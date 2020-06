Observatorio de los trabajadores – Séptimo Informe

Con la creciente apertura de la cuarentena se abre una nueva etapa. La pelea por el cuidado de la salud, por el salario y por los puestos de trabajo.

En la semana que corrió desde el Informe N° 6 hasta hoy, se han puesto de relieve distintos hechos que muestran el escenario que presenta la nueva etapa del progresivo fin del “aislamiento” para las empresas y los distintos ámbitos de actividad oficiales y cuáles serán (ya son, en muchos casos) las consecuencias de esta nueva situación para los trabajadores estatales y privados.

La cuarentena da pasos acelerados en la apertura, más allá de la formalidad de su mantenimiento. Va camino de mantenerse, básicamente, en un segmento amplio del sector estatal y para aquellos que están fuera del mercado laboral. Para el resto, se abre o se prepara el rápido reingreso al trabajo. Esta semana, cuando se computó el pico mayor de casos detectados en el país, se anunció la apertura de más empresas en Buenos Aires y se permitirá la apertura de más comercios en CABA, los dos centros mayores de la pandemia.

Así, se empieza a abrir un nuevo escenario. Es que, hasta ahora, muchas empresas han aprovechado los aportes del Estado para el pago de salarios y los acuerdos de rebaja salarial concedidos por las burocracias sindicales de todos los colores, para sostener el cuadro de inactividad abonando poco o nada a los trabajadores. La reanudación de la actividad pondrá al rojo vivo el cuadro en el cual un segmento de empresas será fundida por la crisis y otro reducirá fuertemente las plantillas y pretenderá liquidar conquistas y llevar los salarios a niveles de miseria, en un marco de crecida desocupación. Esto cuando, en los dos meses últimos, ya se computaron más de 130 mil despidos, sin importar el anodino decreto presidencial que los “prohibe”.

El cuidado de la salud

En el caso de los contagios, la desidia oficial-patronal sigue golpeando sobre los trabajadores. En la semana explotaron los del hospital municipal Fernández, que atiende a pacientes de la Villa 31, con 60 infectados entre los trabajadores y el privado Güemes, con 36 confirmados y con otros 58 que se encuentran en aislamiento preventivo. Pero también, entre otros, aparecieron infectados en el Moyano; en el Hospital Colonia Montes de Oca (13 casos); el Fiorito, de Avellaneda, y en la clínica Nuestra Señora de la Dulce Espera, de Sarandí (varios casos).

Por fuera del sector Salud, esta semana,en la fábrica del vidrio Cattorini aparecieron otros cinco casos positivos, luego que la patronal obligara a trabajar a un obrero que presentaba síntomas de coronavirus. Informaron de nueve en el Mercado Central y los trabajadores denuncian que hay más y los ocultan. En la fábrica Softys (ex Papelera del Plata), de Zárate, hubo un paro ante la aparición de un primer caso positivo, en reclamo por hisopados masivos y ahora se conoció de otro trabajador contagiado.

Un caso emblemático es el de la Granja Tres Arroyos: nunca había detenido su producción y despidió a 50 trabajadores, pese a lo cual recibió los aportes del gobierno para pagar salarios y ahora debió detener la actividad en una de sus plantas por contagios masivos de coronavirus.Y otro es el de Toyota, donde aparecieron dos casos positivos, apenas un día después de que estuvieran visitando la planta recién reabierta el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof.

Respuesta de los trabajadores

En este cuadro, se suman las respuestas que comienzan a dar distintos sectores de trabajadores para enfrentar los problemas más graves que se les presentan en lo inmediato: por un lado, la citada aparición repetida de casos de contagio, que se masifican en las fábricas y otros ámbitos laborales –con especial virulencia en los hospitales y sanatorios- y el cada vez más claro y generalizado intento de los gobiernos y las empresas de congelar salarios por el resto del año o directamente reducirlos en términos nominales y liquidar conquistas laborales.

Esta semana tuvieron un lugar destacado las importantes movilizaciones de los trabajadores de la Salud que, mayoritariamente realizadas como caravanas de automóviles, fueron de miles de vehículos y conmovieron a las capitales de las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, Chaco y Tucumán, a las que hay que sumar las medidas en CABA, en distintas localidades del conurbano y en el interior de la provincia de Buenos Aires, entre otros puntos.

Las reivindicaciones fueron comunes. Acosados cada vez más por la pandemia que crece en intensidad y alcanza cada día a una cantidad mayor de empleados de los centros de Salud,se han lanzado a las medidas de lucha contra la precarización laboral, por la falta de elementos de protección y bioseguridad, por mejoras salariales y contra la judicialización de la que son víctimas.

Otro hecho importante fue el triunfo alcanzado esta semana por los choferes de Rosario que venían de un paro de 23 días por reclamos salariales y lograron, luego de una histórica movilización de 2.000 choferes por el centro de la ciudad, que les abonaran la deuda de los salarios de abril.

Por su parte, aún en el cuadro de una mayoritaria no concurrencia a las escuelas, los trabajadores de la educación han realizado una importante movilización de cientos en las principales ciudades de la provincia de Misiones y en Neuquén la oposición a la burocracia se prepara para convertir en paro un anodino “apagón de computadoras” convocado por el sindicato Aten.

En coincidencia con un nuevo aniversario del Cordobazo, el 29 de mayo se realizó en esa provincia una nutrida movilización convocada por un amplio grupo de organizaciones en rechazo al robo a las jubilaciones asestado por el gobierno provincial y otras reivindicaciones.

Ese mismo día también se llevó a cabo el paro internacional de los repartidores con movilizaciones que tuvieron una gran convocatoria en distintos puntos del país y mostraron un crecimiento importante en el proceso de organización de los jóvenes trabajadores de la actividad.

