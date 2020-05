Mendoza-San Rafael: “Turismo Total” despide sin motivos y deja a sus trabajadores en la calle

En San Rafael se hizo viral el reclamo de un trabajador despedido de la empresa Turismo Total, que se dedica al transporte turístico nacional e internacional así como también de personal minero petrolero e industrial y por ende tiene convenios de tercerización con otras grandes empresas.

En este caso, Adrián Valverde, el trabajador en cuestión, se encontraba al servicio de la empresa Turismo Total y esta a su vez al servicio de Techint, conocida en el último mes por haber despedido 1.450 obreros y por sus recientes acuerdos con el gobierno de Alberto Fernández.

Según sus palabras los empleados de Turismo Total “trabajamos al servicio Techint, con un diagrama de 24/7 en Añelo, Neuquén”.

Cuando regresó a San Rafael en sus días de descanso durante el mes de marzo, la empresa le informó que no volvería a trabajar por razones ligadas a la pandemia de coronavirus. Acto seguido enviaron un telegrama de despido a una dirección antigua (siendo que Adrián dio a conocer su cambio de domicilio). Un mes después del envío de ese telegrama se le informa a Valverde mediante un audio de Whatsapp que ya no se encontraba trabajando para Turismo Total. “Recién el 15 de abril me enteré que estaba despedido, a través de mi jefe. No me han pagado nada, hice los reclamos correspondientes y me ofrecieron mucho menos dinero del que me corresponde”, declaró Adrián.

Como si fuera poco diversos empleados declaran que la empresa "prohíbe" que se elijan delegados gremiales, junto a un sinfín de irregularidades. Ataques como estos contra los trabajadores son prácticas habituales de la patronal, reforzados y con vía libre con la excusa de la pandemia. Buscan distribuir los costos de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y cuentan con el aval de los gobiernos que dicen proteger sus derechos frente a las cámaras.

El decreto antidespidos de Fernández demostró ser una farsa y dio vía libre a que Techint despidiera a sus empleados. Sin embargo la tercerización, una práctica largamente usada por las patronales con el consentimiento del Estado desligan a las grandes empresas de las responsabilidades con sus empleados y alargan la lista de despidos de manera indirecta de las grandes empresas.

El programa de ajuste sobre los trabajadores debe ser enfrentado con un programa independiente de las patronales y de la burocracia sindical. Los despedidos deben ser reincorporados de manera inmediata o en su defecto afrontar las responsabilidades legales de despido sin causa.