Los ferroviarios necesitamos acciones gremiales para defender nuestra salud

Un nuevo foco de Covid-19 en una cuadrilla del ferrocarril Roca.

Con fecha 16 de junio, una nota a Trenes Argentinos firmada en soledad por un delegado de la Unión Ferroviaria viene a corroborar todas nuestras denuncias sobre las acciones irresponsables y temerarias de las gerencias de la empresa frente a la pandemia de Covid-19, y la parálisis de la conducción gremial frente al aumento de los contagios entre los ferroviarios.

La nota del delegado de base de la cuadrilla de desmalezado de Temperley, en la línea Roca, denuncia falta de testeos y de licenciamiento frente al primer caso de coronavirus en una dotación de 10 compañeros. La negligencia de la gerencia durante 15 días trajo como consecuencia cinco compañeros infectados y tres en observación.

El escrito también exige la desinfección de los vestuarios y baños comunes con la cuadrilla de vías y obras. El reclamo de respuesta en 24 horas, que agrega la nota, traduce el hartazgo con la negligencia patronal.

Esto sucede después de las denuncias de una conducta similar de la contratada Murata que arrojó como saldo dos trabajadores fallecidos en el ferrocarril San Martín y varias decenas de licenciados, entre personal tercerizado y de planta.

No son casualidades. Cuando el ministro Mario Meoni declaró a los medios que no había casos entre empleados del transporte pretendió desconocer el impacto de la pandemia entre los trabajadores que las gerencias se esfuerzan en ocultar. Por eso, no hay informes oficiales y sólo se conocen aquellos casos que reportan los propios trabajadores.

Casos reportados

El pasado sábado 13 una compañera de boletería de Lomas de Zamora tuvo resultado positivo de un examen de Covid-19. Al día siguiente, dos trabajadores más de la boletería fueron licenciados preventivamente.

Con este último caso, nuestros registros suman un total de 24 contagios en la línea Roca. En Plaza Constitución, 8 casos positivos. En Escalada: 5 casos. En Temperley, 7 casos. Y un caso en Lomas de Zamora, Claypole, Glew y La Plata. No es una cifra certera porque, como decimos, los registros oficiales del servicio médico de Trenes Argentinos no se conocen. Tomamos en cuenta tanto los compañeros de planta como los tercerizados, porque el virus no discrimina.

Necesitamos un protocolo obrero en el ferrocarril

Los sindicatos ferroviarios acompañan esta gestión desde sus inicios, como lo hicieron integradas al directorio macrista de Trenes Argentinos durante cuatro largos años. No sacan los pies del plato para defender a los trabajadores. Por eso, el delegado de desmalezado debe hacer este reclamo en solitario.

Exigimos que la Unión Ferroviaria, la comisión de reclamos y la seccional Escalada del gremio convoquen asambleas, con las precauciones sanitarias necesarias, que resuelvan medidas gremiales por el licenciamiento y testeos a los compañeros de Temperley, así como en cada nuevo foco de contagio.

Es urgente que se conformen comisiones de higiene electas por los ferroviarios para verificar si se cumplen las medidas sanitarias necesarias en cada sector y para definir qué compañeros deben ser licenciados ante la confirmación de un caso.

Los trabajadores debemos elaborar junto a especialistas los protocolos que tengan como prioridad nuestra salud y tomar medidas gremiales ante el incumplimiento patronal, como viene de hacerlo el Sutna (neumático) con un paro de 24 horas frente al rechazo patronal del protocolo obrero.

La prevención frente al aumento de los contagios de compañeros de planta y tercerizados para que no se multipliquen los casos de Covid-19, así como los problemas de malas liquidaciones, el ajuste del salario por la inflación pasada y el impuesto al trabajo deben ser puestos a debate en asambleas para que se haga sentir la voz de los trabajadores.