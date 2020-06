Observatorio de los trabajadores – Octavo Informe

Protocolos obreros de seguridad sanitaria como en el Sutna, para cuidar la salud y la vida. Defensa de los puestos de trabajo frente a la ola de despidos. El 16 con el Plenario del Sindicalismo Combativo.

La última semana ha estado marcada por la multiplicación de casos positivos de coronavirus. No solo se llegó al pico máximo desde el inicio de la pandemia en el país, sino que también apareció una gran cantidad de casos en distintos lugares de trabajo -con la consecuencia de varias muertes-, acompañando la creciente apertura de las actividades económicas decidida por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales (en particular el bonaerense) y el de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta semana también han comenzado a aparecer datos y manifestaciones empresarias que muestran el cuadro de profundización de la crisis que ha producido la pandemia y las consecuencias que está teniendo ya sobre los puestos de trabajo y el agravamiento del cuadro que vendrá en los próximos meses.A las suspensiones con recortes brutales de salarios, la anulación de paritarias, se le suma la creciente cantidad de despidos y cierres, sin importar la disposición oficial de prohibición.

La parálisis de las burocracias sindicales, que actúan como apéndices de las políticas oficiales y de los capitalistas,es una valla a superar para poder hacer frente a este cuadro de catástrofe. En ese terreno se ubica la jornada de lucha convocada para el próximo martes 16 de junio por el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), que se llevará a cabo en simultáneo en distintos puntos del país y que agrupará a trabajadores ocupados y desocupados, junto a las luchas que hoy se están desarrollando contra el hambre y la desocupación.

También se coloca en este terreno de lucha la movilización del Polo Obrero y las demás organizaciones piqueteras combativas, que han conmovido en el día de hoy con la salida a las calles de ciudades y localidades de todo el país para reclamar al Estado porque las condiciones de vida se han agravado para las familias obreras por falta del suministro de alimentos, insumos sanitarios, testeos en los barrios carenciados y un ingreso económico suficiente para poder paliar los efectos de la crisis.

En defensa de la salud y de la vida

Detrás de la culpabilización a los que no respetan los protocolos en las calles tratan de esconderse las consecuencias de una vuelta a los lugares de trabajo para la cual se establecen condiciones de seguridad sanitaria que ningún organismo oficial se encarga de controlar. Lejos de eso, son justamente las autoridades oficiales las responsables de una enorme cantidad de contagios en lugares en extremo críticos como son los centros de salud, entre los cuales están los hospitales que dependen de los distintos gobiernos.Entre otros de esta semana, están el Hospital Fiorito, de Avellaneda y el neurosiquiátrico Moyano, en CABA.

En el marco de la gran jornada de lucha del 10 de junio de los trabajadores de la Salud, la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA denunció que más del 80% de los empleados del sector, a más de 80 días de iniciada la cuarentena, aún no cuenta con los insumos necesarios para la atención de los casos de coronavirus, y más del 60% no posee Equipos de Protección Personal de calidad y cantidad necesarios. Con este cuadro replicado en todo el país, se siguen multiplicando los casos de infectados entre los trabajadores de la Salud.

Entre los privados, en el Hospital Italiano, un gran centro de contagios en sus sedes de CABA, La Plata y Córdoba, por la desidia patronal, los y las trabajadoras de Enfermería están en una dura lucha para imponer condiciones de trabajo ante el crecimiento de pacientes con coronavirus y la falta de cuidados por parte de la empresa y otro tanto sucede en otros centros de atención privados como el Centro Médico Talar, de Tigre donde, ante la organización del personal y los reclamos por seguridad sanitaria, la patronal amenazó a los trabajadores y desconoce a los delegados elegidos.

Política de ocultamiento

Empresas y gobiernos se coaligan también para ocultar la cantidad de contagiados por la ausencia o falta de cumplimiento de protocolos sanitarios en los lugares de labor, que han comenzado a cobrarse vidas de trabajadores como las de los dos empleados muertos por el coronavirus en la empresa Murata, la de un trabajador ferroviario de la cuadrilla de vías y obras de Campana, del ferrocarril Mitre y la de un chofer de la línea 520 de Micro Ómnibus Avenida.

Los trabajadores ferroviarios denuncian que ya hay más de 50 infectados en distintas líneas suburbanas de los cuales las empresas no dan cuenta y los del subte denunciaron y pararon por contagiados en las líneas D, H, E y de limpieza de la A, pese a lo cual la concesionariade los Roggio no aplicaba el protocolo de seguridad y aislamiento.

Otro tanto sucede en el sector de los supermercados donde los trabajadores denuncian que ya se está llegando a los 150 trabajadores contagiados, mayoritariamente en los lugares de trabajo, que las empresas ocultan o tratan de culpabilizar a los empleados de haberse infectado afuera y haber contagiado a otros compañeros al ir a cumplir con sus tareas. Esto pese a que -denuncian los compañeros-, en muchos casos se trató de trabajadores a los cuales las empresas obligaron a desarrollar sus tareas pese a presentar claros síntomas compatibles con la enfermedad.

Delegados y trabajadores de Coto y Carrefour han denunciado de decenas de contagiados que las empresas ocultan y que no cierran los lugares de trabajo ni siquiera para una desinfección, colocando en riesgo no solo a los empleados sino también a los clientes.

Trabajadores del supermercado Vea, de Merlo (Buenos Aires) denunciaron que pese a un caso positivo la patronal se negó a cerrar, -con el aval del sindicato-, para desinfectar y realizar chequeos. Días después otras compañeras cercanas a la trabajadora con coronavirus empezaron con síntomas, fueron chequeadas y dieron positivo también. Recién entonces se vieron obligados a cerrar.

Ante esto, aparece la gran responsabilidad del Estado que no solo no controla nada, sino que el “protocolo” oficial para el sector es unmanojo de “recomendaciones” no obligatorias.A la desidia patronal se le suma la clara desidia de los respectivos gobiernos y autoridades oficiales.

La pelea por comisiones obreras de control aparece como de crucial importancia. Y se destaca el tremendo valor de la directiva clasista y combativa del Neumático que -en contraste con la burocracia sindical de todos los colores, que deja hacer a las patronales- ha preparado un protocolo de seguridad sanitaria para el trabajo en las plantas y que, ante la reticencia patronal, ha lanzado un paro general en todas las fábricas de la actividad para que se cumplan las condiciones establecidas en el mismo.

Los puestos de trabajo

Los escasos datos oficiales que se conocen sobre pérdidas de empleo en estos últimos meses muestran que,desde que se iniciara el año, los despidos se incrementaron con rapidez. Así, esta semana se publicaron los datos correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, de donde surge que la desocupación en CABA ha crecido hasta llegar en el trimestre enero-marzo a más del 11%, con un salto de casi 30 mil desempleados más respecto del último trimestre del 2019. Esto con la particularidad de que en la zona Sur, la de mayor composición obrera tenía, en marzo,al iniciarse la cuarentena, una desocupación de casi el 16%, sumado a que el trabajo informal allí llegaba al 31% y los subocupados superaban el 10 por ciento.

