Triunfo de trabajadoras gastronómicas en Olavarría

Lograron el blanqueo y el pago de los salarios.

Trabajadoras de gastronomía y hotelería de Olavarría (centro de la Provincia de Buenos Aires) acaban de imponer con su lucha un golpe al ataque de las patronales, logrando que se les pague el 100% del salario de marzo y el 75% de abril.

Las empresas del sector han aprovechado la cuarentena y el aislamiento social obligatorio para flexibilizar aun más las condiciones de trabajo de lxs trabajadorxs de la actividad, incluso negándose a pagar los salarios en los meses de suspensión obligada por la pandemia.

El Restaurant Olavarría y la Empanadería, reconocidos comercios locales, cuyos dueños son Silvia y Enrique Schneider, muestran claramente esta situación. Sus trabajadoras, muchas de ellas sostén de familia, estuvieron dos meses sin percibir su salario. Un grupo de ellas decidió intimar a su patronal mediante cartas documento, y, al no recibir respuesta, salir a luchar.

Siguiendo el ejemplo de los trabajadores de Cerro Negro y Losa, realizaron un escrache en ambos comercios y cortaron parcialmente una de las avenidas centrales de la ciudad, denunciando su situación y presionando a la patronal para que pagara lo adeudado.

Testimonio en video de una de las trabajadoras desde el escrache

Además del no pago de los sueldos, se sumaron las denuncias sobre las condiciones de trabajo, con la vulneración sistemática de sus derechos. Varias son trabajadoras no registradas o lo están por menos horas de las que realmente trabajan; su obra social se encuentra cortada; no se les pagan vacaciones, aguinaldos, feriados ni francos; la patronal adeuda el pago de los aportes jubilatorios; no tienen derecho a licencias por enfermedad o accidente; no tienen real cobertura de la ART ante los reiterados accidentes en el lugar de trabajo; trabajaban en condiciones insalubres sin contar con los elementos de higiene necesarios, y han vivido innumerables situaciones de violencia laboral y acoso sexual que atentan contra su integridad psicológica y física.

Si bien la situación es terrible con esta patronal, no es exclusiva de la misma: las condiciones insalubres y violencias que vivían estas trabajadoras es algo generalizado en cocinas y hoteles. Parte de la responsabilidad de esta situación le cabe a los burócratas de la Uthgra, el sindicato que dirige Luis Barrionuevo, quienes primero se borraron completamente del conflicto para aparecer luego con una posición de defensa de la patronal, alegando que la misma “no tenía la plata para pagar” y que “el 80% de los gastronómicos en Olavarría está en negro, lo sabemos, pero no podemos hacer nada”.

Esto lo completaban con un llamado a aceptar las migajas que ofrecía la familia Schneider. Ante la negativa de las trabajadoras y el pedido de que interviniera el gobierno, se logró que las recibieran en el Municipio y que el Ministerio de Trabajo las citara –cuando nunca antes, en el curso del conflicto, había recibido ni atendido a la abogada que las representa.

Dos días después del escrache, lograron que la patronal reconociera a las trabajadoras no registradas, que se les pagara el 100% del salario de marzo y el 75% de abril, los cuales tienen que estar depositados en su totalidad antes del 28 de mayo.

Esta victoria de las trabajadoras sirvió, por un lado, para que más trabajadoras se sumaran a denunciar su situación. También para que patrones de otros comercios comenzaran a abonar parte de los sueldos, por temor a ser escrachados y denunciados.

Hay que resaltar que esto lo lograron mediante la acción directa, usando los métodos de la clase trabajadora, y que tuvieron el apoyo de trabajadores de Cerro Negro, quienes acompañaron el corte en un acto de solidaridad obrera. Queda de manifiesto la necesidad de que lxs trabajadores gastronomicxs y hotelerxs se organicen para recuperar el gremio de las manos de una burocracia repodrida.