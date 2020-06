Rio Negro y Neuquén: miles de trabajadores y trabajadoras del empaque sin cobertura social

El avance y atropello patronal, una política de la burocracia sindical. El 16, a movilizarse en defensa de nuestros derechos.

El secretario general de Soefryn (Sindicato de obreros y empacadores de la fruta de Río Negro y Neuquén ) de la Seccional Villa Regina, Máximo Santibáñez, en declaraciones a radio cooperativa LU16 de Villa Regina asegura y confirma, en torno al conflicto del empaque La Reginense, que la patronal debe entre 2 y 3 millones de pesos al sindicato en concepto de aportes patronales (declaración y formulario 931), lo que produjo el desamparo social para trabajadoras con diagnósticos oncológicos. En este caso se suma, la deuda de salarios de hace mas de 2 meses. La patronal que operó en La Reginense (Zavecom, Emelka y Hernández) se fue llevándose la ganancia, sin pagar sueldos y sin pagar aportes. La misma situación ya se había dado con la expatronal del empaque, que motivó una intervención provincial, porque mediante el mecanismo de cooperativa funcionaba muy irregularmente. Se necesitaban 10 socios para recibir subsidios, y funcionaba con 4 o 5.

Las alarmantes declaraciones públicas de parte de Santibáñez, sobre que en este contexto no se podían reclamar los aportes sociales (que sostienen la obra social) que adeudan varias patronales de la actividad, cuando en algunos casos no han pagado todavía salarios atrasados son la prueba de que lado del mostrador se encuentra la actual conducción sindical. La declaración del Secretario desnuda plenamente que papel ha venido jugando la actual conducción del sindicato en toda esta crisis.

Días atrás, el mismo secretario aseguraba en otros medios locales que los retrasos de los aportes patronales ocurre en un gran porcentaje de los empaques, dando una radiografía de la critica situación que atraviesan los y las trabajadoras de la actividad en ambas provincias. Lo que ocurre también es que los salarios en varios empaques se encuentran atrasados, a la vez que siguen sin cumplirse las normas de seguridad e higiene pedidas como protocolo por el Covid-19. Santibáñez asegura que el día miércoles, y en torno al conflicto de La Reginense, se hará una protesta con la presencia de Marco Bielma, secretario general del sindicato, pero que se puede reclamar solo un porcentaje de los sueldos, y no los aportes, dando por hecho que para él y Bielma la crisis la tienen que pagar los y las trabajadoras. Bielma, que no ha estado en la primera línea en medio de la pandemia, adujo la cuarentena. Aseguró, en audios que trascendieron, que no hacerse presente antes en los conflictos desarrollados fue debido a su imposibilidad de trasladarse. A esto se suma que en caso de querer seguir teniendo la obra social deberán aportar $4.000, mostrando un aporte a la obra social alto en comparación al servicio. Es conocido el plus incluso presentando órdenes.

Ante la falta de representatividad sindical varios conflictos terminaron por generar una organización sindical independiente, como en el caso de Teorema en Villa Regina. Los y las trabajadoras pararon la producción ante la falta de medidas de seguridad e higiene, lo que produjo la suspensión y posterior persecución del delegado Cristian Yánez, sin que Bielma emitiera opinión. En Moño Azul y La Reginense, también de Villa Regina, se han producido asambleas soberanas, que votaron medidas ante el desamparo sindical, y que han logrado conquistas. Situaciones similares se dieron en empaques de Centenario, provincia de Neuquén, también con conquistas. En el empaque La Flor, luego de parar ante la falta de medidas de seguridad e higiene la patronal descontó los días, descontando a la vez presentismo, producción y demás ítems, algo que aun se reclama, y conquistaron medidas de seguridad e higiene. En el empaque La Deliciosa, de la misma ciudad, trabajadores y trabajadoras tomaron el empaque ante la falta de pago de sus salarios, conquistándolos. Todas estas luchas se han colocado como la vanguardia del movimiento, mostrando una salida, porque con todo lo ocurrido en la temporada, la actual conducción sindical no llamó a ninguna medida de fuerza conjunta o un plan de lucha. Más bien, siguieron apostando a los atropellos patronales, como se evidencia en la suspensión de la obra social para miles de trabajadores y trabajadoras.

El 16, el movimiento obrero en lucha sale a la calle en reclamo de trabajo, salud y alimentos en todo el país, por lo que en medio de este desamparo sindical, todo el movimiento obrero del empaque debe comenzar a organizar una masiva protesta en ambas provincias, en reclamo de sus derechos, poniendo en la cabeza la necesidad de la garantía absoluta de cobertura social para todos y todas la trabajadoras del empaque.

Sin trabajo, sin alimentos y sin salud no hay cuarentena.