Desde arriba

El ataque a las condiciones de vida de los trabajadores ha dado, esta semana, un salto cualitativo con el planteo del gobierno nacional de postergar sin fecha las paritarias del sector estatal frente a un alza en los precios que, aún con la baja relativa que mostró el índice de aumento en abril, sigue por encima del 40% anual. Esto, además, cuando los salarios de los trabajadores del Estado vienen de perder frente a la inflación, como resultado de aumentos a la baja tolerados o suscriptos por todas las burocracias del sector: en los últimos cuatro años la inflación duplicó a los aumentos -casi 300% contra 146%- y, solo en el primer cuatrimestre del 2020, la inflación ya llegó al 9,4 por ciento.

Este golpe lanzado desde el poder central recae sobre el conjunto de los trabajadores ya que es una señal de apoyo para que las patronales privadas y los gobiernos de todas las provincias y municipios, así como los de organismos y empresas del Estado,se lancen a tratar de imponer un ajuste a los salarios de las mismas características.Es decir que la salida de la pandemia tenga como resultado un retroceso brutal en los ingresos de los trabajadores de todo el país.

Carta blanca

Es, claro, una señal de apoyo desde el Ejecutivo para los ataques que ya están en marcha, muchos de ellos en el sector estatal.

Esta semana se anunció la suspensión masiva de unos 8 mil trabajadores de Aerolíneas, con reducción salarial, siguiendo el camino de la privada Latam, la otra grande del sector. Y los estatales de muchas provincias -incluidos los trabajadores de la Salud, que están en plena tarea contra la pandemia- enfrentan el congelamiento o la reducción de salarios, además de la postergación en las fechas de pago.

El intendente de Córdoba, Martín Miguel Llaryora -que se ha lanzado a una ofensiva en todos los terrenos contra los empleados municipales-, inició el denominado programa de “servidores urbanos” que consiste en incorporar a monotributistas y trabajadores nucleados en cooperativas en puestos que normalmente ocupan los trabajadores de planta, pero con sueldos que parten de los $10 mil, en el camino de tratar de liquidar el convenio y bajar salarios.

El gobierno de Rodriguez Larreta, en CABA, lanzó una ofensiva intimidatoria a gran escala contra los municipales. A través de llamados telefónicos se está obligando –con amenazas de pérdida del empleo- a tomar tareas presenciales a miles de trabajadores.

El intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi (de la UCR-Juntos por el Cambio), anunció que a partir de mayo se suspenden el pago de las horas extras y el de todos los adicionales por productividad y de incentivo, lo cual supone un recorte muy importante en los salarios. El de Dolores, Camilo Etchevarren, anunció que reducirá en un tercio las horas de trabajo y, en la misma proporción, el salario de los municipales alcanzados por la medida.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que está planificando el pago del medio aguinaldo en 4 cuotas. Los trabajadores estatales mendocinos no han tenido ningún aumento en lo que va del año y las paritarias están suspendidas.

Los estatales de Tierra del Fuego salieron a protestar el domingo 31 de mayo, por las calles de la provincia en caravana de automóviles para rechazar la prórroga por 60 días más del pago del aumento y las paritarias y por el pago de la suma no remunerativa que deberían haber cobrado en el mes de mayo y que aún el gobierno no efectivizó.

En este cuadro, que se replica en el sector privado con los recortes salariales y el anticipo que suponen los 130 mil despidos, el activismo obrero tiene por delante la necesidad de avanzar en la organización para poder dar respuesta a la ofensiva patronal-oficial en marcha, que se va a profundizar en el curso de esta próxima etapa. Se trata de que la crisis no la paguen los trabajadores.

En el sector Salud

En pleno pico de la pandemia, se suscitó una gravísima crisis en el principal centro de salud de la localidad de General Rodriguz (Buenos Aires), el hospital provincial Vicente López. A 54 trabajadores contratados a principios de este 2020 y que llevaban varios meses sin cobrar, se les comunicó que por un “error administrativo” no se les iban a efectuar los nombramientos y que finalizaban sus contratos laborales con el nosocomio (La Posta, 2/6). Dentro de ese grupo de trabajadores hay enfermeros, camilleros, técnicos y personal de limpieza y vigilancia.

Hace seis meses que los trabajadores y trabajadoras de la Clínica Cutral Co (Neuquén) luchan por el cobro de salarios y aguinaldos adeudados y por la continuidad de los puestos de trabajo, luego de que fuera abandonada por la patronal de Ricardo Corradi Diez, actual ministro de Ciudadanía del gobierno provincial. Realizaron una olla popular en las puertas de la Municipalidad y arrancaron con ello el cobro de un bono de 5.000 pesos mensuales, la condonación de cuatro meses de factura de energía eléctrica y una asistencia alimentaria quincenal. Si bien es insuficiente, con la lucha han logrado una conquista material que en estos meses no se había conseguido.

En la clínica Nuestra Señora de la Dulce Espera, ubicada en la calle Ferré al 521 de Sarandí (Buenos Aires), la jefa del sector enfermería ha dado positivo en el test de Covid-19. Faltan los resultados de varios trabajadores y la patronal informa de manera verbal a quienes les ha realizado el hisopado, sin ningún papel que respalde la negatividad de Covid-19, dejando a sus trabajadores con la desconfianza. Y aquel que se realice el estudio de forma particular corre con la amenaza de perder el empleo, como le ha sucedido a uno de sus empleados, a inicios de la cuarentena.Según denuncian sus trabajadores, no se cumplen los protocolos de prevención y aislamiento.

