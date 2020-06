Río Negro: una primera conquista de les trabajadores de La Reginense

El monto depositado en sus cuentas fue superior al acordado a sus espaldas por la burocracia sindical.

Hace minutos se conoció de boca de los y las trabajadoras de La Reginense que en sus cuentas estaba depositado un monto que cubría parte de la deuda que tiene con ellos y ellas el gobierno provincial, que mantiene intervenida la fábrica desde principio de año, superior a los pactado a sus espaldas por parte de la burocracia sindical. Si bien las promesas, del propio gobierno, de la actual conducción sindical y del interventor, eran garantizar los sueldos, esto no se cumplió por parte de la patronal que tomó los servicios del empaque, ni por parte del gobierno provincial. Es decir, la patronal produjo, ganó y se fue, y el gobierno se endeuda para pagarle a especuladores y no a los y las trabajadoras de La Reginense. El gobierno no cumplió con el total de los salarios adeudados,y tampoco le exigió explicaciones ni a la expatronal, ni a Zavecom, Emelka o Hernández, que operaron esta temporada. La intervención provincial, que con bombos y platillos venía a blanquear las cuentas de la empresa, fue solo humo y ha generado impunidad y atropello patronal sistemático. Además, la situación por la cobertura social está en debate, debido a que dirigentes de la actual conducción sindical informaron que hay patronales que adeudan aportes desde hace 5 años.

La conquista del módulo alimenticio y de este depósito es gracias a la organización y lucha independiente de los y las trabajadoras de La Reginense. Mañana, en una reunión que se llevará a cabo para presentar una nueva intervención provincial, los y las trabajadoras acercarán todos estos reclamos, y exigirán una inmediata solución. Solo allí, según se plantea dentro del sector en lucha, se podrá proyectar una salida a está situación. Las posibilidades que se debaten entre los y las trabajadoras son diversas y el escenario se mantiene abierto y con trabajadoras en alerta y asamblea permanente.

Apoyamos todos los reclamos de los y las trabajadoras de La Reginense. Cancelación de todo lo adeudado y cobertura social para cada trabajador y trabajadora de manera irrestricta, sin cobro de ningún tipo de plus.