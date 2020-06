Contagios masivos en los supermercados

Kicillof es responsable (y Larreta también).

Cuando ya los contagios de trabajadores se acercan al centenar y medio (y un número indeterminado de vecinos), ya podemos considerar que los centros de distribución de alimentos son también centros de distribución de virus. La escalada de contagios en supermercados tiene motivos y responsabilidades precisas.

Que Alfredo Coto oculte los casos de Covid-19 en forma sistemática, incluso apelando a matones para acallar las protestas de los trabajadores; que Carrefour salga a través de sus máximos ejecutivos a afirmar que la totalidad de sus empleados se contagiaron fuera del establecimiento sin temor al ridículo, o que en la mayoría de los súper ni se conozca protocolo casi está en la naturaleza de las cosas: el capital no tiene otro protocolo que maximizar ganancias.

Lo que es menos conocido es la responsabilidad del Estado. Es que así como hay protocolos de atención médica para los pacientes, debiera haber un protocolo nacional para establecer los procedimientos de cuidados en los puntos donde se continúan las tareas con atención al público.

El protocolo de la Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires rige el “protocolo” 135/2020, que comienza afirmando que es de cumplimiento obligatorio en toda la provincia, pero su texto es un manojo de “recomendaciones” y sugerencias que no obliga a nada a las empresas y tampoco establece ninguna penalidad a aquellas que lo incumplan. Fuera de eso, lo más audaz del protocolo es la directiva de que se coloquen felpudos con desinfectante, alcohol en la entrada de los establecimientos, y limita al 50% de la cantidad de clientes autorizada anteriormente. Nada más. Hasta la toma de control de temperatura no pasa de una “recomendación” y no establece el cierre del establecimiento ante casos de Covid-19 sino su desinfección, pero sin especificar cómo se haría.

En el propio “protocolo Kicillof” se terceriza en los municipios el control de procedimientos y los considera autoridades de aplicación. Designó al zorro para el cuidado de las gallinas. ¿Acaso el gobernador no conoce los estrechísimos lazos entre las empresas y los municipios y los múltiples favores cruzados? ¿Y de la dependencia de los medios locales de la pauta publicitaria de las empresas tampoco se entera la gobernación?

Tal vez el caso más emblemático es el Coto sucursal 65 de Quilmes, que estuvo trabajando con casos de coronavirus confirmados durante una semana, con público y llevando los contagios al cierre de esta nota a 12 compañeros. Cuando se produjo el paro de la sucursal apareció la intendenta Mayra Mendoza. COTO ya superó los 90 casos en AMBA.

Cortina de humo

El protocolo de Kicillof -en estos términos- se transforma en una cortina de humo para permitir que los supermercadistas impongan cada uno el procedimiento que más convenga a su política comercial. El fin de semana del 5 al 7 de junio, Carrefour lanzó un plan de ofertas para atraer clientes. La consigna “#quedate en casa” es bombardeada por el capital en forma descarada.

Toda vez que el protocolo de Rodríguez Larreta es más elemental todavía que lo dicho en este artículo lo hace más responsable aún que a Kicillof de la extensión de los contagios.

Lo que está de fondo es que el gobierno deja el terreno libre para que las empresas avancen en flexibilizar las condiciones de trabajo en todo lo posible como ya lo pidió expresamente Cavallieri. Cada patronal avanza de acuerdo a la resistencia que encuentre y al tamaño del establecimiento ante la borrada del sindicato. La organización en los lugares de trabajo es ahora también cuestión de defensa de nuestra salud. El Estado está presente, pero para asegurar que los empresarios avancen y le ahorren el mal trago de sacar una ley específica de “flexibilidad laboral” mientras negocian la deuda.

ART

El “protocolo Kici” dice en el punto 2 que las empresas deben informar a la ART de cualquier caso de Covid-19. Pero la trampa está un poco más abajo, cuando establece que la ART deberá hacerse cargo sólo si el contagio se produjo en el ámbito laboral. A diferencia de los también “trabajadores esenciales” de la salud que sí están cubiertos, para los compañeros de Comercio la carga de la prueba recae sobre el trabajador. ¿Qué forma hay de probar que el contagio se produjo en el ámbito laboral? La ciencia no lo tiene establecido, pero las ART y las patronales sí: nadie se contagió en el trabajo.

Desde la Agrupación Clasista de Comercio impulsamos la lucha por un protocolo obrero discutido entre los trabajadores. Los delegados o comisiones especiales que se elijan en asamblea para la tarea, deben tomar el control de las condiciones de trabajo en defensa de nuestra salud, la de nuestras familias y también de nuestros vecinos. Reclamamos además la reapertura de la paritaria con un salario indexado por la inflación, reducción de jornada a 6 horas por insalubridad y un plus salarial de 20 mil pesos. Cobertura integral de cualquier daño a nuestra salud y nuestras familias por parte de las empresas solidariamente con las ART.