Una paciente que estaba internada en el Hospital Moyano (CABA) fue derivada el pasado viernes 29 al Hospital Penna, donde confirmaron que había contraído Covid-19. El personal de enfermería del Moyano, que realizaba todo tipo de procedimientos con la paciente -como aspiración de secreciones bronquiales- no contaba para ello con ningún tipo de protección, más que un par de barbijos por día. Luego de ello, tanto clínica médica como cirugía debieron ser declaradas áreas restringidas, y el personal de clínica fue aislado y testeado. Sin embargo, el resto de los pacientes también fue expuesto a un contagio masivo, cuando por ser un neuropsiquiátrico se trata de población de riesgo, con mucho tiempo de internación.

Fueron confirmados el último día de mayo como casos positivos de Covid-19, 36 trabajadores del Sanatorio Güemes (CABA), mientras otros 58 se encuentran en aislamiento preventivo. Hay pisos enteros cuyo personal de todos los turnos se encuentra en aislamiento. Los trabajadores de la institución, donde hay 102 pacientes con Covid-19 y 64 casos sospechosos, venían exigiendo elementos de protección y denunciando que estaban expuestos a contagiarse. La semana pasada, en el sector de intervenciones quirúrgicas, los profesionales debieron amenazar con suspender toda atención hasta que se garantice la entrega de barbijos N95, el elemento básico de protección.

En la tarde del viernes una inmensa caravana de autos se movió por toda la capital tucumana, y zonas aledañas, protestando en reclamo de diversas reivindicaciones del sector y contra la judicialización del personal de salud en todo el país. Los autos se congregaron en distintos puntos y luego confluyeron en el Monumento al Bicentenario, donde largaron un bocinazo. Los reclamos eran muy concretos: ninguna judicialización al personal de la salud (haciendo hincapié en el caso Cordobés), que se pague el bono prometido por el gobierno nacional y más insumos para los hospitales públicos y centros de atención primaria.

El 30 de mayo último, cientos de trabajadoras y trabajadores de la salud de Chaco marcharon contra la precarización laboral, por la falta de elementos de protección y bioseguridad, por mejoras salariales y contra la judicialización de la que son víctimas. La caravana colmó las principales avenidas de Resistencia y en sintonía con los médicos de todo el país, se hicieron presentes con sus barbijos, uniformes, carteles y banderas en reclamo por la falta de respuestas salariales, laborales y de insumos para protegerse y proteger a los pacientes en medio de esta pandemia.

El sábado 30 de mayo, los médicos de Mendoza protagonizaron una contundente caravana conformada por varias cuadras de vehículos. Esta recorrió las calles céntricas de Mendoza, pasando en varias oportunidades por la Casa de Gobierno y la Legislatura. El reclamo central fue el rechazo a la política de precarización de la salud que vienen impulsando los sucesivos gobiernos, por mayores medidas de seguridad sanitaria e insumos para trabajar en medio de la pandemia. Los vehículos identificados por los bocinazos y guardapolvos portaban carteles que reclamaban por aumento salarial, equiparación horaria y remunerativa para funciones idénticas, entre otras.

En el Hospital Fernández hay más de 60 casos confirmados de coronavirus en trabajadores de la salud. El Fernández es el principal receptor de residentes de la Villa 31 con lo cual es alta la exposición de los trabajadores sin que se tomen las medidas de prevención necesarias. La noticia del contagio del Jefe de Emergentología, hoy internado en estado de gravedad, fue respondida con la organización de los trabajadores del sector con el reclamo de garantía de EPP para todos. Ante la posibilidad de que no se siguiera atendiendo si no se atendían los reclamos, las autoridades han prometido avanzar en un protocolo de circulación que proteja a los trabajadores y a los pacientes del riesgo de contagiarse.

El primer caso de coronavirus autóctono en Mercedes (Provincia de Buenos Aires) se dio a conocer en los últimos días de mayo y corresponde a una trabajadora del hospital provincial Blas Dubarry. El contagio del virus golpea primero en el ámbito de la Salud, en consonancia con la situación general de Argentina, uno de los países con una de las mayores tasas de positivos dentro del sector, que a su vez cuenta con el mayor porcentaje de contagio laboral.

El jueves 28 de mayo, a iniciativa de la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba) se realizó una exitosa jornada de protesta provincial en defensa de la salud pública y sus trabajadores y en protesta frente al recorte en la Caja de Jubilaciones provincial. De la jornada, participaron también sectores de ATE y de la CTA-A regional Córdoba con quienes desarrollamos un acto. La caravana partió de las cercanías del Polo Sanitario y se dirigió hasta la Casa de Gobierno, principal responsable de la actual situación de vaciamiento, precarización y mercantilización de la salud publica cordobesa.

Trabajadores autoconvocados de Salud se movilizaron el martes 26 de mayo en Salta capital para reclamar el pago del bono de $20.000 que Nación prometió pagar en cuatro partes (abril, mayo, junio y julio), del cual no se han cobrado las primeras dos cuotas. También reclamaron elementos de bioseguridad frente a la pandemia del Covid-19 para hospitales públicos, privados, centros de atención primaria de la salud, agentes sanitarios, administrativos y en licencia; y un boleto gratuito de colectivo. Esta movilización contrasta con la parálisis del conjunto de las direcciones sindicales y su complicidad con el gobierno del ajuste.

El Hospital Fiorito de Avellaneda, uno de los dos principales del distrito, sigue dando que hablar por su estado cada vez más crítico. Como ya habíamos denunciado, el desarrollo de la pandemia expuso sus pésimas condiciones, resultado de una destrucción sistemática de la salud pública, basada en el ajuste presupuestario y la fragmentación. El 28 de mayo trascendió que uno de los directores del hospital dio positivo a un test. Las autoridades trataron de calmar las aguas, alegando que el director “no tenía prácticamente contacto con el personal del hospital”. Tanto él como su colaborador deberán cumplir el aislamiento pero todo seguiría funcionando con “normalidad”.

