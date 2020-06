CABA-Programa Fines: recorte y falta de pago en medio de la pandemia

Los trabajadores docentes del Programa Fines vienen realizando distintas acciones desde finales del año 2019 exigiendo al gobierno nacional de Alberto Fernández la continuidad y regularización de los cargos docentes, el pago de aguinaldo, vacaciones, y la garantía de continuidad pedagógica para las y los estudiantes. Sin embargo la respuesta por parte del Ministerio de Educación nacional a cargo de Trotta fue tardía y con el rasgo característico de un recorte presupuestario. La partida destinada al Programa es la misma ya de por sí deficitaria del 2019.

Este temperamento por parte del gobierno nacional, en la CABA fue el amparo justo para la ministra de Educación Sol Acuña y Horacio Larreta quienes se desresponsabilizan de sus obligaciones argumentando que el programa depende de Nación. Esto desnuda la orientación social compartida de ajuste y recorte por parte del gobierno nacional y el de la CABA.

Desde la el bloque del Partido Obrero en el FIT-U el legislador Gabriel Solano presentó un proyecto de declaración que exige el cumplimiento con lo adeudado a los docentes del Programa de la CABA y expresa la preocupación el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Programa en todo el país por la precarización e inestabilidad laboral

Desde Tribuna Docente realizamos realizamos una entrevista a Ester Cohen, docente del Plan Fines en Sede Elefante Blanco (Lugano) y en Sede Villa 31 (Retiro) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien retrata la situación de extrema precarización laboral que atraviesan y denuncia que ya transcurrieron seis meses sin percibir sus salarios.

TD- Ester, ¿cuál es la situación que atraviesa hoy el Programa Fines?

EC_ Luego de varias asambleas y movilizaciones al Ministerio de Educación de la Nación, se logró en marzo que el Ministro Trotta firmara la Resolución que habilita el funcionamiento del Plan en todo el País, dado que había finalizado en diciembre de 2019. A partir de la Resolución, comenzó la tramitación de dar el alta a Referentes y Docentes, y comenzar la inscripción de alumnos. Lo que ya fue realizado. En CABA las altas de docentes se hicieron con fecha 15 de abril y las clases comenzaron a fines de abril.

TD- En la CABA esta situación, ¿cobra alguna forma particular a la luz de las diferentes pertenencias políticas entre el gobierno nacional y el de Larreta?

EC- En CABA si bien las clases han comenzado el 27 de abril, los docentes no hemos percibido ningún salario, nuestro reclamo es que hace cinco meses que no cobramos, porque nuestro reclamo histórico es que seamos considerados como todos los docentes, dentro del Estatuto, y que tengamos la misma situación de revista, por tanto, cobrar aguinaldo, vacaciones, y que la obra social Obsba no caduque cuando finaliza el contrato.

TD- ¿Es decir que no solo no hay reconocimiento de aguinaldo, vacaciones, antigüedad, ni retroactividad en el pago de los salarios sino que tampoco hay reconocimiento del carácter alimentario del salario ya que tampoco han abonado desde la fecha de alta de los cargos?

EC- El alta docente es de fecha 15 de abril, mínimamente, si no cambia nuestra condición frente al empleador solicitamos se nos pague por el trabajo ya realizado. Hemos hecho múltiples reclamos, en distintas formas: flyers, videos, fotos, comunicados, cartas destinadas a autoridades nacionales y de la Ciudad, llamadas telefónicas. No hemos obtenido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad. Cuando algún funcionario de la Ciudad responde informa que aún no ha llegado la partida presupuestaria de Nación. Y en Nación contestan que la Ciudad es autónoma, y que se maneja con fondos propios. En resumen, docentes del Plan Fines hace seis meses que no recibimos ningún ingreso, y hay muchos que han quedado fuera de la Obra Social.

TD- ¿Cuál es el impacto pedagógico en términos de continuidad y cómo afecta esto en los barrio más carenciados en los que se lleva a delante el programa?

EC- Respecto de la Continuidad Pedagógica, en el Plan Fines, cursan adultos que mayormente viven en los barrios más humildes de la Ciudad, y que por una razón u otra no han podido cursar estudios en el momento que les correspondía ahora, atravesados por la pandemia, la situación es muy difícil, tenemos muchos alumnos contagiados, pero los que pueden cursar, lo hacen a través del celular, vía whatsapp, mandamos algunos materiales que pueden leer en el celular y mandamos audios explicativos, cada docente se maneja como va pudiendo, sin ninguna ayuda del Ministerio

TD –¿Tienen acciones a realizar en los próximos días?

EC- Estamos analizando las medidas a seguir con las limitaciones que conlleva la situación ya que estamos en cuarentena, no podemos movilizar alumnos o docentes en grupo de riesgo completamente vulnerables o ya contagiados. Por otro lado seguimos insistiendo con el teléfono de los funcionarios, la única respuesta es que no hay número de expediente para liquidar sueldos dado que Nación no ha enviado partida.

Con estos reclamos, la docencia y comunidades del Programa Fines de CABA, el viernes se concentran con los límites que plantea la situación ante la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios.