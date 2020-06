Carrefour se niega a pagar el bono comprometido

Luego de la conciliación obligatoria que neutralizó un paro masivo que surgió desde la base de trabajadores y delegados por un bono de $20.000, la patronal de Carrefour se comprometió a pagar un bono de $5.000 por mes, pero en junio no lo pagó.

Carrefour pretende negar el pago del bono porque dice que a fin de mes va a pagar el aguinaldo. Una verdadera provocación si tenemos en cuenta que este sector de comercio, desde que arrancó la cuarentena, viene aumentando un 50% su facturación. Tampoco les vino mal que la conducción del sindicato del burocrata de Cavallieri no haya discutido -ni piense discutir- la paritaria, mientras continúa aumentando la inflación.

El bono en cuotas es la única recomposición salarial que hemos tenido hasta ahora los trabajadores de supermercados que al día de hoy registramos 196 contagios de Covid-19, aumentando en 11 días un 60% los casos. La cifra tampoco puede resultar exacta cuando se extienden las denuncias por el ocultamiento de los contagios, junto al bloqueo para que llegue a los medios masivos de comunicación, para evitar cumplir con las clausuras y desinfecciones, y cuando se rota a otras sucursales a quienes tuvieron contacto con casos positivos y se amenaza a quienes nos organizamos para que se garanticen los elementos de higiene y el cumplimiento de los protocolos.

La cuestión del protocolo ante este ascenso de los casos resulta clave. Es que los gobiernos de la Ciudad y de las provincias no han pasado de las recomendaciones a los trabajadores esenciales, pero sin establecer ningún seguimiento del cumplimiento en las empresas. De esta manera, los únicos protocolos que existen para supermercados fueron armados por los mismos patrones que hoy los incumplen -en algunas cadenas, aun no hay protocolo- y no existe control por parte del Estado para garantizar que se cumplan.

La impunidad de Carrefour no tiene límites y pretende usar la conquista histórica del aguinaldo para no pagar el bono de $5.000 en junio, que conquistamos con la lucha y que tampoco alcanza.

Planteamos la defensa el salario frente a la inflación. No a la reforma laboral encubierta. Apertura de la paritaria salarial y pago del bono a todos los trabajadores de comercio.

Desde la Agrupación Clasista de Comercio reclamamos la reapertura de la paritaria con un salario indexado por la inflación, reducción de jornada a 6 horas por insalubridad y un plus salarial de 20 mil pesos. Por un plenario de delegados que vote un plan de lucha. Cobertura integral de cualquier daño a nuestra salud y nuestras familias por parte de las empresas, solidariamente con las ART. Impulsamos la lucha por un protocolo obrero discutido y aprobado con los trabajadores. Por comisiones especiales que se elijan en asamblea para tomar el control de las condiciones de trabajo en defensa de nuestra salud, la de nuestras familias y también de nuestros vecinos.