Se conoció en los últimos días de mayo un nuevo contagio de Covid-19 en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (Irep) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sus trabajadores se encuentran en una situación precaria, que se agravó con la pandemia. El equipamiento completo de resguardo sólo se entrega para la atención de casos positivos. Pero los pacientes que ingresan al Irep por internaciones no suelen ser testeados, incluso cuando muchos de ellos son derivados de hospitales o efectores que atienden Covid-19.

Las y los trabajadores de Clínica Cutral Co -que se ubica en esa ciudad neuquina- han definido comenzar una nueva etapa en su lucha por la reapertura de la misma, los puestos de trabajo y el pago de salarios. Según señalaron a Prensa Obrera dos trabajadoras, han resuelto preparar “medidas más fuertes” para lograr el pago de los salarios. A los y las trabajadoras se les adeudan seis meses de salarios y cuatro aguinaldos, y ni siquiera tienen la posibilidad de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. La Legislatura del Neuquén votó una Resolución propuesta por la diputada PO-FITU, Patricia Jure, instando al gobernador a pagar los salarios y preservar los puestos de trabajo.

Luego de los reclamos reiterados de la Agrupación Bordó del Hospital de Clínicas (UBA) se llevó adelante la extracción de sangre para el testeo del coronavirus a 60 trabajadores, mayoritariamente enfermeros, sobre un total de 700 enfermeros. A tres semanas de realizadas las pruebas y al día de hoy no aparecen los resultados. El Rectorado de la UBA, la Dirección del hospital, la Comisión Interna y Apuba no dan respuesta al pedido de los trabajadores. Tampoco terminaron de testear aún a todo el personal, lo que impide usar es información como insumo para organizar la protección necesaria.

El Hospital Nacional “Colonia Montes de Oca”, situado en la localidad de Torres (Luján, Buenos Aires), registra la máxima concentración de casos positivos de coronavirus en el partido de Luján. Hasta la fecha son 13 las personas que se configuraron como casos positivos. Entre ellos se encuentran profesionales de la salud (médicos y enfermeros), personal de maestranza y pacientes del hospital psiquiátrico.

En el sector estatal

En la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, realizada en CABA el pasado 29 de mayo (último día hábil antes del vencimiento de la paritaria), el gobierno no realizó ninguna oferta de recomposición salarial. Con este congelamiento de hecho del salario de los estatales, se cristaliza la pérdida salarial de cuatro años en los que la inflación duplicó los aumentos (299,18% contra 145,98%) y cuando, solo en el primer cuatrimestre del 2020, la inflación fue del 9,4 por ciento.

Una trabajadora tercerizada de limpieza del Museo Nacional de Bellas Artes (CABA), empleada de la empresa Moral S.A., se contagió de coronavirus. El diagnóstico se conoció este viernes 29. Si bien el museo, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, está cerrado desde el inicio de la cuarentena, continúan trabajando unas 90 personas, en su mayoría personal de seguridad de la empresa Maguen Protección, que fuera denunciada hace pocos días por despidos y deplorables condiciones laborales y sanitarias. Frente a la confirmación del contagio, las autoridades del MNBA no tomaron las medidas elementales como testeos a los trabajadores o cumplimiento de los 14 días de aislamiento preventivo.

El último fin de semana de mayo sus compañeros nos enteramos de la muerte de Víctor, residente de la Villa 31 y trabajador del Programa Juegotecas Barriales de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. La muerte de Víctor es la radiografía de las condiciones de vida y de trabajo en la que nos encontramos miles de municipales de la Ciudad. Salarios muy por debajo de la canasta básica familiar, sin la posibilidad de acceder a una vivienda con los servicios esenciales y arriesgando nuestra salud al trabajar sin que se nos garantice la prevención al contagio de coronavirus.

Los estatales de Tierra del Fuego, el domingo 31 de mayo, salieron a protestar en las calles de la provincia en caravana de automóviles y a fuerza de estridentes bocinazos, para demostrarle al gobierno que no van a aceptar que prorrogue por 60 días más el pago del aumento y las paritarias. Asimismo, reclamaron el pago de la suma no remunerativa tanto a los estatales del escalafón seco como a los docentes, que corresponde a los haberes de abril, el cual deberían haber cobrado en el mes de mayo por boleta complementaria y que hasta el día de la fecha el gobierno no lo efectivizó.

A días de iniciar una nueva paritaria de los recolectores de residuos, el intendente Martín Llaryora de la ciudad de Córdoba, acaba de cerrar un acuerdo salarial con la conducción del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SurrbaC) donde se pasan a no remunerativo cuatro cláusulas de los haberes de los trabajadores. Si bien rápidamente Franco Saillén, al frente del sindicato, salió a explicar que la medida “no implica una baja en la remuneración de bolsillo”, lo cierto es que es un paso clave para avanzar en la destrucción del conformado de uno de los mejores salarios de los trabajadores capitalinos y preanuncia un ataque al salario en la próxima paritaria de los recolectores que debe iniciarse en los primeros días de junio.

En el acto de asunción del nuevo titular del Consejo Económico y Social de Salta, el pasado jueves 28, el gobernador Gustavo Sáenz afirmó que el Estado provincial se ha convertido en una bolsa de trabajo y que no genera trabajo genuino. “Ese trabajo genuino lo generan ustedes (el sector privado)” (El Tribuno, 29/5). En otra parte de su discurso dijo que "el sector privado está y la está pasando mal, muy mal. Pero siempre fue el que le puso el hombro al sector público, generando trabajo genuino y digno". Estas palabras se dirigen claramente a preparar un nuevo ataque contra los trabajadores del Estado. Sáenz quiere crear un clima en la opinión pública, antes de lanzar la agresión.

