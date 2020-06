Tucumán: empleados de call centers marchan contra despidos y recortes salariales

“Los empleados de la gigantesca firma Teleperformance y Aegis venimos sufriendo un humillante ataque a nuestra condición de trabajadores. Es por esto que decidimos movilizar el viernes 12 de Junio a la Secretaria de Trabajo”: de esta forma se expresaron los delegados y trabajadores de call centers en la provincia de Tucumán.

La carestía y la dura situación económica que atraviesan los tucumanos durante la cuarentena no fue un inconveniente para que Teleperformance decida despedir y recortar salarios. La medida, que supuestamente estaría prohibida por un decreto presidencial, se dio vía libre en la empresa de la mano del gerente general de Norberto Brousse, y con la complicidad silenciosa del gobernador Juan Manzur.

Durante el conflicto, que lleva una semana, los empleados que mantenían la medida de fuerza eligieron sus propios delegados para dialogar con la empresa -que se encargó de ningunearlos, al punto de no dejar entrar a una reunión a los representantes por los despedidos. Es el caso de Alejandra, quien fuera despedida el 13 de abril. La empresa no le permitió ingresar, al igual que a otra compañera a la que se habían comprometido a recibirla el día martes 9. Como se ve, la empresa no tiene pensado dialogar sobre el tema.

Alejandra comentó a Prensa Obrera que “estamos reclamando el pago íntegro de los sueldos, la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente de los contratados. Que se acabe el fraude laboral que hacen al contratarnos por mes a mes, durante todo el año, ya que esta forma les permite despedir sin ningún problema, precarizando aún más la fuente laboral. Algo que debería estar prohibido. Por eso convocamos el viernes, a las 9 de la mañana, a todos los compañeros y a las organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles e independientes a las puertas de Teleperformance [en Avenida Adolfo de la Vega y Calle Piedras]. Queremos escuchar qué respuestas tiene la empresa; en caso contrario, movilizamos a Secretaría de Trabajo. Hemos logrado que el mismo Seoc [Sindicato de empleados y obreros de Comercio], bajo la presión del conflicto, avale el paro. Es absolutamente legal y no pueden descontar un peso a aquellos que decidan apoyar. No podemos permitir semejante atropello”

Salario de convenio y ninguna precarización laboral.

Basta de despidos y suspensiones en Teleperformance y Aegis.

Materiales de trabajo y condiciones laborales para todos los compañeros.