Estimaciones no oficiales indican que en lo que va de la cuarentena se han perdido aproximadamente 150 mil puestos de trabajo, producto de cierres de empresas y despidos que las patronales -con la mirada cómplice de los gobiernos- han llevado a cabo sin respetar en lo más mínimo la medida oficial de prohibición.

En una muestra de la creciente contracción del mercado laboral, un estudio del instituto de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín, realizado sobre datos del Ministerio de Trabajo, indica que, solo en el mes de abril, no habrían sido cubiertos más de 70 mil puestos de trabajo que –dice- todos los meses se producen por renuncias, jubilaciones, finalización de contrato, en lo que –destaca- fue la caída porcentual más grande en un mes desde abril del 2002.

En cuanto al futuro que aventuran desde los sectores empresarios, la consultora Analytica, citada por el diario Clarín (7/6) estima un aumento de entre 2 y 4 por ciento en el desempleo para fines de este año, que lo ubicaría entre el 12 y el 14 por ciento de la población económicamente activa. Para la consultora ACM el escenario base es de un desempleo del 13,5% en el cierre del año y para Ecolatina será del 13 por ciento. Esto supone que habría entre 400.000 y 800.000 nuevos desocupados.

Analytica estima que hasta ahora no se observa un número masivo de empresas que cierren por el “pago oficial de media nómina salarial y créditos blandos” (a lo cual hay que agregarle los descuentos acordados con la burocraciade los sindicatos) y por “la postergación de impuestos, las políticas fiscal y crediticia (que) están sosteniendo la supervivencia empresaria”. Es decir, una estabilidad con pies de barro.

Y otro aspecto que las consultoras empresarias estiman es que el salario real va a tener una caída abrupta este año. Es ese el objetivo de las patronales que se juegan a liquidar las paritarias hasta el año próximo y a las cuales el gobierno les dio un espaldarazo con la postergación sin fecha de la discusión salarial para los empleados estatales.

Nuestra salida

Este cuadro requiere de una acción enérgica de los trabajadores. Se trata de la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo. El activismo, las corrientes combativas y clasistas y los sindicatos recuperados tienen por delante la tarea de organizar las fuerzas de los trabajadores.

En este camino juega un papel muy importante el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). El próximo 16 está planteada una gran jornada de lucha a nivel nacionaldel PSC en apoyo a los que hoy están dando batalla y en defensa del conjunto de la clase obrera, ocupada y desocupada, activa o pasiva.

Será una gran jornada por las reivindicaciones más urgentes, pero también con un programa de salida para los trabajadores que requiere la crisis actual. Iremos por la defensa de la salud y de la vida, por salarios y jubilaciones que alcancen a cubrir las necesidades de los hogares obreros, por la defensa de los puestos de trabajo, el no pago de la deuda externa, un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas,la nacionalización de la banca, el comercio exterior,los recursos naturales y el sistema de salud, para que se terminen la fuga de capitales, las ganancias de la banca, de los pulpos energéticos y los de la salud. Una salida de y para los trabajadores.

En el sector Salud

Se llevó a cabo el 10 de junio una jornada nacional de lucha de trabajadores de la Salud, que incluyó una conferencia de prensa en el Obelisco. Impulsada por gremios y organizaciones combativas del sector, la conferencia contó con la presencia de la gremial Cicop (salud bonaerense), la Asociación de Profesionales de Servicio Social, ATE Garrahan y la Asociación de Profesionales del Garrahan, la comisión interna del Hospital Italiano, la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, la Comisión Provincial de Residentes, la seccional de la Asociación de Médicos Municipales de la Maternidad Sardá y la Asociación de Licenciados de Enfermería, entre otras organizaciones sindicales y políticas. Hubo aplausazos en los hospitales Gutiérrez, Zubizarreta, IREP, CeSAC 7, CeSAC 12, entre otros, y una actividad con corte de calle en el Hospital Piñero y el Área programática, donde confluyen en una asamblea trabajadores y vecinos de los barrios más golpeados por la crisis y el Covid-19.

Luego de varios meses de salarios adeudados y un sin fin de irregularidades, trabajadores de la salud de la clínica Sanatorio Fueguino van a la huelga por 24 horas con movilización este jueves 11, en defensa de los puestos de trabajos y de los salarios, convocado desde el gremio de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina). La misma tendrá como punto final la Legislatura provincial y el Consejo Deliberante municipal, en dónde se hará llegar un petitorio solicitando un refuerzo económico para paliar la situación compleja de haberes que se les deben. La clínica emplea a unos 200 trabajadores de distintas áreas: administración, personal de limpieza y profesionales de la salud monotributistas.

La jornada de lucha de los trabajadores de la salud que se llevó a cabo el lunes 8 de mayo en varias provincias y tuvo su réplica en Chaco tuvo como reclamos la apertura de paritarias; el aumento salarial; el fin de la precarización laboral; el cobro del bono estímulo; el rechazo a la persecución judicial; el cumplimiento de la ley e inversiones necesarias para garantizar los insumos y elementos de bioseguridad, indispensables para enfrentar la pandemia. Los trabajadores de Resistencia concentraron frente al Hospital Pediátrico y en hospitales y centros de salud del interior, como en el Hospital del Bicentenario de Castelli, donde se realizó una nutrida movilización. En el Hospital Perrando los médicos residentes reclamaron contra la precarización laboral a la que son sometidos.

Luego de que las y los trabajadores del Hospital Italiano (CABA) denunciaran la negligencia patronal responsable de decenas de contagios entre les propies trabajadores, la voracidad patronal en el Hospital Italiano vuelve a traer consecuencias. El sector de enfermería se encuentra en una lucha tenaz por garantizar las condiciones de bioseguridad contra la “ignorancia empresarial”. La denuncia en enfermería es muy concreta. Por un lado, tiene que haber una dotación necesaria de personal por piso, en especial en aquellos con pacientes positivos de Covid-19, y en aquellos donde se encuentran los sospechosos. La asamblea, recientemente realizada del sector, reclamó un enfermero cada cinco pacientes y no cada ocho. Por otro lado, enfermería se está negando a las rotaciones. Esto tiene especial importancia para aquellas enfermeras que trabajan en los pisos positivos y sospechosos.

Luego del cierre del Centro de Salud Norte de Villa Adelina, tras la ola de contagios de Covid-19 escandalosamente manejada por el dueño Benjamín Teitelbaum, las autoridades municipales decidieron clausurar preventivamente la otra clínica del mismo empresario, el Sanatorio Mariano Pelliza de Munro. Sin embargo, la Municipalidad de Vicente López y el Ministerio de Salud bonaerense no dan una salida para que 500 trabajadores no queden en la calle y con salarios adeudados.