La irrupción del programa de “servidores urbanos” en la escena cordobesa cobra una dimensión que preocupa a los municipales de planta de la capital de la provincia. Se trata de monotributistas y de trabajadores nucleados en cooperativas que han sido colocados por la gestión del intendente Martín Miguel Llaryora en diferentes puestos laborales y cumplen funciones que corresponderían normalmente a trabajadores de planta. El objetivo de esta incorporación es bajar el costo laboral, ya que recibirían un salario equivalente al IFE ($10.000) para aquellos de menor calificación y de hasta $40.000 para los más calificados.Además, con la medida se apunta al corazón de la estabilidad y de los derechos laborales condensados en el convenio municipal.

El intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, (de la UCR-Juntos por el Cambio) anunció que a partir del mes de mayo se suspende el pago de las horas extras a los trabajadores municipales, argumentando “la crisis financiera por la que atraviesa el municipio”. Y también suspendió el pago de todos los adicionales por productividad y de incentivo. Además, estableció el congelamiento de la planta, por lo que se impiden nuevas incorporaciones, con excepción de las áreas de mayor demanda, como el caso de salud, en tanto se acredite dicha necesidad de forma previa.

Los trabajadores despedidos de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y del municipio de Río Gallegos (Santa Cruz) se concentraron el viernes 29 de mayo desde las 11 horas nuevamente en la esquina céntrica de la ciudad capital para exigir su inmediata reincorporación. Ya se ha dicho muchas veces que “con hambre y sin trabajo no hay cuarentena”, pero el gobierno de la “justicia social” hace la vista gorda y mantiene a más de 700 familias en la calle.

En la última semana de mayo, se han confirmado dos casos positivos de coronavirus en Casa de Moneda Sociedad del Estado, más precisamente en la planta ubicada en el barrio de Retiro, a pocos metros de la Villa 31 donde vive el primer trabajador contagiado. Las denuncias de los trabajadores indican una temeraria desidia patronal, (el gobierno nacional). Casa de Moneda se encuentra en plena producción de billetes, a partir de la emisión monetaria a la que está recurriendo el gobierno para financiar el déficit. Los trabajadores fueron empujados a retomar tempranamente las tareas, obligados a compensar los bajos salarios con jornadas de 12 horas por las que les pagan $1000 en concepto de viático, lo cual provocó un primer reclamo para que dicha suma sea pasada al básico.

El intendente de Dolores (Buenos Aires), Camilo Etchevarren, anunció que reducirá en un tercio las horas de trabajo y, en consecuencia, el salario de medio centenar de trabajadores municipales. El Concejo Deliberante, a su vez, viene de aprobar, a fines de abril, un nuevo impuesto del 1% sobre las ventas del rubro farmacéutico, que incluye productos de higiene, e insumos relacionados a la salud y medicamentos. Como oportunamente denunciamos, tal medida la paga el pueblo trabajador porque las empresas trasladan el gravamen a los precios de los productos, que son más esenciales que nunca en medio de la pandemia.

El último anuncio del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, es un nuevo ataque a los enfermeros, maestros y demás trabajadores estatales. Avisó que está planificando el pago del medio aguinaldo en 4 cuotas. Recordemos que los trabajadores del Estado no han tenido ningún aumento en lo que va del año y las paritarias están suspendidas. Este ataque responde a un extendido reclamo de las cámaras patronales de la provincia que exigen poder reducir nominalmente el salario de los trabajadores y pagar el aguinaldo en cuotas. Con la excusa de la situación creada por la cuarentena se está procediendo a la modificación de las condiciones laborales contra los trabajadores.

Los despedidos de la Dirección General de Cultura y Educación (La Plata, Buenos Aires) siguen desenvolviendo el plan de lucha, y el miércoles 27 de mayo realizaron un corte frente a la Torre Administrativa I -donde la mayoría de los despedidos tienen su oficina de referencia. Estos trabajadores vienen luchando desde comienzos de este año, apoyados por la Junta Interna de ATE Educación Sede, contra los 56 despidos de Kicillof y la ministra Agustina Vila, quienes no renovaron sus contratos cuando se terminaron los programas en los que trabajaban.

La patronal de Aerolíneas Austral confirmó que suspenderá por dos meses a unos 8.000 trabajadores. Se trata de una rebaja salarial encubierta para eludir el DNU que estableció el “pago íntegro de salarios” durante la cuarentena, que en su mayoría vienen cumpliendo los aeronáuticos frente a la paralización de los vuelos. Aerolíneas pretende imponer un descuento nominal del 25% sobre un salario ya superdevaluado por la pérdida que tuvo frente a la inflación. La paritaria 2018/19 no se cerró por la negativa patronal a reconocer la inflación del último año macrista; y la del 2019/20, vencida en septiembre, nunca se abrió, por lo que el retraso salarial alcanza el 40 por ciento.

La conducción del sindicato docente de Neuquén, Aten (TEP-Celeste), está convocando, para el próximo 4 y 5 de junio, a un denominado “apagón virtual educativo”, aunque no lo convocan como paro o medida de fuerza. La diferencia no es semántica porque las autoridades ya se han preparado instrumentando a través de diversos mecanismos la imposibilidad individual de cada docente para desvincularse de los requerimientos de las/os estudiantes y sus familias o del control del funcionariado del sector.

Cientos de trabajadores de la educación de Misiones se movilizaron el jueves 28 en las principales ciudades de la provincia, entre ellas las cuatro más grandes, frente al silencio del gobierno provincial ante las demandas laborales, salariales y jubilatorias -que fueron guardadas en un cajón utilizando el argumento de la pandemia. Los trabajadores de la educación marcharon en reclamo de un aumento inmediato al básico para llevarlo de $7.077 a $12.800, pago de las garantías salariales adeudadas, nombramiento de todos los suplentes que no han sido designados y que deben hacer frente a la cuarentena sin ingresos, y un ingreso extraordinario inmediato de $23.000 para aquellos docentes sin empleo o con una carga horaria inferior a un cargo.

