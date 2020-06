Tucumán: trabajadores de Teleperformance no recibieron el pago de mayo

La mayoría de los compañeros notó que su recibo liquida un total de "0" pesos.

Decenas de trabajadores de la firma City Tech se autoconvocaron, este miércoles, frente a la empresa ubicada en Adolfo de la Vega 473 para reclamar la correcta liquidación de los sueldos.

Al menos 50 empleados que prestan servicio en distintas campañas para la gigantesca firma Teleperformance no cobrarán su sueldo el jueves y esto se debe a que, según la empresa, no cuentan con los fondos necesarios para hacer frente a sus responsabilidades salariales. En abril, solo se les pagó el 80% del salario; y en mayo, la empresa anunciaba que no contaba con ningún fondo.

La mayoría de los compañeros notó que su recibo liquida un total de “0” pesos y otros llegaron a recibir montos entre $1.000 y $3.000. Desde que comenzó la cuarentena, no se garantizaron las herramientas de trabajo (computadoras, wifi, etc.) para hacer el trabajo en sus domicilios, haciendo a cada empleado responsable de adquirirlas. A esto le sumamos que la firma notificó a varios empleados, mediante mail, que no renovarían sus contratos dada la situación de pandemia. Despidieron a varios jóvenes, justamente, por no poseer las herramientas de trabajo que debería proveer la misma patronal. Lo que agrava esta situación es el aval del gremio de comercio (Seoc) que le convalidó la quita del 20% del sueldo de algunos trabajadores para afrontar las pérdidas de la patronal. Por lo tanto, estamos ante un atropello que los trabajadores de call centers no podemos permitir.

Este accionar de la empresa es en medio de la cuarentena y cuando aún rige la prohibición de despidos, y suspensiones. Es una modalidad de la empresa hacer participar a sus empleados de las pérdidas a través de métricas que inhiben premios y que hacen oscilar el salario. Cuando deberíamos estar discutiendo el salario 2020 que debería contemplar la tremenda perdida por inflación, la patronal ataca a los compañeros arteramente. Debemos repudiar este modus operandi y rodear de solidaridad a los afectados. No podemos permitir semejante provocación que luego servirá para avanzar contra nuestros derechos.

¡Exigimos el pago inmediato e integral de los sueldos!

¡Reincorporación de todos los compañeros y compañeras despedidos!