Docentes y estatales: pagarán desdoblado el aguinaldo

Un robo de Fernández, Kicillof y Larreta. La burocracia sindical, inmóvil.

El presidente de la Nación, el gobernador de Buenos Aires y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires acaban de confirmar que habrá un tope para el pago de los salarios. El máximo de medio aguinaldo a cobrar será de $40.000. Por encima del tope, “se pagará ese máximo ($40.000) y el resto a cobrar por el trabajador se abonará en cuatro partes, siempre y cuando no sean menores de $1.000” (La Nación, 17/6). El aguinaldo en cómodas cuotas de hasta cinco meses, en medio de una inflación que supera el 50 por ciento: un verdadero robo contra los asalariados (y van…).

En el caso de los docentes bonaerenses, luego de los descuentos, los que cobran alrededor de 65.000 pesos en mano caen en la volteada. Todos los que tienen un cargo jerárquico sufrirán el zarpazo, pero también una masa enorme de docentes, como una maestra de 15 años de antigüedad con dos cargos (algo necesario si no se quiere caer en la pobreza). Para conocimiento de este frente único de “nac y pop” y derechistas, según la Universidad de Rosario, la canasta familiar básica –que no es la que se pondera para no ser pobre, es decir, una canasta familiar básica real-, en el mes de mayo alcanzó los $ 65. 642.

Los “nacionales y populares” que venían a “poner platita en el bolsillo de la gente” hacen frente único con la derecha porteña, y siguen los pasos del ultra reaccionario gobierno de Mendoza, que ya había resuelto el pago del aguinaldo pero en cuatro cuotas, una menos que los pejota-kirchneristas.

La medida es injustificable. De ahí que el lenguaraz gobernador bonaerense, en el instructivo que determina este robo, con fecha 17 de junio, que ya hizo circular, no esgrima ni un solo argumento.

Siempre con diferente vara, el gobernador “amigo de los docentes” paga centenares de millones de dólares y miles de millones de pesos de un endeudamiento escandaloso de la Provincia de Buenos Aires. Hace apenas días, Axel Kicillof resolvió arrebatar 400 millones de pesos mensuales de la obra social bonaerense, Ioma, para subsidiar a las clínicas privadas de la provincia, mientras Ioma no atiende y hasta deja morir a pacientes de enfermedades de riesgo, como por ejemplo afectados por cáncer.

Ajustan a los trabajadores, subsidian a los patrones

El anuncio viene pegado a la renovación de la rebaja de salarios por otros 60 días del pacto UIA-CGT-gobierno. Este además subsidia la mitad o más de la mitad de los salarios, con plata del Anses que “le sacan del bolsillo” a los jubilados. Mientras tanto, a estos les volvieron a modificar los montos por decreto, sin respetar la movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso; por esta vía, a los jubilados les han robado casi un 10 por ciento de aumento de sus magros ingresos.

Este robo a los estatales y docentes se extenderá a todas las provincias, como resulta obvio si las más ricas jurisdicciones del país se declaran sin condiciones para respetar el pago del aguinaldo. Y desde ya, será el reclamo de todas las patronales privadas, que buscarán que se banque vía Anses también el pago desdoblado de los aguinaldos.

La burocracia sindical inmóvil

Andrés Rodríguez, el jerarca de UPCN, ya había entregado el salario de los estatales. Como única respuesta, ante la negativa, simplemente declaró que “pedimos un reajuste salarial como en cualquier paritarias, pero lamentablemente hemos recibido la noticia del Ejecutivo que por la situación que estamos atravesando no estaría en condiciones”. Nada pueden esperar los afiliados de UPCN, entonces, respecto a la defensa de sus aguinaldos. Pero las burocracias de las CTAs tampoco han movido un pelo, a pesar de que este robo del aguinaldo es la crónica anunciada de otro ajustazo.

Hugo Yasky, la actual secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, y el de la gremial docente bonaerense Suteba, Roberto Baradel están en silencio. Pero peor son las declaraciones de sus adversarios de la CTA-A: “estamos analizando el tema con el consejo directivo nacional, al que hemos convocado mañana”, dijo Hugo ‘Cachorro’ Godoy, secretario nacional de ATE. Esta gente dice estar sorprendida, pero no por el desdoblamiento, sino apenas porque “estimaban que la ‘cuotificación’ del pago del excedente del aguinaldo no sería de más de dos cuotas” (Infogremiales, 17/6).

El gobierno y las centrales burocráticas peronistas no hubieran resistido el 17 de octubre, y echan leña al fuego de un nuevo Cordobazo que los pase por encima.

La defensa del aguinaldo en manos de los gremios multicolores

El sindicato Ademys y las seccionales de Sutebas dirigidas por la Lista Multicolores ya han repudiado esta medida. Igual las juntas internas estatales antiburocráticas, como Inti o Ate-Educación La Plata. Estatales, municipales y docentes de Mendoza se movilizaron la semana pasada contra el robo del gobernador Suárez. Este ataque histórico requiere de una acción unitaria de todos los sectores del sindicalismo combativo y antiburocrático.