Moreno: movilización de los trabajadores del área de Niñez del municipio

Los trabajadores de la Subsecretaria Integral de los Derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes realizaron este lunes 8/6 un ruidazo frente al palacio municipal de la localidad bonaerense de Moreno. Unos 55 trabajadores de esta área debieron salir a la calle para manifestarse debido a falta de respuestas de parte del municipio frente a los reclamos pendientes.

Principal y urgentemente reclaman por descuentos sufridos, el pago de sus salarios y por la firma de los contratos. La problemática es muy variada: los denominados “becados” no cobran desde diciembre, a los monotributistas les deben varios meses y hay trabajadores a los que se les venció el contrato y que reclaman la firma del mismo para la continuidad laboral.

La intendenta Mariel Fernández (Frente de Todos), cuando se declaró el aislamiento social y obligatorio, no realizó los trámites administrativos para declarar a estos trabajadores como esenciales y darles el permiso correspondiente de circulación, además que no acondicionó su lugar de trabajo para que realizaran sus actividades desde la oficinas cotidianas. Con lo cual los mismos realizaron gran parte de las labores en sus hogares con lo que ello implica: sumar horas a su jornada laboral, el uso de su propio internet y teléfono de línea, etc.

El municipio usa una pueril excusa para recortar los salarios, manifestando que no se les paga, en algunos casos, el ítem de “productividad” porque no están saliendo a territorio. Cuando en la realidad todos los trabajadores realizan sus actividades laborales o de forma remota, o de manera presencial pero reubicados en otras funciones. También, hay casos de trabajadores encuadrados en los grupos de riesgo que siguen cumpliendo con “sus actividades de manera presencial” por miedo a descuentos. Todo esto llevó a un punto tal que debieron llamar a concentrar el día lunes 8 junio.

Ante la presión que se fue generando, desde el municipio estuvieron llamando a varios trabajadores durante el sábado y domingo previo para citarlos a una reunión con la oficina de Recursos Humanos para frenar la movilización. No lo lograron.

El día lunes 8, tras la reunión con los funcionarios, se llegó a “un compromiso” (sin fecha definida) del pago a los monotributistas; que el ítem productividad se va a pagar pero de hoy en adelante (lo anterior no) solo si por lo menos uno del equipo hace el trabajo barrial, solo allí todo el programa cobraría el ítem mencionado. La intendenta Fernández extorsiona a los trabajadores cuando no hay protocolos de trabajo para que ellos realicen sus actividades sin riesgos. Con relación a los becarios, no hubo ninguna solución, los funcionarios manifestaron que es necesario enviar un listado de “becarios que están trabajando”.

Es fundamental que el sindicato ATE Moreno llame a un plan de acción a fondo, ya que su política, y tal como lo ha manifiestado a la propia asamblea de los 55 trabajadores de Niñez, es que no estaba en conocimiento de que había trabajadores que están dentro del grupo de riesgo trabajando.

La asamblea denuncia, también, que hasta ahora no hay un protocolo del trabajo presencial en las oficinas ni en territorio, que muchas veces ellos deben asistir a las casas de las personas para intervenir.

Desde el Partido Obrero de Moreno nos solidarizamos y apoyamos con todo la lucha de los trabajadores del área de Niñez y Juventud del municipio y llamamos a reforzar la misma.

– Ningún recorte salarial.

– Por el pago íntegro de los salarios adeudados.

– Nombramiento y efectivización en planta permanente del municipio de los 55 becarios y monotributistas.

– Comités de seguridad e higiene conformados por los propios trabajadores para garantizar los estrictos protocolos de trabajo en las oficinas, en territorio y en forma remota.