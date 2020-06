Sin salario, salud, trabajo y alimentos no hay cuarentena

16 de junio jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo

Foto de archivo Ojo Obrero Fotografía

El próximo martes 16 en diferentes puntos del país, y en simultáneo, se realizará una jornada de lucha de trabajadores ocupados y desocupados junto a las luchas que hoy se están desarrollando contra el hambre y la desocupación. La jornada, de acuerdo a la situación de la cuarentena en los distintos lugares, comprenderá movilizaciones, actos y radios abiertas. En el caso del Amba, con un cuidado riguroso del distanciamiento social, las distintas columnas de sindicatos, seccionales, comisiones internas y cuerpos de delegados junto al bloque de organizaciones piqueteras independientes y delegaciones de las distintas luchas, concentraremos en el Obelisco para marchar hacia Plaza de Mayo.

La medida del 16 es continuidad de las acciones que viene desarrollando el PSC, tanto en solidaridad con quienes enfrentan las ofensivas patronales o el ajuste flexibilizador del gobierno nacional, gobernadores, intendentes o municipios, que, montados en la cuarentena y avalados por el pacto UIA, CGT y Gobierno – que acaba de prorrogarse- avanzan en la aplicación de la reforma laboral por sector. El PSC e integrantes de su mesa, estuvimos acompañando al SUTNA en la defensa integral de su salario, a los trabajadores de la salud en sus distintas jornadas de lucha, a los docentes convocados por Ademys contra los recortes de Rodríguez Larreta, a los trabajadores del Frigorífico Penta, a los municipales de Jesús María que le torcieron el brazo al ajuste salarial. También marchamos con los mineros de Andacollo y sumamos nuestra fuerza por los reclamos del sindicato ceramista de la misma Neuquén. En Buenos Aires también acompañamos la lucha por la reapertura de La Nirva, a las obreras textiles de Mar del Plata, a los obreros de Penta y a las distintas convocatorias de las organizaciones piqueteras que salen en defensa de la salud y contra el hambre.

En particular, la jornada nacional del 16 fue aprobada en un gran plenario nacional virtual realizado hace 15 días, que permitió, en boca de sus protagonistas, dar cuenta de conjunto del grado de ataque al salario, con rebajas aducidas en la cuarentena, por suspensiones avaladas por la entrega de las burocracias sindicales, o directamente por la anulación de conquistas paritarias – docentes universitarios- y anulación de las futuras – estatales nacionales-. En las distintas intervenciones a lo largo de casi 4hs de plenario también se evidenciaron la sangría por los despidos y cierres, el nuevo robo a los jubilados mientras desfinancian al Anses para pagar la deuda externa y aliviar a patronales a quienes no les abren los libros, y el avance flexibilizador en numerosas áreas, fundamentalmente en la docencia. Por unanimidad el plenario resolvió luchar para que la crisis no la paguemos los trabajadores y se resolvió esta jornada del 16 a nivel nacional en apoyo a los que hoy están dando batalla y en defensa del conjunto de la clase obrera, ocupada y desocupada, activa o pasiva,

Denunciamos que, mientras en los barrios falta comida o directamente agua; que mientras 4 millones de trabajadores han quedado fuera del miserable IFE de diez mil pesos para subsistir 3 meses!-; que mientras las familias obreras se ven empujadas a un brutal deterioro del salario o directamente a la calle, el gobierno sigue pagando la deuda externa mejorando día a día la oferta a los buitres y destina fondos públicos y de jubilados al rescate de patronales o entes financieros como a Vicentín y sus acreedores.

Por eso el 16 no sólo será una jornada en defensa de nuestros derechos, de nuestras conquistas, sino que saldremos con un programa de salida para los trabajadores. Nos convocamos en defensa de nuestra salud, de nuestros salarios y jubilaciones, contra la desocupación y precarización, exigiendo el no pago de la deuda externa, un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, la nacionalización de la banca , el comercio exterior, los recursos naturales y el sistema de salud, para que se terminen la fuga de capitales, las ganancias de la banca, de pulpos energéticos y de la salud. Un programa ante la crisis que distingue al clasismo.

Marcharemos para que se escuchen los reclamos de las cooperativas bajo control obrero y de los jubilados que defienden la movilidad y el 82 % para todos. Para exigir la apertura de las cuentas de las empresas que despiden cierran o suspenden. Para que llegue la ayuda, el salario, la comida y el agua a todos los hogares del país. Para que se termine con la violencia de las fuerzas represivas en las barriadas. Por el conjunto de los reclamos de la mujer trabajadora, las más castigadas económicamente y por la violencia durante la pandemia.

Junto a la jornada del 11 de organizaciones piqueteras, la convocatoria del 16 será la única que ponga en pie los reclamos vitales del momento junto a un programa de reorganización integral para defender la vida y el futuro de nuestro pueblo en base una salida de los trabajadores a la crisis.

Para sumar tu lucha a la jornada nacional del 16: escribí al Facebook de la Coordinadora Sindical Clasista.