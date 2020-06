Avanza la organización de los trabajadores del Instituto de Rehabilitación Psicofísica de CABA

El Irep participó de la jornada nacional de lucha de trabajadores de la salud.

El pasado 10 de junio, trabajadores del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (Irep) de la Ciudad de Buenos Aires se sumaron a la jornada nacional de lucha de los trabajadores de la salud. Con carteles con las distintas reivindicaciones del Irep, y de los trabajadores de la salud en general, el reclamo se hizo sentir en las puertas del Instituto y varios de sus servicios. De esta manera, el Irep formó parte de una jornada que constó de una concentración y conferencia de prensa en el Obelisco y de distintas medidas de lucha en hospitales y centros de salud.

Los reclamos: EPP, testeos y aumento salarial

Uno de los reclamos del Irep fue la entrega de elementos de protección personal (EPP) completos, en cantidad y calidad. Esto porque se entregan solamente insumos básicos (barbijo, camisolín, guantes) y de baja calidad. El equipamiento completo se retacea y se entrega solamente para atender casos confirmados. Pero como no se testea ni a los pacientes que se internan (incluso siendo derivados de efectores que atienden Covid-19) ni a las visitas, el reclamo de los EPP surge como elemental.

Otro de los reclamos que se destacaron es el de testeos para el personal, pacientes y visitas. Como se dijo, hoy en día no se testea a los pacientes que ingresan, e incluso tampoco a aquellos que presentan síntomas que, por su cuadro, pueden ser comunes con los de Covid-19 y ameritarían ser analizados. En el caso de las visitas, si bien se prohibieron, siguen asistiendo, pero ingresan sin testeo. En cuanto al personal, se pusieron límites a los aislamientos y testeos de contactos estrechos ante casos positivos y sospechosos.

Otro reclamo fue el de un aumento salarial de emergencia. Los salarios están congelados desde febrero, con una inflación que no cesa, y el bono, cobrado con muchísima demora, no compensa ni por asomo los riesgos y el desgaste del trabajo en estas condiciones. Los bajos salarios llevan al multiempleo, que en el Irep ya produjo un caso de contagio. En el caso de enfermería, bono incluido, los salarios están por debajo de la canasta básica. No es por casualidad que se haya relanzado la pelea por el pase a la carrera profesional.

El reclamo de las rotaciones y la falta de personal

Días atrás un grupo de enfermeros presentó una nota a las autoridades del Irep para que se pongan en marcha rotaciones del personal. La rotación (o formación de cohortes) permitiría reducir el tiempo de exposición al virus a la vez que garantiza la continuidad del funcionamiento de los servicios ante casos positivos. En algunos hospitales, en enfermería se asignó un insuficiente franco semanal. En el Irep ni siquiera eso.

El problema de fondo es la falta de personal. Como hemos expresado previamente, el vaciamiento del Irep por parte del gobierno de Larreta continúa. Si previamente se transfirió personal y se quiso cerrar el Instituto, las incorporaciones actuales son insuficientes, a la vez que transitorias y precarias. Todo este cuadro desmiente el proselitismo oficial de que el sistema de salud de la Ciudad fue reforzado y que no queda más que apostar a la responsabilidad individual (cuarentena responsable).

A seguirla

Los avances en la lucha de los trabajadores del Irep poco y nada tuvieron que ver con la acción de las conducciones sindicales. Ni los cartelazos ni el reclamo por las rotaciones tuvieron como organizadores a la Celeste y Blanca de Sutecba o a la Verde de ATE (que viene de firmar el congelamiento de la paritaria estatal nacional). Desde Tribuna Municipal apoyamos estas acciones de lucha y apostamos a llevarlas a un terreno más amplio por todas las reivindicaciones planteadas.