Rosario: corte de calle y olla popular de docentes reemplazantes

A la lucha de lxs reemplazantes Sonia Alesso la mira por TV.

Lxs docentes reemplazantes nucleados en Amsafe Rosario, realizaron el viernes 5, un nuevo corte de calle y una segunda olla popular -esta vez frente a Gobernación- en reclamo de un salario de emergencia y la continuidad de la obra social como parte de un pliego reivindicativo más amplio.

La acción, que fue votada en la última asamblea de docentes reemplazantes convocada por Amsafe Rosario, muestra el contraste con el ostracismo absoluto de la conducción celeste de la Comisión Directiva Provincial, que puso en cuarentena los reclamos de la docencia en el marco de la pandemia.

Desde Tribuna Docente, denunciamos allí la impostura de la burocracia que el día anterior pretendió montar una ficción de paritaria con el gobierno de Perotti, con la cual no pudieron disimular su inmovilismo ¿Qué planteo llevaron allí? No lo sabemos, ya que la conducción de Sonia Alesso no ha convocado a ningún tipo de instancia deliberativa de nuestro gremio. Lo que sí sabemos es que lo que se conoce de la respuesta del gobierno raya el límite de la provocación: respecto al reclamo salarial, abrirían una mesa de discusión, es decir una especie de comisión para seguir dilatando el congelamiento del salario de activos y jubiladxs en la provincia, la única en el país cuyos docentes no tuvimos actualización salarial alguna. En cuanto a los reclamos de lxs docentes reemplazantes anunciaron que se avanzó con “alternativas para dar trabajo” a partir del “acompañamiento para alumnos de los séptimos grados y nivel secundario, con nuevos cargos mientras dure la pandemia” (Rosario 3, 4/6). Una medida limitadísima que dejaría por fuera a docentes de niveles y modalidades enteras y que probablemente concreten, de hacerlo, poco antes de levantar la cuarentena.

En la radio abierta, que se realizó en el transcurso de la jornada, también se denunció la política del gobierno nacional que prioriza el arreglo con los especuladores de la deuda y el pago de salarios a CEO’s de grandes empresas con la plata de los jubilados de la Anses, pero que ni siquiera atinó a incorporar al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) a lxs más de 100.000 reemplazantes sin ingreso alguno que hay en el país.

Ganemos las calles y vayamos por un plan de lucha provincial

La necesidad de unificar los reclamos de los distintos sectores de la docencia en torno a la exigencia de la reapertura de las paritarias plantea una urgente convocatoria a asamblea provincial para poner en pie un plan de lucha de toda la docencia santafesina.

Mientras tanto, es necesario seguir ganando las calles por nuestros reclamos. Este martes 9 Amsafe Rosario movilizará junto a otros gremios planteando la reapertura de las paritarias. Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, ante la tregua de las centrales sindicales, estaremos impulsando el 16/6 una jornada nacional de lucha del movimiento obrero ocupado y desocupado.

A su vez, ante la inacción de la comisión directiva provincial y la necesidad de tomar iniciativas de reagrupamiento y de lucha, desde Tribuna Docente llamamos a las comisiones directivas de lucha de nuestro gremio, a delegadxs, activistas y a toda la docencia predispuesta a luchar, a impulsar un plenario provincial de delegadxs a partir del cual tomemos en nuestras manos las tareas planteadas, entre ellas, la de impulsar un paro virtual provincial para instar al gobierno provincial a dar respuestas a todas nuestras reivindicaciones.