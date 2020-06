Córdoba: vence el acuerdo paritario de los no docentes universitarios

Inmediata reapertura de las paritarias y pase a planta de todos los precarizados.

Agrupación Naranja No Docentes

Este 30 de junio vence la paritaria no docente firmada entre la Fatun, que nuclea a los trabajadores de la universidades nacionales, y el gobierno nacional. Alertamos a los trabajadores que la reapertura de las paritarias está en peligro, ya que no se conoce ninguna propuesta y además el gobierno nacional viene de suspender la paritaria de los estatales nacionales nucleados en Upcn, que suele ser la paritaria testigo para los no docentes, argumentando que debe terminar la renegociación de la deuda externa con los bonistas.

La inexistencia de instancias de debate y propuestas por parte del gremio hacia los trabajadores no es nueva. De hecho venimos de un acuerdo en marzo a espaldas de los trabajadores en el que se desconoció el reajuste del 16,62% que correspondía cobrar ese mes, cambiándolo por un 9,7% y postergando el resto en cuotas hasta junio.

A pesar de que la propia página de la Fatun reconoce, en el análisis del acuerdo paritario 2019/20, que el salario medio no docente perdió en ese período un 7,4%, no eleva ninguna propuesta de recuperación de ese porcentaje, cuya cifra en realidad es más del doble.

No se trata solo de la última paritaria, los no docentes venimos perdiendo desde hace ya varias paritarias frente a la inflación, lo que ha llevado a una reducción de más del 30% de nuestro poder adquisitivo en los últimos tres años. Situación que se agrava en cuarentena con la escalada de los precios.

Hoy en día tenemos las categorías del tramo inicial por debajo de la línea de pobreza y también algunas del tramo intermedio, si tomamos la canasta básica de 67 mil pesos que calcula la Junta Interna de los trabajadores del Indec en lugar de los datos oficiales.

Esta situación, y el aumento constante de los precios, han llevado a que haya dependencias en las que los compañeros estén pidiendo algún plus o que el importe destinado a la compra de indumentaria pueda ser destinado para compras de alimentos.

Si a esto sumamos que se ha dejado pasar el teletrabajo sin que medie un acuerdo paritario que resguarde derechos laborales y que la precarización laboral y la tercerización de las tareas están en aumento, nos encontramos con un panorama alarmante.

La Universidad Nacional Córdoba (UNC) viene siendo parte del ajuste, funcionando con el presupuesto prorrogado del 2019 (escrito en 2018 con un dólar a $28) dado que no hay presupuesto 2020 a la espera del cierre de un acuerdo sobre la deuda externa. La UNC y los trabajadores no podemos seguir atados de esta manera, pagando con precarización laboral y salarial esta situación. Es necesario impulsar el desconocimiento de la deuda fraudulenta y usuraria que frena el desarrollo nacional y condena a crecientes penurias a nuestro pueblo y reclamar el establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas, para enfrentar la pandemia y contar con recursos para educación, ciencia y técnica, no para los buitres.

Llamamos a poner en pie reuniones y asambleas en las dependencias para discutir y votar una propuesta que recupere lo perdido y que no deje compañeros bajo la línea de pobreza, que plantee el pase a planta de los contratados y monotributistas, que reclamen y controlen los protocolos de salubridad e higiene que garanticen adecuadas condiciones para los trabajadores y la comunidad universitaria. Vamos por mandatos de base y por la elección de paritarios en asamblea para que no nos vuelvan a cerrar un acuerdo a nuestras espaldas.

Contrastando con la inacción y sometimiento de las conducciones de la Fatun y las centrales sindicales en el marco de la crisis, los sindicatos y trabajadores agrupados en el Plenario del Sindicalismo Combativo se movilizarán en Córdoba y el resto del país el 16 de junio, en defensa, entre otros puntos, de la reapertura de paritarias, el aumento de salarios y jubilaciones, y la efectiva suspensión de despidos y suspensiones y de las rebajas salariales. Creemos que es una gran oportunidad para participar con nuestros reclamos como no docentes en una jornada unitaria y de lucha de los trabajadores de todo el país.

Desde La Naranja No Docentes nos comprometemos con estas iniciativas y llamamos a los compañeros a sumarse a la construcción de un agrupamiento independiente de las autoridades y los gobiernos como herramienta para avanzar en la recuperación de derechos y conquistas para los no docentes.