Ante los resultados positivos a los testeos de dos médicos de oncología, autoridades del Hospital Fiorito tomaron la decisión de cerrar el área por completo. De este modo, decenas de enfermos crónicos y críticos han quedado a la deriva. Ni desde el hospital, ni desde el gobierno provincial o el municipio han informado a qué centro hospitalario serán derivados. Según informan representantes de la gremial médica Cicop, hasta el momento se han efectuado 106 testeos, obteniendo 20 casos positivos; es decir que el 20% de los analizados se encuentran infectados. A la vez, se denuncian aprietes y maltratos por parte de los directivos, en especial a los trabajadores con casos positivos, tratando de responsabilizarlos de su propio contagio.

Luego del primer caso de Covid-19 en una paciente trasladada al Hospital Penna, y fallecida allí, los casos positivos en las internas del Hospital Moyano (CABA) van en aumento y se suman los casos sospechosos. Se improvisan aislamientos que no son tales y no resultan ser eficaces. En salas con 7 u 8 pacientes que, además, comparten los baños, el contagio parece casi inevitable. El personal de enfermería está sin el equipo de protección completo, la entrega de barbijos es a cuenta gotas, sin camisolines, botas, ni antiparras, es imposible que el virus no se propague.Con personal aislado, varios contagiados y otros en espera de resultados, también se dieron a conocer al menos nueve casos positivos en empleados de la tercerizada de maestranza, un psicólogo y una médica. En este cuadro de situación en cada servicio se cuenta con tan solo un kit para coronavirus.

Un reciente artículo del diario cordobés La Voz del Interior, titulado “Ocho de cada 10 médicos tienen más de un empleo”, destaca que, en la provincia, “el sistema ya estaba atado con alambre” y da cuenta de un sinfín de reclamos que las y los trabajadores veníamos planteando y que con la pandemia se han agudizado. El sistema de salud se encuentra en crisis y los gobiernos cortan por lo más fino, sometiendo a les trabajadores de la salud a la precarización laboral. La multitudinaria caravana de médicos del pasado 25 de mayo en Córdoba (en consonancia con otras en variados puntos del país) reunió la indignación de miles y expresó todas las problemáticas que atravesamos; la menos visible, pero más naturalizado, es la del pluriempleo.

Entre enfermeras, camilleros, médicos y personal de maestranza, ya son veinte los y las trabajadoras contagiadas de coronavirus en el Centro Médico Talar (Tigre, Buenos Aires). Ante esta situación, trabajadoras, vecinos y organizaciones se concentraron el 8 de junio frente a la puerta de la clínica, para reclamar por las medidas sanitarias y una mejora en las condiciones de trabajo. Desde que comenzó la pandemia vienen denunciando que la patronal no ha brindado los materiales de seguridad y protección obligándolos a procurárselos ellos mismos. Mientras se desarrollaba la protesta, la patronal amedrentó a los y las trabajadores, haciéndoles firmar una declaración de que estaban conformes con los materiales de seguridad entregados por la clínica -que recién fueron distribuidos al día siguiente-, y por la que rechazaban la representación gremial elegida democráticamente.

En la última semana, bajo el título de “Medidas de cumplimiento para el personal de salud”, la dirección del Hospital Houssay (Vicente López, Buenos Aires) hizo circular entre sus trabajadores un reglamento dictado por el municipio que, por su contenido, constituye una clara amenaza. indica que no se pueden utilizar las instalaciones para otro fin que no sea “actividades asistenciales o académicas”, permitiría deducir que cualquier reunión entre los trabajadores para discutir su precaria situación laboral no estaría permitida, o dicho más claro, el reglamento busca prohibir la actividad sindical. Esto viene luego de que al principio de la cuarentena se realizaran aplausazos para reclamar por falta de insumos de prevención, licencias por riesgo que eran negadas y la precarización general del personal no profesional.

En una nueva jornada de lucha, los y las trabajadoras de Clínica Cutral Co (Neuquén) se concentraron en las puertas del municipio de Plaza Huincul para denunciar al vaciador Ricardo Corradi Diez, socio mayoritario de la clínica y Ministro de Ciudadanía en el gobierno provincial del MPN. Producto de la movilización, dos delegadas de la Clínica fueron recibidas por el secretario de Gobierno del municipio, Guillermo Pérez, quien ratificó el pago de un aporte económico por tres meses de carácter renovable. También se comprometió a tratar en la próxima sesión del Concejo Deliberante un proyecto de comunicación en apoyo a la resolución 1058 de la Legislatura que insta al Ejecutivo provincial a garantizar los salarios y la continuidad laboral, presentada por la diputada del Frente de Izquierda, Patricia Jure, quien estuvo presente durante toda la jornada.

El viernes 5, el Concejo Deliberante de la ciudad de Cutral Co aprobó un proyecto de comunicación en adhesión a la resolución 1058 presentada en la legislatura neuquina por Patricia Jure del FIT-U en la cual se insta al Ejecutivo Provincial al pago inmediato de salarios adeudados, aguinaldos, la continuidad de los puestos de trabajo y la reapertura de Clínica Cutral Co. Para lograr esto los y las trabajadoras de la Clínica tomaron la iniciativa de montar un piquete con olla popular en las puertas de la municipalidad de Cutral Co.

El 4 de junio, 50 trabajadores del Hospital Municipal San Luis y CAPs (Centros de Atención Primaria) participaron de un nuevo bocinazo por la ciudad de Bragado (Buenos Aires) en rechazo a la oferta paritaria de miseria que la intendencia de Vicente Gatica les ofreció a los tres gremios municipales (3 mil pesos en negro o 2 mil en blanco). La marcha culminó en el Palacio Municipal, sin nadie que los recibiera. Los sindicatos ATE, STM y Semb volvieron a darle la espalda a la lucha.

En el sector Estatal

La empresa estatal Astilleros Río Santiago ha iniciado el regreso parcial a las actividades de la fábrica, ubicada en la localidad bonaerense de Ensenada, cuyo propósito sería continuar realizando tareas esenciales para la lucha contra el coronavirus. En plena creciente del pico de contagios de Covid-19, particularmente en Ensenada y Berisso, donde vive buena parte de los trabajadores de la planta naval, este retome se realiza sin un protocolo de trabajo debatido por ellos. En la práctica, se levanta la cuarentena sin garantías para resguardar la salud de las y los trabajadores del astillero. Pese a todo esto, el retome ha contado con el visto bueno de la conducción gremial, de ATE Ensenada.