La confirmación de nueve casos de coronavirus en el Mercado Central, fue noticia este 27 de mayo. El titular de la institución, Nahuel Levaggi, dijo -restándole importancia- que 9 casos es una cifra insignificante y que no son trabajadores “propios” del Mercado, es decir de la planta, sino que serían “operadores de concesionarios”. Como si esto no fuera preocupante para el resto de los trabajadores, ya que tienen contacto directo con los que trabajan allí y con los que van a llevar o a buscar mercadería, en total unas 10 mil personas. Los trabajadores denuncian que hubo más casos de Covid-19 que no han tomado estado público.

En el sector privado

Choferes

Luego de la histórica movilización de 2.000 choferes que irrumpió en el centro de Rosario (Santa Fé), impulsada por una autoconvocatoria, ante la cual la cúpula de la UTA tuvo que reacomodarse, los choferes de colectivos de la ciudad levantaron, con una primera victoria, el paro que llevaba 23 días, en reclamo por deudas salariales. Lograron que fueran abonados completos los salarios del mes de abril.

El acuerdo firmado por la UTA con las cámaras patronales del transporte que encuadra a los trabajadores de la larga distancia es tal vez el más ruinoso de los que se han firmado durante la pandemia por el coronavirus. Los trabajadores solo recibirán por los meses de abril y mayo la suma de $32.000, que es el monto que paga el Estado nacional (con los fondos destinados a jubilaciones), mientras que la patronal, subsidiada fuertemente, no queda obligada a abonar ningún porcentaje salarial durante la suspensión.

El secretario de Trasporte de la provincia de Córdoba, Franco Mogeta, anunció que hay un principio de acuerdo entre empresarios, la conducción del gremio y el gobierno. El servicio volvería el jueves 4 de junio, una vez que las patronales depositen en las cuentas sueldos un porcentaje del salario acordado. Mogeta, dijo que “trabajaremos en las distintas alternativas para modificar el diseño del sistema actual que conocemos”. El acuerdo consiste en el pago integral del sueldo de marzo y un 75% en concepto de “prestación no remunerativa” de los sueldos de abril y mayo que se abonarían en 2 o 3 cuotas. También se acordó la imposibilidad de despedir por el curso de seis meses

Con la confirmación de un nuevo caso positivo de Covid-19, ya suman cuatro los contagios registrados en la empresa Expreso Villa Galicia S.A. (Evgsa) que, además de la línea 266, opera la 510, la 293, la 263 y la 564 y cuentan con ramales que tienen recorridos que surcan el distrito y unen a Lomas de Zamora con otros municipios como Lanús, Quilmes, Florencio Varela y Alte. Brown. Se vuelve a poner sobre la mesa la situación sanitaria que garantice la salud de los conductores y la de los miles de pasajeros que las utilizan. Desde un principio, la empresa se negó a aplicar el protocolo de emergencia, demostrando su desprecio absoluto por la vida de los trabajadores, sean estos sus empleados o usuarios.

La incertidumbre rodea a cerca de 100 familias de los trabajadores de la empresa de Transporte 18 de mayo de la localidad de General Roca (Río Negro). La situación se agravó por la llegada del coronavirus que evidenció la precariedad laboral en el taller y las unidades de transporte, donde faltaban las condiciones mínimas para poder trabajar, aunque esto viene desde hace años. La empresa es una de las dos que opera en la localidad. En los últimos años la patronal ha cerrado licitaciones sospechosas con el antes intendente y hoy diputado nacional del Frente de Todos, Martín Soria, quien se encargó de subsidiar millonariamente a la patronal, que fugó los millones en vez de pagar los sueldos.

Gráficos/Prensa

La patronal del Diario Popular arrastra una deuda salarial desde el 2018. Los trabajadores gráficos, prensa y del sector web denuncian que además vienen cobrando en cuotas y no les hacen los aportes desde septiembre del año pasado. Una asamblea de gráficos se plantó hasta que la patronal pague el 50% del salario del mes de mayo que adeudaba. En algunos casos la deuda es mayor porque un sector cobró solo el 25% del salario. El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria y los trabajadores retomaron las tareas. La patronal no desembolsó ni un centavo.

Prensa

El camarógrafo de Canal 13 Río Cuarto (Córdoba), Wálter Castellanos, fue sancionado luego de que a través de su red social informara a la población de que en uno de los principales accesos a la ciudad no se estaban realizando los controles que corresponden. La filmación con el celular del trabajador de prensa se viralizó. Por este motivo, la empresa Imperio Televisión suspendió al trabajador de prensa.

Prensa

Radio Metro (CABA) les recortó un 20% el salario a sus empleados y quiere pagar el aguinaldo en 6 cuotas. La notificación llegó a fines de mayo y allí los dueños de la radio les hacían saber a sus trabajadores que debido al "profundo impacto económico y financiero" que "repercute indefectiblemente en la disminución de trabajo", reducirá la jornada laboral y los salarios un 20 por ciento.

Papeleros

Luego de que un caso positivo de coronavirus en la fábrica Softys (ex Papelera del Plata) en la localidad bonaerense de Zárate, hace apenas dos días, fuese respondido con un paro de actividades de los trabajadores y un reclamo por hisopados masivos, se conoció ahora un nuevo trabajador contagiado. Según el escueto comunicado de la empresa papelera, el caso tiene fecha de positivo 23 de mayo; la persona está sin concurrir a trabajar desde el día 15 y presentó síntomas el 17. No queda claro cómo se hizo el seguimiento del cuadro de salud del trabajador.

