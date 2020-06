CABA: paro en Salud de farmacéuticos precarizados

El lunes 8, por el pago inmediato y el pase a planta

El lunes 8 entrarán en paro un grupo de farmacéuticos del primer nivel de atención de CABA ante el atraso del pago de su salario. Los trabajadores denuncian que este problema lo sufren todos los meses, en mayo recibieron su salario a mitad de mes y perciben sus haberes con dos meses de atraso, esperando actualmente el correspondiente a abril.

Estos profesionales, que se desempeñan en las farmacias de CeSACs (centros de salud) y hospitales, se encuentran bajo un convenio precario entre la UBA y el gobierno de la Ciudad, que los mantiene como monotributistas, sin ART, obra social o aportes jubilatorios, con salarios muy por debajo de los de un trabajador de planta y con la misma carga laboral. Este convenio de la Facultad de Farmacia y Bioquimica es un método de cooptar profesionales recién recibidos, quedándose con el 30% de su salario, aumentando las cajas de recursos propios a costa del salario de los compañeros precarizados.

Actualmente se encuentran cumpliendo tareas en pandemia con los mismos riesgos de contagio que cualquier otro trabajador. Son considerados trabajadores esenciales, pero para el gobierno de Larreta no es esencial la regularización de su situación laboral.

Dentro de los reclamos que realizan también se encuentra el aumento salarial que no perciben desde octubre del año pasado, y que por ser monotributistas no cuentan con representación gremial y por lo tanto no están considerados en ninguna paritaria. También denuncian que durante los últimos meses cinco profesionales renunciaron por la situación precaria en la que están e incluso una compañera lo hizo porque tuvo una lesión en su lugar de trabajo y al no contar con ART u obra social debió hacerse cargo de todos los gastos de su tratamiento.

Desde Tribuna Municipal acompañamos la medida de fuerza de los compañeros y exigimos el pase a planta ya de todos los trabajadores farmacéuticos del primer nivel de atención y la regularización inmediata de su salario!