares con estos reclamos, y el viernes 22 volvieron a movilizar los compañeros de la Lista Multicolor de La Plata junto al Suteba Ensenada, esta vez a la gobernación.

Por último Baradel y la celeste desestimaron una vez más que el IPS esté en peligro de armonización (ataque a las jubilaciones bonaerenses) pero no dijeron nada sobre el vaciamiento del Instituto de Previsión ni sobre la Bicameral que impulsa el Frente de Todos para introducir “cambios” en el IPS. La defensa de las jubilaciones docentes es una gran consigna unitaria de la docencia y de todos los trabajadores estatales. La conquista de las reivindicaciones docentes y la defensa de la educación pública son parte de un programa de transformación social y de ruptura con el FMI y los fondos buitre que asfixian los recursos. Las próximas reuniones de delegados de Suteba serán otra oportunidad para avanzar en la organización de los docentes, y para votar un plan de acción que saque a los sindicatos de la parálisis.