El lunes 8, los trabajadores estatales autoconvocados de Tierra del Fuego realizamos una nueva caravana de automóviles, haciendo bocinazos y reclamando el pago del aumento acordado en paritaria para el sector del escalafón seco, docentes y jubilados. Demandamos la liquidación por boletas complementarias del pago del aumento y, solicitamos que se deje sin efecto el acto administrativo que estipula la suspensión por otros 60 días más del pago de la recomposición salarial acordados por el gobierno con los gremios ATE, Upcn y Sutef (trabajadores de la educación). Además de ello, pedimos que se reactive el protocolo para los empleados estatales y se provea de todos los elementos de protección idóneos para comenzar a trabajar.

El hecho desfachatado de que José Pihen, secretario general del CGT Córdoba, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos y actual legislador por el bloque “Hacemos por Córdoba”, se haya jubilado dos días antes de la sanción de la ley 10.694 que implica un recorte brutal a las jubilaciones del conjunto de los estatales, generó una profunda indignación entre les trabajadores. No es para menos, con esta maniobra, se aseguró una jubilación de privilegio de $250.000 mensuales, mientras las jubilaciones de los estatales caerán drásticamente.

Trabajadores monotributistas del área informática del Ministerio de Economía -la Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera- (CABA) desarrollaron un paro de 48 horas durante el martes 2 y miércoles 3, contra el congelamiento salarial y en reclamo de la aplicación completa de las paritarias… ¡¡2018 y 2019!! Algunos tienen el sueldo congelado desde 2017. Se trata de trabajadores encargados del mantenimiento de sistemas informáticos para la administración financiera del Estado, declaradas críticas por el ministro Martín Guzmán.

Los despedidos de Educación volvieron a concentrar frente a la Gobernación bonaerense en La Plata, el viernes 5, para reclamar a Kicillof su reincorporación, tras cinco meses sin ingresos. Con esta acción se logró arrancar un avance en el proceso de recontratación de una parte de los despedidos. Luego de la concentración, desde la Dirección Provincial de Recursos Humanos se comunicaron con 15 despedidos para citarlos a entrevistas individuales, buscando eludir la representación sindical de la Junta Interna de ATE Educación Sede en el conflicto. Se les informó a que serían reincorporados bajo diferentes formas contractuales según las necesidades de usos y funciones de diversas direcciones de la Dirección General de Cultura y Educación.

El lunes 8 de mayo entran en paro un grupo de farmacéuticos de atención de CABA ante el atraso en el pago de sus salarios. Los trabajadores denuncian que este problema lo sufren todos los meses. Cobran sus haberes con dos meses de atraso. En mayo recibieron su salario de marzo a mitad de mes. Estos profesionales, que se desempeñan en las farmacias de los centros de salud (CeSACs) y hospitales de la ciudad. El gobierno de Larreta los mantiene como monotributistas, sin ART, obra social o aportes jubilatorios, con salarios muy por debajo de los de un trabajador de planta y con la misma carga laboral.

Los trabajadores de la Subsecretaria Integral de los Derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes realizaron este lunes 8/6 un ruidazo frente al palacio municipal de la localidad bonaerense de Moreno. Unos 55 trabajadores de esta área debieron salir a la calle para manifestarse debido a falta de respuestas de parte del municipio frente a los reclamos pendientes. Reclaman por descuentos sufridos, el pago de sus salarios y por la firma de los contratos. La problemática es muy variada: los denominados “becados” no cobran desde diciembre, a los monotributistas les deben varios meses y hay trabajadores a los que se les venció el contrato y que reclaman la firma del mismo para la continuidad laboral.

Luego de varias reuniones con la Municipalidad donde se discutió el salario del mes de mayo, el combativo sindicato de municipales Sitram, de Jesús María (Córdoba) firmó un acta acuerdo en la que siguen defendiendo el salario de las y los trabajadores. En el acta se dispone que todos los municipales van a percibir una suma de $5.000 el día 10 de junio, en compensación por el no pago de los aumentos acordados oportunamente.

El 4 de junio volvió a concretarse una multitudinaria manifestación de municipales en la ciudad de Córdoba. A escasas horas de haber percibido sus salarios y advertido el enorme recorte en ellos, los trabajadores repudiaron en las calles al intendente Martín Llaryora, quien se excusa en la pandemia y en el déficit de la recaudación, mientras no para de atacar el convenio colectivo. Esta vez el objetivo de la movilización fue la sede del Tribunal de Faltas, en repudio a la escandalosa contratación de 42 abogados monotributistas para realizar funciones que por ordenanza corresponden a los inspectores de tránsito.

La intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero, no garantiza los elementos necesarios para realizar las tareas en los cementerios de La Santa Cruz y San Antonio de Padua, y presiona a los trabajadores para que asistan a los lugares de trabajo aunque estén en edad de riesgo. Quisieron hacerles firmar un acta donde se establecía que los trabajadores se hacían responsables ante un eventual contagio y que iban de forma voluntaria, lo que fue rechazado en asamblea, donde se reclamó el inmediato equipamiento de insumos de seguridad y elementos necesarios para enfrentar la pandemia; vacunación antigripal, antitetánica y anti neumococo a todos los trabajadores; aumento al básico del 50% y pago de las horas extras realizadas en días especiales como el de la Madre, del Padre y de las Almas, entre otros.

El día 3 de mayo se reunió la patronal de Aerolíneas con la Asociación Argentina de Aeronavegantes para tratar las suspensiones por dos meses con rebaja salarial anunciada por la empresa el 1° de junio. Una delegada de la oposición al secretario general, Juan Pablo Brey, solicitó participar, lo que fue rechazado. El pedido es legítimo dada la gravedad de la situación pero la dirección del gremio prefiere el secretismo ante una oposición que cuenta con 9 delegados sobre 19 y prefiere mantener desinformados a las y los Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) , uno de los sectores que se ven más afectados por la parálisis de los vuelos, su incierta reanudación y la probable lentitud del ritmo de normalización de los mismos.

El lunes 8 de junio se llevó a cabo una masiva reunión provincial convocada por las seccionales de la gremial Suteba dirigidas por la Lista Multicolor para resolver la continuidad del plan de lucha que la Multicolor viene desarrollando desde marzo pasado, en contraste absoluto con la pasividad de la conducción Celeste de Suteba. Participaron más de 100 representantes de 29 distritos de la provincia de Buenos Aires, que deliberaron durante más de tres horas. Se votó unánimemente la tarea de organizar el paro y apagón virtual del 12 de junio.

En una asamblea docente modalidad virtual, de las que organiza con regularidad el sindicato docente porteño Ademys, se resolvió apoyar el proyecto de gravamen a las grandes fortunas, patrimonios, rentas, ganancias bancarias y tierras y viviendas ociosas presentado por el Frente de Izquierda en el Congreso. En la asamblea se debatió fundamentalmente la participación en la jornada nacional de lucha que convoca el Plenario del Sindicalismo Combativo para el 16 de junio, además de otra cuestiones como las implicancias de la avanzada del gobierno de Larreta contra el acceso a los cargos de trabajo, la situación laboral de los docentes y reivindicaciones de diferentes sectores de trabajadores.

