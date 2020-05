Tandil: los trabajadores ceramistas de Loimar vuelven a movilizar al municipio

El jueves 28, tras una semana de haber hecho entrega de un petitorio a los responsables políticos municipales, los ceramistas despedidos concentraron a las 9:30 en Sarmiento y Rodríguez. Y, de allí, se dirigieron por la calle, al ritmo de bombos y palmas, al Palacio Municipal.



El objetivo de la medida de lucha fue visibilizar aún más su conflicto y exigir al gobierno local que avance en el intento de encontrar una salida, en favor de los trabajadores, a esta situación.



Sebastián Gere, delegado de la fábrica, comentó a Prensa Obrera que "queremos que el empresario dé la cara. Hace siete meses que no cobramos nuestro sueldo; estamos viviendo de donaciones y no sabemos cuál es su posición. Necesitamos respuestas de manera urgente". Respecto de la acción del Estado, dijo que "es una vergüenza. A nosotros nos recibe la policía por cometer el delito de cortar la vía pública, pero la justicia no hace nada con el empresario que no paga los haberes adeudados. Así como hoy cortamos Sarmiento, seguiremos acrecentando las movilizaciones semana tras semana".



Alberto Algañaraz, otro de los delegados, comentó que se enteraron por un "chisme", anunciado en alguna radio, que el dueño de la empresa dice querer mantener a 25 de los empleados. "Quieren romper la unión que tenemos los obreros con arreglos personales. No lo vamos a permitir. Mientras siga habiendo una mayoría en la asamblea dispuesta a luchar en defensa de todos los puestos de trabajo, lo vamos a hacer", agregó. A esto, los trabajadores reunidos en asamblea pública, respondieron, por unanimidad, con la mano en alto y con frases como "a esta lucha la llevamos hasta el final; de eso no hay duda".





Si bien los ceramistas no fueron atendidos por ningún representante estatal, que hicieron oídos sordos a los bombos y las palmas, la medida fue importante porque mostró, por un lado, la determinación de los obreros a seguir luchando y, por otro, el apoyo de los vecinos, que pasaban tocando bocina o salían a la vereda y los balcones a aplaudir junto con los despedidos.



Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, acompañamos, nuevamente, la movilización y los reclamos.



Ante el desentendimiento del empresario y la evidente complicidad del Estado, cobra más vigencia que nunca la lucha por una salida de los trabajadores.



No a los despidos. Basta de desocupación.

Pago ya de los salarios adeudados.

Por la reapertura inmediata de la fábrica, con todos adentro y bajo control de los propios trabajadores.

Por un plan de producción al servicio de las necesidades populares.