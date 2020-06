Bragado: los trabajadores de salud de pie, la burocracia de rodillas

50 trabajadores del Hospital Municipal San Luis y CAPs (Centros de Atención Primaria) participaron ayer de un nuevo bocinazo por la ciudad de Bragado en rechazo a la oferta paritaria de miseria que la intendencia de Vicente Gatica les ofreció a los tres gremios municipales (3 mil pesos en negro o 2 mil en blanco). La marcha culminó en el Palacio Municipal, sin nadie que los reciba. Los sindicatos ATE, STM y Semb volvieron a darle la espalda a la lucha.

Prensa Obrera dialogó con una trabajadora con casi diez años de antigüedad en el hospital.

¿Podés contarnos en qué consiste el reclamo y cómo se originó?

M: Desde que arrancó esta pandemia estamos exigiendo que nos den un aumento que nos permita tener un salario digno. Hoy el básico promedio es de $13.000, una miseria. Además, como no te alcanza para vivir los compañeros trabajan de lunes a lunes; o sea, en lugar de tomarse los francos se anotan para trabajarlos porque no llegan a fin de mes. A esto se suma el malestar del famoso bono de $5.000 que el gobierno anunció en abril para los trabajadores de la salud y que acá todavía no apareció y muchos sectores del hospital no tienen los elementos de protección necesarios para sus tareas.

¿Qué respuesta han tenido del gobierno municipal?

M: Cuando hicimos la otra caravana nos recibió el intendente Gatica y parte de su gabinete. Nos dijeron que no había plata por el tema de la cuarentena y nos ofrecieron 3 mil pesos no remunerativos o 2 mil al básico, cosa que por supuesto rechazamos, porque es una miseria. El Intendente en persona dijo que los aguinaldos los íbamos a cobrar en término y también el bono de 5 mil pesos en cuotas, pero a esta altura los compañeros están descreídos de eso. Gatica gana $510.000 mensuales y nosotros no llegamos a fin de mes.

¿Qué actitud tomaron los gremios en esta lucha?

M: Al principio estaban a favor de nuestro reclamo, salían en los medios de acá y nos acompañaron. Pero después se borraron. A la de hoy ni siquiera vinieron (hubo una delegación de CICOP) y en la semana recorrieron el hospital y el corralón diciéndonos que teníamos que aceptar la oferta del municipio, porque era lo máximo que íbamos a lograr, escudados en que Alberto Fernández salió a decir que no iba a haber paritarias para los estatales. Después nos dijeron que no nos iban a acompañar porque esta era una maniobra del kirchnerismo (contra el intendente que es de Juntos por el Cambio), lo cual es mentira. La mayoría de nosotros no nos sentimos representados por ellos, por eso la vamos a seguir.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?

M: Le dijimos al propio Intendente incluso que si no nos resuelve el problema le vamos a hacer una marcha todos los jueves y vamos a llamar a una asamblea para discutir los pasos a seguir. Hay compañeras que quieren hacer un paro, otros que quieren sumar al resto de los municipales (son 1.200 en total), estamos evaluando. En teoría el 11 habría otra reunión entre los gremios y el municipio.