A pocos días de que el intendente de Avellaneda (Buenos Aires), Jorge Ferraresi, se viera obligado a dar marcha atrás con la ordenanza firmada por él mismo en el cual cesaba a 27 docentes municipales de forma ilegal y sin motivos, se dio a conocer la situación de otra veintena de docentes municipales del Instituto de Arte que no perciben sus salarios hace meses. El reclamo ante la falta de cobro fue dirigido al director de Enseñanza Artística, Gonzalo Vásquez Flores, por todos los canales correspondientes, para que luego de varios meses se convocara a los trabajadores para informarles que “no estaban dados de alta y que dejaran de trabajar porque no iban a cobrar”.

Tribuna Docente Hurlingham (Buenos Aires) movilizó, el pasado martes 2, con las medidas pertinentes del aislamiento social al Consejo Escolar del distrito. La medida tuvo el objetivo de presentar por escrito un petitorio firmado por gran cantidad de docentes pidiendo la urgente implementación de actos públicos virtuales, respetando el estatuto docente, para que los miles de trabajadores de la educación cesados puedan tomar horas de trabajo y cubrir cargos jerárquicos. También, llevamos una solicitud con problemáticas que se desprenden del contexto pandémico, para que las autoridades competentes resuelvan con premura.

La realidad de los trabajadores docentes de Neuquén que están desocupados es dramática. Es que con más de 70 días de cuarentena, las dificultades sociales de no contar con salarios se hacen sentir con fuerza, más aún cuando no tienen acceso al Ingreso Familiar de Emergencia. Ha llegado a plantearse el problema del hambre para muchos compañeros, así como el tener que dejar los alquileres y volver a las casas de los padres. Se trata más de 500 cargos y miles de horas sin cubrir.

Lxs docentes reemplazantes nucleados en Amsafe Rosario, realizaron el viernes 5, un nuevo corte de calle y una segunda olla popular -esta vez frente a Gobernación- en reclamo de un salario de emergencia y la continuidad de la obra social como parte de un pliego reivindicativo más amplio. La acción, que fue votada en la última asamblea de docentes reemplazantes convocada por Amsafe Rosario, muestra el contraste con el ostracismo absoluto de la conducción celeste de la Comisión Directiva Provincial, que puso en cuarentena los reclamos de la docencia en el marco de la pandemia.

La conducción Celeste de Suteba La Plata, después de casi 90 días de cuarentena, se decidió a llamar a reunión virtual de delegades. La lista de puntos tomados por la mesa ignoró la necesidad de la reapertura de paritarias por aumento salarial y la implementación de la cláusula de actualización automática por inflación. Tampoco dio respuesta al reclamo de actos públicos virtuales para la cobertura de cargos y/o módulos, fines y escuelas de oficios mientras miles de docentes no perciben salario alguno o se les han reducido drásticamente y negó que haya un avance sobre el IPS, ni sobre el régimen jubilatorio. La Multicolor con este cuadro planteó la necesidad de realizar una medida de fuerza con un paro virtual o "apagón" el 12 de junio en función de todo el conjunto de reclamos. La Celeste apeló a la solidaridad y a "tener paciencia" por la “herencia recibida”.

En el sector Privado

Docentes/ceramistas/camioneros

En la mañana del viernes 5 de mayo se realizó una importante movilización de trabajadores de la educación, obreros y obreras ceramistas y compañeros de Expreso Argentino en la capital neuquina. Las columnas salieron del Monumento General San Martin, pasando por el ISSN (Instituto de jubilaciones y obra social) para finalizar en Casa de Gobierno donde se desarrolló una olla popular. La actividad fue convocada por la minoría de Aten capital y agrupaciones combativas en el marco del “apagón virtual” que convocó la dirección del gremio. Mediante esta iniciativa, se le dio un carácter activo y de paro a una medida estéril que impulsó la cúpula de Aten.

Subte

El 10 de junio se conocieron cuatro nuevos casos positivos (una compañera de tráfico y tres supervisores) en la línea H del subte porteño. El primer caso fue ocultado y luego informado, tardíamente, por Metrovías, violando los mecanismos dispuestos y evitando activar los protocolos en tiempo y forma para protección y prevención de todo el personal. Con este proceder violatorio, la patronal facilita la circulación del virus en la línea. Esta situación se suma a lo ocurrido en la línea D hace dos semanas, con cuatro contagios confirmados, a los dos trabajadores de la línea E y al reciente aislamiento de trabajadores de limpieza en la línea A, ante contacto con personal policial diagnosticado positivo.

Comercio

Luego de la conciliación obligatoria que neutralizó un paro masivo que surgió desde la base de trabajadores y delegados por un bono de $20.000, la patronal de Carrefour se comprometió a pagar un bono de $5.000 por mes, pero en junio no lo pagó. Carrefour pretende negar el pago del bono porque dice que a fin de mes va a pagar el aguinaldo. Una verdadera provocación si tenemos en cuenta que este sector de comercio, desde que arrancó la cuarentena, viene aumentando un 50% su facturación. Tampoco les vino mal que la conducción del sindicato del burocrata de Cavallieri no haya discutido -ni piense discutir- la paritaria, mientras continúa aumentando la inflación.

Comercio

Los contagios de trabajadores de supermercados se acercan al centenar y medio (además de un número indeterminado de vecinos), con lo cual ya se puede considerar que los centros de distribución de alimentos son también centros de distribución de virus. Coto oculta los casos y apela a matones para acallar las protestas y Carrefour sostiene, cínicamente, que todos los trabajadores infectados de la cadena se contagiaron fuera del lugar de tareas. La responsabilidad del Estado está en que el “protocolo”oficial es un manojo de “recomendaciones” no obligatorias.

Comercio

Una trabajadora de una sucursal del supermercado Vea de Merlo (Buenos Aires), que concurre todos los sábados, había dado positivo hace más de dos semanas. Recursos Humanos sostuvo que no podía haber contagiado a nadie porque “viene muy poco a la sucursal”. La delegada gremial del sindicato avaló este accionar, pese a que los trabajadores exigieron que se les realicen los tests -algo a lo que la patronal se negó. Hace unos días, algunas trabajadoras presentaron síntomas; la empresa testeó a cuatro empleados que habrían tenido contacto estrecho con la primer contagiada, y tres de ellos dieron positivo. Recién entonces, el supermercado cerró sus puertas este miércoles 10 de junio, desinfectó y arbitró los recursos para realizarle el hisopado a todos.

