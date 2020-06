Neuquén: camilleros del Hospital Heller luchan por salario y pase a planta

Los camilleros del Hospital Heller, de Neuquén Capital, llevaron adelante la semana pasada una retención de servicios por el retraso en el pago de los salarios de parte de su empresa contratista, Plaxo, quien ante la contundencia de la medida se vio obligada a depositarlos.

Como el resto de los trabajadores tercerizados en el sistema de salud, estos camilleros son situados como trabajadores de segunda, encuadrados en la categoría de maestranza del convenio colectivo de Comercio -una figura que nada tiene que ver con la actividad que desarrollan. El único fin de ello es convalidar el fraude laboral, pagar menos contribuciones patronales y generar condiciones para una mayor explotación de les trabajadores.

El Hospital Heller es pionero en la tercerización. Desde su inauguración en el año 1999, bajo el gobierno de JorgeSapag, distintos sectores están sometidos a un régimen laboral de empresas con dudosas procedencia: camilleros, maestranza, mantenimiento, seguridad, cocina, etcétera. Frecuentemente los trabajadores deben padecer la falta de pago de salarios a término, la caída de sus contratos de manera semestral o anual –lo que implica que los ítems de antigüedad no se paguen correctamente-, y la polifuncionalidad en relación a las tareas, entre otros aspectos.

Las direcciones sindicales son cómplices. Al no ser considerados como trabajadores del Estado, sindicatos como ATE o UPCN no los afilian; y quien si lo hace, la CTA, generalmente no los representa en los conflictos reales, dejándolos a su suerte por sus vínculos con las empresas tercerizadas.

Para el Estado nacional y provincial, la precarización laboral es una fuente de explotación necesaria en la que urden sus vínculos con el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Por ello, desde Tribuna Estatal y el Partido Obrero luchamos por el pase a planta permanente de todos los trabajadores tercerizados, más aún tratándose de actividades necesarias para el desempeño general del servicio de salud. Por eso mismo hemos propuesto a los camilleros del Heller y al conjunto de trabajadores tercerizados de Salud de toda la provincia el impulso a un Petitorio por el pase a planta de los trabajadores tercerizados en salud, que respalde al proyecto de ley que presentó la diputada Patricia Jure del Partido Obrero-Frente de Izquierda, en abril en la Legislatura neuquina.

Las luchas parciales dadas por los camilleros en Heller, pero también por el resto de les tercerizades en distintos puntos de la provincia, son indicadores de que en la medida en que se colectivicen los reclamos, exista claridad en los objetivos y contundencia en las medidas, podremos darle un impulso definitivo al pase a planta.