Lago Puelo (Chubut): defendamos el empleo de los recolectores de residuos

Pasa a planta de todos los trabajadores municipales precarizados.

Son ocho los trabajadores de recolección de Lago Puelo que perciben un salario de $12.500 por mes, con contratos renovables cada seis meses. No cuentan con ropa de trabajo adecuada y no han percibido ningún plus por trabajadores en funciones, en medio de la pandemia Covid-19. Y ahora sufren la persecución de las autoridades municipales.

Los recolectores vienen reclamando mejoras en las condiciones de trabajo (ropa y elementos básicos de seguridad) y un aumento salarial, sin obtener respuestas favorables.

La propuesta municipal de transformarlos en monotributistas, sin que mejoren las condiciones, con un aumento miserable, fue rechazada por los trabajadores.

Luego de una reunión mantenida con el viceintendente Alejandro Marqués, la directora de Personal Silvia Leite le comunicó al director de Servicios Públicos, mediante una resolución, que la recolección de residuos solo la podrán realizar trabajadores de planta permanente y monotributistas.

La decisión tomada por el municipio, desafectándolos de la tarea de recolección, es una represalia al reclamo legítimo de los compañeros y una clara antesala de despidos y más precarización.

El municipio de Lago Puelo tiene aproximadamente un 70% del personal bajo la modalidad de contratos precarios, el resto de planta transitoria y permanente no supera los $22.000 de bolsillo.

La situación de los trabajadores municipales, en medio del aislamiento social obligatorio, es insostenible, sufriendo descuentos, imposibilitados de realizar otra tarea que les permita la subsistencia o directamente no cobrando como es el caso de los más de cincuenta becarios a los que se les adeuda el pago desde el mes de marzo.

Desde el Partido Obrero y Tribuna Estatal Comarca Andina, repudiamos los aprietes y maniobras que vienen sufriendo los trabajadores de recolección de residuos de nuestra localidad, por parte de funcionarios del municipio de Lago Puelo.

Exigimos el pago en término de los salarios; prohibición real de los despidos y suspensiones; pase a planta permanente, basta de precarización laboral en el Estado; salario igual a la canasta familiar; ART con un protocolo claro de atención de urgencias y protocolos de protección para todos los trabajadores en funciones; Indumentaria adecuada para realizar la tarea, a cargo del municipio; garantías de manejo de residuos domiciliarios, exclusivamente; entrega ya de módulos alimentarios, leña y garrafas. Llamamos a la comunidad a apoyar este reclamo. ¡Toda la solidaridad con los recolectores en lucha!