Comercio

Ante la confirmación de un nuevo caso positivo de coronavirus en otra sucursal del supermercado Coto, esta vez en Ramos Mejía (zona oeste del conurbano bonaerense), se pone nuevamente en evidencia la falta de protocolos sanitarios frente a la pandemia por parte de la empresa, que deja librados a su suerte a las y los trabajadores. Se trata de una cajera de la sucursal 51 de esa localidad, que reside en el partido de Moreno y que ya el 31 de mayo había dado aviso a los supervisores de que podría haber contraído Covid-19, ya que presentaba síntomas

Comercio

Mientras los medios masivos de comunicación abundan en noticias sobre el coronavirus en el país y en el mundo, no aparecen notas sobre la escalada de contagios en los supermercados. Se conocen al menos 124 casos, aunque la estadística es limitada porque el Sindicato de Comercio y las empresas, con el soporte del gobierno y la prensa, los esconden y aprietan a los trabajadores. Tampoco hay registro de cuántos clientes se han contagiado. Hay 11 casos en el Carrefour de Scalabrini Ortiz 3128, en el barrio porteño de Palermo y 10 en el Disco de Uriburu 1230, barrio de Recoleta. Decenas de supermercados se están transformando en un gran foco de contagio.

Transporte

El 8 de junio se conoció la muerte por Covid-19 de dos trabajadores del transporte: el ferroviario Honorario Andrades, de la cuadrilla de vías y obras de Campana del ferrocarril Mitre en Trenes Argentinos, y el colectivero Norberto Fernando “Chuli” Lagos, de la línea 520 de Micro Ómnibus Avenida. Ambas muertes son un duro golpe para los trabajadores y una cachetada para el ministro de Transporte, Mario Meoni, que viene de afirmar que no existían casos de coronavirus en ninguna modalidad del transporte. Por el contrario, los trabajadores contabilizan alrededor de 50 contagios en todas las áreas, entre trabajadores permanentes y personal tercerizado, incluidos alrededor de 30 ferroviarios. El ministro pretende darles garantías a los empresarios para la liberación de más actividades económicas no esenciales, aunque esto suponga un mayor riesgo de contagios para los trabajadores.

Transporte

Respecto de la incidencia del coronavirus en su área, el ministro de Transporte Meoni mintió a los medios diciendo que, en nuestro país, “no hay trabajadores infectados en ninguna de las modalidades del transporte”. Sin embargo, los trabajadores de distintas áreas contabilizan 13 contagios en el ferrocarril Roca; 11 en el San Martín; 10 en el Mitre; 7 en el Belgrano Norte; 2 en el Urquiza; 7 casos positivos en el subte,;13 contagios en el transporte automotor del Amba y 19 casos en Aeroparque y Ezeiza, entre trabajadores de Aerolíneas, tercerizados de seguridad y policía aeroportuaria. Si no se conocen más, es porque las empresas hacen esfuerzos en ocultar a la opinión pública y a los propios trabajadores tanto los casos positivos como los procedimientos que se adoptan.

Transporte

Los trabajadores de la empresa de transporte 18 de Mayo de General Roca, provincia de Río Negro, marcharon por las calles céntricas exigiendo la reapertura inmediata del servicio de transporte público. Las fuentes laborales que peligran son cerca de 100. Mientras tanto, las respuestas del gobierno local de María Emilia Soria del FdT tardan en llegar, luego de que la patronal, a la cual la misma Soria giró fondos públicos millonarios que se fugaron y no fueron a salarios, abandonara el barco.

Choferes

Los choferes de colectivos pertenecientes a la empresa Nuevo Halcón (Quilmes, Buenos Aires), que gestiona la línea 148, continúan hoy 8 de junio con la medida de fuerza que comenzó a las cero horas del viernes 5 de junio. Reclaman pago de salarios atrasados y mejoras en las condiciones de higiene y trabajo, adelanto de haberes, desinfección de las unidades, pago de la obra social, etc. También se suma la falta de unidades para lograr mayor frecuencia en los recorridos que unen CABA con barrios del sur del Conurbano bonaerense.

Choferes

Trabajadores del transporte interurbano de Córdoba realizaron una manifestación por el centro y la terminal de la capital provincial, el pasado viernes 5. La medida fue en respuesta al incumplimiento del acuerdo por parte de las patronales, que establecía el pago integral del 100 % de sueldo de marzo, y del 75 % de salario de abril y mayo, en cuotas. Enzo Noriega, vocero de los empresarios nucleados en Fatap, declaró a los medios que no pagaron porque no tienen la plata, y que esperan por más subsidios nacionales. La movilización fue la primera protesta callejera en 56 días de paro. Previamente, la conducción de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) había levantado acciones, argumentando que eran imposibles por la pandemia.

Metalúrgicos

Siderca (Campana, Buenos Aires), el gigante siderúrgico, se ha convertido junto con las otras grandes metalúrgicas (Aluar y Acindar) en la nave insignia de la aplicación de hecho de la reforma laboral, con despidos, suspensiones, sobrecarga de tareas, y ahora la amenaza de pagar el aguinaldo en cuotas. El régimen de suspensiones se instaló en Siderca desde 2014 y fue tomando carácter rotativo en algunos sectores y lejos de evitar despidos preparó el terreno para cientos de ellos que se dieron mediante la finalización de “contratos” y también de personal de planta, (en febrero, 191 de distintos sectores). Ahora, el anunciado “Black out” (apagón) y el plan de “redimensionamiento” del holding, no son más que eufemismos para perpetuar este régimen de despidos, suspensiones con rebaja salarial y de flexibilización extrema.

Construcción

Una nueva crisis sacude la interna de patotas al interior de la Uocra (Río Gallegos, Santa Cruz). Hace pocos días se registró un episodio violento cerca de la casa del referente de la Uocra y secretario de la CGT local, Laky Quinteros, con destrozos y balazos de por medio. La semana pasada se anunció el desplazamiento de este por parte de la Uocra central. Detrás están los negocios en una de las más grandes obras del país, las represas sobre el Río Santa Cruz, donde la Uocra controla los comedores, el tráfico de drogas y otros “kioscos”. Decenas de trabajadores acampan hace casi una semana cortando la calle, en las puertas de la Uocra. Hoy 10 de junio, se produjo una agresión contra los manifestantes incluyendo la golpiza a una mujer por parte de los custodios del gremio.

Construcción

La empresa Ucsa Maquivest, que realiza obras de mantenimiento y reparaciones en las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el tramo entre Talavera y Pichanal (en los departamentos salteños de Anta y Orán, respectivamente) decidió no pagar la segunda quincena de mayo y anunció el despido de 700 trabajadores que corresponden a Uocra, Uecara y otros sin convenio. La empresa aduce una deuda de $1.500 millones por parte del estado nacional.

