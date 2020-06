La jornada de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo en Salta

Con los obreros despedidos de mina Lindero y los remiseros en lucha.

En Salta, la jornada de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo arrancó frente a la Secretaría de Trabajo, donde se realizaba una audiencia conciliatoria por los obreros despedidos por la empresa Edvsa, terciarizada de Mansfield Minerals, dedicada a la extracción de oro a través del proyecto Lindero. El secretario de Trabajo se negó a recibir a los verdaderos representantes de los trabajadores, y se reunió solamente con la Uocra y las empresas. Tampoco dejaron participar a la representante legal de los compañeros.

Luego de hacer un aguante a los despedidos, la movilización convocada por el Partido Obrero, el Polo Obrero, MTR 12 de Abril, MAR, MST y CUBa MTR, con los trabajadores de Lindero a la cabeza, se dirigió hacia la Legislatura provincial, donde se realizó un acto cuyo eje central fue la consigna de unidad de obreros desocupados y ocupados para triunfar en la lucha por la defensa de los puestos de trabajo, por el salario igual a la canasta familiar, por un subsidio de $40.000 a los desocupados, la independencia del gobierno y la burocracia sindical, y reclamo por el no pago de la deuda externa.

Desde Prensa Obrera entrevistamos a Ramiro Frías, referente de los despedidos de Lindero y a José Sarapura, referente del sindicato de los remiseros Ucairra.

Ramiro Frías señaló que “venimos de Trabajo, donde se realizó la audiencia de conciliación entre Mansfield, Edvsa y la Uocra. No me dejaron participar como referente de la lucha por la reincorporación a los más de 250 despedidos hace 90 días. Es una vergüenza, porque la Uocra tendría que haberse acercado a nosotros y haber convocado a los despedidos para que ingresemos a la conciliación. Hace siete días que estamos encadenados y en huelga de hambre, reclamando en las puertas de Mansfield, y la Uocra no se acerca a colaborar en nada. El sindicato está del lado de la patronal, no del lado de los trabajadores. Vamos a continuar el reclamo en Mansfield hasta que nos reincorpore”.

José Sarapura se refirió a la lucha de los trabajadores de remises, que en el acto realizado en la Legislatura reclamaron libertad inmediata a los detenidos por la policía hace seis días, cuando se concentraron para exigir que el Estado garantice las licencias a los trabajadores de remises, que se encuentran monopolizadas por las empresas, con el sostén del gobernador Gustavo Sáenz.

El dirigente de Ucairra sostuvo que “estamos acá porque nos reprimieron, detuvieron a nuestros compañeros y dirigentes. Tenemos un compañero internado por los golpes provocados por la policía, por luchar por una causa justa. Queremos que las remiserías dejen de robar y lucrar con las licencias que son del estado. Son cincuenta y tres empresarios que las concentran, mientras que somos más de 1.700 remiseros explotados por esos empresarios. Queremos la libertad a los detenidos, porque no estamos en dictadura, estamos en democracia, y tenemos derecho a poder hacer nuestros reclamos. Vamos a seguir luchando hasta lograr la libertad de nuestros compañeros, la anulación de todas las causas, y hasta obtener las licencias para poder trabajar”.