Río Negro: Santibáñez, del sindicato de empaque de Villa Regina, nervioso por el impacto de Prensa Obrera entre los trabajadores

El debate se profundiza en el gremio, y crece el planteo por un plan de lucha contra los atropellos patronales y la burocracia sindical.

El actual Secretario General de Soefryn (Sindicato de obreros y empacadores de la fruta de Río Negro y Neuquén) de la seccional de Villa Regina (la más numerosa), Máximo Santibáñez, ha realizado un vergonzoso apriete contra los afiliados de su gremio, nervioso por el impacto de las denuncias de Prensa Obrera sobre la realidad que atraviesa. La nota que generó esta reacción aborda la falta de cobertura social de parte del sindicato para con miles de trabajadores y trabajadoras del empaque de las provincias de Río Negro y Neuquén. En audios que trascendieron, solamente minutos después de posteada la nota en la pagina Santibáñez hacia girar dicha nota entre los y las trabajadoras, llamando a no creer nada de lo que esta contenía. Prensa Obrera ha venido siguiendo diariamente el conflicto en el empaque, y su inserción en el movimiento es cada día mayor, llegando a cientos de compañeros y compañeras que acuerdan con las denuncias y las posiciones del periódico.

La situación de miles de trabajadores del empaque respecto de la falta de cobertura social, debido exclusivamente a la falta de cumplimiento patronal con sus aportes sociales es tomada de manera totalmente irresponsable por dicho secretario general. La información de la nota es corroborada por los y las trabajadoras. Una trabajadora denunciaba la falta de cobertura a su grave problema oncológico a Prensa Obrera días atrás en medio del conflicto en La Reginense.

En los propios audios, donde llama a no leer y descreer el contenido de la nota termina además por afirmar que la información es cierta. El Secretario afirma que en el caso del empaque La Reginense, que se encuentra actualmente atravesado por la lucha de sus trabajadores y trabajadoras la patronal adeuda los aportes sociales ¡hace 5 años! Es decir, Santibáñez no desconoce esta situación y sin embargo la avala. Para Santibáñez, que no llama a luchar por los derechos arrebatados por la patronal, la crisis que profundizo la cuarentena tienen que pagarla los y las trabajadoras sin cobertura de salud. Santibáñez evidencia en definitiva lazos sanguíneos con la patronal, un denominador de la actual conducción encabezada por Bielma.

Prensa Obrera, un periódico que tiene mas de 50 años entre los y las trabajadoras tiene una trayectoria que no puede ser desmentida en un audio. Las noticias obreras y populares que se levantan en el parten de la misma realidad, analizándola de cara al movimiento obrero del país y el mundo, planteando una perspectiva de salida, independiente y propia de toda la clase obrera, en términos socialistas. Rechazamos los aprietes de parte de la burocracia de Soefryn y llamamos a seguir denunciando los atropellos y defendiendo la salud, y todos los derechos de los y las trabajadoras del empaque de Río Negro y Neuquén.