Repartidores

El pasado 8 de mayo tuvo lugar el plenario nacional abierto de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) que contó con la presencia de repartidores de todo el país. Compañeros de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, CABA, La Plata, Villa Ballester y la zona Noroeste de PBA, debatieron a fondo los próximos desafíos para continuar la lucha por la conquista de los reclamos más urgentes y sobre cómo reforzar la organización y las acciones de lucha en todo el país. A sabiendas de la intención del gobierno de Alberto Fernández de impulsar una regulación de la actividad sin consultarle al conjunto de repartidores, el plenario permitió profundizar debates de importancia y darle curso a iniciativas y comisiones.

Teleoperadores

Los y las teleoperadoras tercerizados, encuadrados en el convenio de Empleados de Comercio, se encuentran en un nuevo escenario de mayor explotación laboral. La modalidad de “home office” (trabajo desde casa) fue forzada por la pandemia, que trajo nuevos problemas y peores condiciones de trabajo, con exigencias de productividad sin límite, ante la ausencia de toda respuesta sindical de una estructura completamente burocrática y de espalda a los/as trabajadores/as. Las empresas atomizaron los “centros” en los domicilios particulares de miles de teleoperadores que atienden los servicios de organismos del Estado y de empresas privadas de todo tipo y eso les permite ahorrarse millones de pesos en energía, conectividad (obligan a usar y consumir los datos propios), recursos tecnológicos, alquiler, limpieza, mantenimiento de las oficinas, etc.

Bancarios

Los trabajadores del Banco Galicia enfrentan una situación doblemente crítica. Al desguace de la red de sucursales que se viene llevando adelante desde hace años, y el ataque sistemático al convenio colectivo (en lo que respecta al ordenamiento interno, tanto en relación a la dotación mínima de personal, como a los cargos a cubrir), se suman ahora nuevas avanzadas patronales en el contexto de pandemia. El licenciamiento del personal que es parte de los grupos de riesgo no ha sido acompañado por un aumento de personal y la cobertura de puestos según la normativa. Si a ello le agregamos la prerrogativa del Banco Central a partir de la cual los bancos privados deberán aumentar su cartera de jubilaciones, pensiones y asignaciones, el horizonte para los trabajadores de las sucursales Galicia se revela muy complejo.

Carne

Frente al reclamo de los trabajadores del frigorífico Penta (Quilmes, Buenos Aires) de expropiación de la planta de faena ubicada en Quilmes para su puesta en funcionamiento inmediato, la bancada de la diputada nacional Romina Del Plá, del Frente de Izquierda-Partido Obrero, le acercó una propuesta de proyecto de ley a los trabajadores para comenzar un debate al respecto y avanzar en una presentación en el Congreso. El proyecto pone el eje en la defensa de todos los puestos de trabajo, el pago de la deuda salarial y la garantía de los salarios íntegros.

Carne

Luego del corte en el Puente Pueyrredón, donde los trabajadores del frigorífico Penta (Quilmes, Buenos Aires) denunciaron la impunidad con la que se maneja el patrón Ricardo Bruzzese, gracias al amparo de la intendenta Mayra Mendoza, del gobernador Axel Kicillof y de Alberto Fernández, la lucha sigue en pie. Tras el anuncio de la intervención del gobierno nacional sobre la empresa Vicentín, los trabajadores plantean la expropiación del frigorífico.

Neumático

Luego de un mes de que la producción de neumáticos en la Argentina por decreto presidencial fuera declarada “actividad esencial”, se pusieron en funcionamiento las grandes plantas. Durante ese lapso, las discusiones y tensiones con las patronales se desarrollaron en dos planos. Por un lado, el Sutna enfrentó las tentativas de reducir el salario por parte de las patronales, conquistando que todos los trabajadores cuenten con el 100×100 del salario de abril, mayo y junio. En paralelo a esta lucha, el Sutna presentó a las patronales un pliego de reclamos sanitarios con el objetivo de evitar que un posible retorno a la producción fuera en las condiciones habituales de trabajo, poniendo en peligro la salud de los trabajadores.

Empaque

La patronal de la empresa de empaque de fruta La Reginense (Villa Regina, Río Negro) debe entre dos y tres millones de pesos al sindicato en concepto de aportes patronales , lo que produjo el desamparo social para trabajadoras con diagnósticos oncológicos. En este caso se suma, la deuda de salarios de hace mas de dos meses. La patronal que operó en La Reginense (Zavecom, Emelka y Hernández) se fue llevándose la ganancia, sin pagar sueldos y sin pagar aportes.

Empaque

La propuesta que el interventor José Pérez (en sus últimas horas en ese rol) y el secretario general Máximo Santibañez, del sindicato de empacadores de la fruta, han acercado al gobierno provincial, supuestamente en nombre de los y las trabajadoras del empaque La Reginense (Villa Regina, Río Negro), es insuficiente, en palabras de los y las trabajadoras que siguen organizándose por sus derechos. Por este acuerdo los y las trabajadoras percibirían en las próximas horas entre $15.000 y $20.000 a cuenta de todo lo adeudado. El importe ofrecido como solución es menor al 50% de lo que se le debe a cada trabajador y trabajadora desde hace dos meses. En este cuadro de cuarentena, es verdaderamente una vergüenza.

Comercio/Camioneros

Momentos de preocupación e incertidumbre se viven en la planta Sur de Prosegur, ubicada en el barrio de Constitución (CABA): 11 casos positivos de Covid-19 en la rama camiones y un sinnúmero de sospechosos, según dió a conocer, éste lunes 8 de Junio, el cuerpo de delegados de Camioneros de la sucursal. Tal es la gravedad que la gerencia debió suspender las tareas de la mayoría de los sectores hasta el día 16 de junio. En ésta planta, un enorme caudal de trabajadores se cruza día y noche, con turnos rotativos, manipulando los mismos bultos y materiales. La mayoría de las tareas se hacen en espacios reducidos, hasta herméticos, y sin ventilación. Las licencias otorgadas han redundado en una reducción salarial porque no se cobran los adicionales y premios y aprovechan la pandemia para imponer retiros voluntarios.

Camioneros

La Legislatura del Neuquén aprobó por unanimidad un proyecto de declaración presentado por la diputada Patricia Jure, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, que estipula el pago de los salarios adeudados de los meses de marzo, abril y mayo y la continuidad de los puestos de trabajo para los trabajadores de Expreso Argentino, empresa de logística y transporte. La sanción de la declaración se produce en momentos donde aumentan las provocaciones empresariales, con el apoyo de la fiscalía y la policía provinciales: la patronal busca sacar la mercadería de los depósitos, desarmando el acampe que sostienen los compañeros en los portones de la empresa. Por otra parte, sostiene su postura de despedirlos, pagándoles una indemnización al 50% en 12 cuotas – y ya han comenzado a llegar telegramas de despidos.