Textiles

Alrededor de unos 85 trabajadores textiles vienen sufriendo los atropellos por parte del grupo Sedamil y de la empresa, que en la actualidad se encuentra atravesando un periodo de concurso de acreedores. Textil Río Grande S.A., situada en la ciudad de ese nombre, al norte de la provincia de Tierra del Fuego, ha iniciado un proceso de desprenderse de todo su personal, al igual que en su planta en la localidad de Trelew, en Chubut, que continúa ocupada por sus trabajadores. Impulsó el vaciamiento a través de un chantaje para imponer retiros voluntarios, que son despidos encubiertos a la baja, sumado a una serie de incumplimientos con salarios desdoblados,

Gastronómicos

Como en todo el país, en la provincia de Mendoza la empresa McDonald’s está echando mano de la caja del Anses, con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para pagar parte del salario a sus empleados, con el argumento de que no iban a poder hacer frente al pago de los mismos. Pero ahora, decenas de trabajadores de la cadena de comida rápida denuncian descuentos por parte de la empresa, y se están organizando para enfrentar este ataque patronal.

Petroleros

El Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz adhirió al acuerdo de reducción salarial firmado por los demás gremios del sector semanas atrás. A pesar de la negativa manifestada y publicitada rabiosamente, el sindicato conducido por Claudio Vidal adhirió a la Resolución 249/2020. Esta medida implica que los trabajadores suspendidos percibirán el 60% de su salario habitual. Es lo mismo que firmaron Guillermo Pereyra, de Neuquén; Jorge Avila, de Chubut; José Llugdar, de Jerárquicos y la Federación semanas atrás.

Seguridad privada

El 28 de mayo se produjo la muerte de Miguel Olmedo, trabajador de la empresa de seguridad privada Murata S.A., quien se contagiara de coronavirus custodiando un edificio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Villa 31. Miguel fue asignado a ese destino sin elementos de protección personal (EPP), tras declararse la cuarentena, ya que su lugar de trabajo habitual era la zona del shopping Recoleta que se vio afectada por el cierre de comercios. Tenía 64 años y presentaba comorbilidades producto de una cirugía coronaria de hace unos años.

Repartidores

Con una organización cada vez más importante, trabajadoras y trabajadores de reparto convocamos, movilizamos y garantizamos una jornada histórica en varios países el pasado 29 de mayo, que mostró el rol que tiene en la sociedad nuestro gremio. Con importantes y coloridas caravanas, exigimos una vez más un reconocimiento urgente de nuestro trabajo, exposición, riesgo y derechos, negados tanto por las apps y empresas como por los distintos gobiernos y leyes. Argentina, una vez más, estuvo a la cabeza de esta organización internacional, impulsando una Asamblea de Trabajadores de Reparto, deliberativa, plural y combativa, que logró importantes movilizaciones en distintas provincias y ciudades.

Repartidores

En el marco del paro internacional de repartidores que se realizó en Argentina y otros seis países, se llevó a cabo en Córdoba una movilización con unos 200 jóvenes.Entre los reclamos que se expresaron en la acción de lucha, se destacan cuatro puntos: 100% de aumento en el pago por pedido, elementos de seguridad e higiene, justicia por Emma y Franco y todes les repartidores fallecidos en accidentes mientras trabajaban y ART a cargo de las empresas. Se trata de medidas centrales para atender el cuadro de precarización laboral en el que están expuestos les trabajadores de las aplicaciones.

Camioneros

Desde el viernes 23 los trabajadores de la empresa Expreso Argentino (Neuquén), enrolados en el gremio de camioneros, se encuentran realizando un acampe en las puertas de la empresa porque la patronal les adeuda los salarios de marzo, abril y mayo. Los trabajadores fueron suspendidos por la patronal poco después de iniciado el aislamiento social obligatorio con un pago equivalente al 15% de los salarios, lo que fue rechazado por los trabajadores. El martes 2, luego de realizarse una movilización acompañada por la “multisectorial contra el ajuste y la represión” y el Plenario del Sindicalismo Combativo, llegó una intimación de desalojo. Rápidamente, diferentes organizaciones se hicieron presentes para rodear de solidaridad el acampe de los trabajadores

Metalúrgicos

Hace más de seis meses los trabajadores de Gotan (Almirante Brown, Buenos Aires) sufrieron el cierre fraudulento de la fábrica por parte de su dueño, Horacio Lamberti, dejando a unas 40 familias en la calle. Desde entonces vienen organizándose para resguardar el establecimiento y la maquinaria, con el fin de reactivar la empresa como cooperativa. El intendente peronista Mariano Cascallares les dio la espalda, incluso ante propuestas concretas como la de proveer de insumos sanitarios al sistema de salud local. Ahora hicieron una olla popular de la cual participaron representantes de gremios, fábricas, agrupaciones sindicales y estudiantiles, y organizaciones sociales para difundir la situación desesperante que atraviesan los trabajadores y recaudar dinero para el fondo de lucha que sostiene a sus familias.

Vidrio

Hace menos de dos semanas denunciábamos que ante un primer caso de Covid-19 en la planta de vidrio de la empresa Cattorini del distrito de Quilmes (Buenos Aires), la patronal obligó a trabajar a un compañero con síntomas del virus, que luego al ser testeado dio positivo. Ahora ya son 5 los casos confirmados, mientras hay otros a la espera del resultado y en cuarentena. A pesar que algunos de los trabajadores infectados realizan sus tareas recorriendo la planta, los licenciados rondan unos 10 trabajadores, mucho menos que los que han tenido contacto con esos compañeros.

Jubilaciones

El 29 de mayo, en un nuevo aniversario del Cordobazo, realizamos en la capital cordobesa una manifestación que fue convocada por agrupaciones de jubilados como la Norma Plá, Ajupracor y el Plenario de Trabajadores Jubilados, así como también por UTS (Salud), CTA A Regional Córdoba, la Coordinadora Sindical Clasista, el Plenario de la oposición docente y jubilados y delegados de distintos gremios aportantes a la Caja. El Plenario del Sindicalismo Combativo, que acababa de sesionar, votó entre sus resoluciones la convocatoria. El combativo Sutna se hizo presente. La legisladora Soledad Díaz (PO-FITU) denunció el robo exprés que perpetró la Unicameral el 20 de mayo y apoyó la acción de lucha.