Movilización

La CTA de Santa Cruz, que integra a nivel nacional el Plenario del Sindicalismo Combativo, organizó un Encuentro Provincial el lunes 8 de mayo, para delinear la participación en la jornada de lucha del próximo 16 de junio y comenzar a organizar el PSC en Santa Cruz, para lo cual se conformó una Coordinación Provincial. Participaron dirigentes de la CTA Santa Cruz provincial y de las regionales de Río Turbio, Zona Centro y Zona Norte; dirigentes de las filiales Pico Truncado, Los Antiguos, San Julián y Perito Moreno de la Adosac; el Sipren (sindicato de prensa), el Soem de Perito Moreno; el Polo Obrero; los movimientos de despedidos de Ycrt; los despedidos municipales de Pico Truncado y de Río Gallegos; la Agrupación minera 27 de julio, de Aoma; la petrolera Ahonikenk, Tribuna Docente, Docentes en Marcha y Alternativa Docente, congresales por la minoría multicolor en Adosac Río Gallegos, el movimiento Ancla, la CSC, la Corriente sindical de IS y Tribuna Estatal, entre otros.

Vidrio

Los casos confirmados en Cattorini (Quilmes, Buenos Aires), planta de vidrio ubicada en la localidad de bonaerense de Quilmes, casi se triplicaron en diez días, pasando de 5 a 14 y mostrando una situación preocupante para los trabajadores. Como la fábrica comparte el depósito con la fábrica Rigolleau, ubicada en Berazategui y perteneciente a la misma empresa, los trabajadores licenciados de las dos fábricas llegarían a 50 por mantener vínculos estrechos con los casos confirmados. Sin embargo, el criterio que define quienes deben ser licenciados preventivamente está en manos de la misma patronal, que obliga a muchos trabajadores mayores de 60 años a seguir asistiendo a las plantas. En una actitud criminal, extorsionan con recortar el salario en un 40%, como hicieron desde el comienzo de la cuarentena.

Vidrio

Un trabajador de 37 años de la fábrica de artículos de vidrio Rigolleau, ubicada en el distrito de Berazategui (Buenos Aires), perdió la vida al ser alcanzado por un bolsón de cuarzo de 1.500 kg que cayó sobre él mientras se encontraba realizando tareas en el depósito de la empresa. El trabajador fue encontrado recién pasadas unas 2 horas desde el siniestro debido a que se encontraba trabajando solo, por lo cual no pudo tener asistencia en el momento de ocurrido el mismo. La tarea que realizaba el operario antes ocupaba a dos personas, sin embargo las políticas de ajuste de la empresa llevaron al recorte de ese puesto de trabajo.

Textiles

El lunes 8 de mayo los trabajadores de la Textil Río Grande (Tierra del Fuego) se movilizaron para llevar un petitorio al concejo deliberante local. La empresa viene con atrasos en sus pagos desde el año pasado, abonando de forma irregular, escalonada y en cuotas, adeudándoles actualmente cuatro quincenas del corriente año y tiene la clara intención de no continuar produciendo en la provincia. Los trabajadores solicitan que se gestionen subsidios para ayudarlos a sobrellevar esta difícil situación, hasta tanto se arribe a una solución de fondo ya que se hallan endeudados y sin obra social. Y si la empresa se retira se expropie el espacio físico y las correspondientes maquinarias de la fábrica, en aras de que los trabajadores puedan conformar una cooperativa de trabajo.

Textiles

La algodonera Aconcagua Wilde (Buenos Aires) no ha cambiado para nada su ritmo de producción con la pandemia. Tampoco se ha elaborado protocolo alguno de rotación de trabajadores ni se cumplen las normas básicas de bioseguridad dentro de la planta. El crecimiento en la cantidad de maquinarias en algunos sectores limitó los espacios y hace imposible el distanciamiento. Se cobran salarios por debajo de la canasta básica y quienes fueron licenciados por tener hijes o familiares a cargo cobran menos del 70% de sus salarios. Fueron confirmados casos de Coronavirus en los últimos días, por lo que algunos de los trabajadores que habían estado en contacto con ellos debieron realizar el aislamiento domiciliario. Pero pocos días después la empresa se dio la tarea de presionar a varios trabajadores para que volvieran a sus puestos,

Limpieza

La empresa de limpieza Grub, una tercerizada que actúa en el Inti (San Martín, Buenos Aires), depositó solo $5.800, por el salario de mayo. Las trabajadoras de la empresa, en su mayoría mujeres, sostienen sus hogares. En las oficinas de Grub no hay nadie que lxs atienda. La empresa fue beneficiada con el pago de los ATPs con el que el gobierno nacional se hace cargo de la mitad del salario de cada trabajador de las empresas que “tienen problemas económicos debido a la pandemia”. Grub es muy conocida en Inti porque arribó a partir de un negociado del macrismo, en el que se disolvió el sector de limpieza y se lo tercerizó, pagando un contrato de $80 millones por un año.

Prensa

Los trabajadores de El Cronista Comercial, Cronista.com, Apertura e InfoTechnology, (CABA) reunidos en una asamblea virtual resolvieron un paro general de actividades de 24 horas, iniciado el 4 de junio y que se extendió hasta a las 17 horas del viernes. El motivo es la comunicación de la empresa de que el cuarto día hábil en el cual, por ley, se debía cobrar el salario completo, no se pagará en su totalidad, sino que el sueldo total será abonado en parte por el Estado, mediante ATP, lo cual podría demorarse. Resolverán nuevas medidas a partir del lunes 8 hasta que se deposite la totalidad del sueldo y la empresa atienda, además, el reclamo de aumento salarial que los trabajadores sostienen desde febrero.

Pasteleros

El sábado 6 de mayo, Romina Del Plá, diputada nacional por el Frente de Izquierda, junto a una delegación del Partido Obrero de La Matanza, visitó a los compañeros y compañeras de La Nirva, que se encuentran en asamblea permanente. En un intercambio con más de 30 trabajadores se habló de la necesidad de la vuelta a la producción y la continuidad de la lucha por la pronta paga de los salarios adeudados. El fondo de huelga ya ha recibido aportes de sindicatos combativos y organizaciones como Suteba de La Matanza, el Polo Obrero, Adosac, Ademys, y Barrios de Pie y de la banca del PO-FIT. Se planteó la necesidad de una campaña nacional en apoyo a esta iniciativa. El sindicato de pasteleros se mantuvo ajeno a todo el conflicto.

Alimentación

Los trabajadores de la fábrica “El Orden” cortaron la Ruta 3. Se desató un nuevo conflicto en la planta de productos de alimentación perteneciente al grupo empresarial Lagomarsino a causa de suspensiones y rebajas salariales. Durante abril y mayo la empresa ubicada en San Justo suspendió 130 trabajadores bajo el argumento de la crisis del Covid-19, pero la irregularidad de los pagos viene desde el 2018 donde despidieron a 10 y comenzaron a depositar las quincenas en cuotas. Ahora, los Lagomarsino pretenden abonar solo el 20% de los sueldos. Se realizó el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y todavía no hay respuesta.