Ceramistas

Tras una semana de haber hecho entrega de un petitorio a los responsables políticos municipales, el pasado jueves 28, los ceramistas despedidos de la emresa Loimar (Tandi, Buenos Aires) realizaron una marcha, al ritmo de bombos y palmas, al Palacio Municipal. El objetivo fue visibilizar aún más su conflicto y exigir al gobierno local que avance para encontrar la reapertura inmediata de la fábrica, con todos adentro y bajo control de los propios trabajadores y con un plan de producción al servicio de las necesidades populares.

Construcción

Obreros que realizaban obras para la instalación de la mina Lindero, en la puna salteña, reclamaron el 28 de mayo en las puertas de la Uocra Salta, la reincorporación de 250 obreros, despedidos apenas se inició el aislamiento social y obligatorio, por la empresa Edvsa (Electrificadora del Valle) tercerizada de la minera Mansfield. Los trabajadores denunciaron constantes atropellos patronales y violación de derechos laborales, que provocan condiciones de trabajo precarias. Hasta seis trabajadores habitan espacios reducidos durante la estadía, situación que genera contagio de enfermedades.

Ferroviarios

Tras la muerte por Covid-19 de un trabajador de la empresa de seguridad Murata y de un caso positivo que se encuentra bajo tratamiento, 40 trabajadores del Ferrocarril San Martín fueron aislados de manera preventiva. El empleado de Murata, Miguel Olmedo, trabajaba tanto en un parador de la Villa 31 de Retiro como arriba de los trenes, y falleció luego de diez días de convalecencia tras contraer la enfermedad.

Alimentación

En seis días la expansión del Covid-19 se ha multiplicado a partir de un primer caso de un trabajador en la fábrica Granja Tres Arroyos, de faena de pollos (Capitán Sarmiento, Buenos Aires). Al día 3 de junio ya hay 22 casos en Capitán Sarmiento confirmados, 10 de ellos de la fábrica, más la expansión desde allí a Arrecifes y Carmen de Areco. Hay unos 205 testeos a personal y habitantes de contacto directo o cercano, 65 en espera de resultados. La fábrica suspendió sus actividades desde el 30 de mayo y retomó la producción en dos sectores sin infectados, autorizada por Senasa. Unos y otros se lavan las manos para deshacerse de sus responsabilidades con los contagios.

Alimentación

La empresa de la alimentación Mondelez (Beccar, Buenos Aires) da por terminada la licencia de las trabajadoras madres con hijos mayores a 9 años. Según informó la Comisión Interna de la planta ubicada en Pachecho, la empresa alimenticia hizo el planteo de finalizar las licencias de las trabajadoras mujeres según la edad de los hijos. Si no tuvieran forma de delegar el cuidado les recortarán el 30 por ciento del salario.

Docentes

Denuncian suspensiones sin goce de sueldo en el exclusivo Colegio Norbridge (CABA). La seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) aseguró que el Colegio Norbridge procura dejar "en disponibilidad" a docentes de nivel inicial y primario a través de la Fundación homónima, y en el contexto de "la grave crisis sanitario-económica" actual. Denunciaron que el establecimiento impone cuotas de alrededor de $30 mil y que durante el aislamiento obligatorio mantuvo la matrícula intacta.

Deportivos/Utedyc

Suspensiones con reducciones salariales progresivas, el esquema que firmó "Chiqui" Tapia de la AFA con el gremio de entidades deportivas. El acuerdo regirá para el personal de los clubes por tres meses y no abarcará a los futbolistas. Se reducirán los salarios de los suspendidos hasta llegar el 75% en junio.

Comercio

La justicia laboral ordenó a Farmacity (CABA) reincorporar a un trabajador despedido durante la pandemia. El juez ordenó a la cadena de farmacias del ex Vice Jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Mario Quintana, devolverle el empleo al trabajador en 24 horas y pagarle lo adeudado. El fallo se suma al caso del trabajador que la cadena de kioscos Open 25 debe reincorporar.

Automotriz

Toyota analiza un segundo caso sospechoso de Covid19 en su planta de Zárate (Buenos Aires). Luego de conocerse el primer caso positivo, la empresa confirmó que tiene otro caso sospechoso que está en evaluación. Sólo 24 horas antes Axel Kicillof y Alberto Fernández habían visitado la planta.

Fotógrafos

Fotógrafos piden contención estatal por la "desocupación en masa" a la que los lleva la cuarentena. La Asamblea de Trabajadores de la Fotografía remarcó que el aislamiento derivó en "desocupación en masa" en la actividad. Pidió ayuda estatal y participará de la movilización a Cultura el 2 de junio.

Empaque

Trabajadoras y trabajadores del empaque La Reginense de la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro, que durante la última semana de mayo realizaron un piquete afuera de la fábrica, y que desde allí marcharon al Concejo Deliberante para reunirse en el estacionamiento con los ediles, se trasladaron en el día de hoy, 3 de junio, con su reclamo, exigiendo sus salarios y alguna certeza respecto de sus puestos laborales a las puertas de la Municipalidad.

Mensajería

La empresa Webpack, ubicada frente a la estación Arata del ferrocarril Urquiza (en el barrio porteño de Paternal), informó hoy que tiene ocho casos positivos de Covid-19 entre sus empleados. La empresa terceriza la logística de Mercado Libre a través de una flota de mensajería, precarizada como cuentapropista, de fleteros y motoqueros. Cuenta con algo menos de doscientos empleados entre estos y el personal propio. Se exponen diariamente sin que la empresa les brinde elementos de seguridad e higiene.