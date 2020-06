El gobierno da la venia para la virtual liquidación del aguinaldo

Observatorio de los trabajadores – Noveno informe

En cuotas, es totalmente absorbido por la desvalorización de los salarios frente a la inflación. Se agrava el cuadro de contagios del coronavirus en los lugares de trabajo ante la desidia oficial y patronal

Esta última semana, el gobierno nacional ha vuelto a colocarse como un orientador de la ofensiva general de los capitalistas sobre los trabajadores con el anuncio de que una porción grande de empleados, tanto de la administración central, como de los organismos descentralizados y de las empresas estatales, va a cobrar el medio aguinaldo de junio en hasta cinco cuotas mensuales, es decir que prácticamente licuará su carácter de sueldo extraordinario o complementario, ya debilitado como tal cuando fuera dividido en las dos cuotas actuales.

La licuación es virtualmente completa porque el pago en cuotas se monta sobre la postergación sin plazo de la paritaria para los trabajadores públicos, lo que viene provocando una caída abrupta en el valor real de los salarios, que se va a profundizar mucho más en los próximos meses. Así, solo con la pérdida sufrida por los sueldos públicos congelados, contra la inflación de los primeros cuatro meses de este año (11%), el Estado ya compensó el monto de las cuotas del medio aguinaldo que suponen, si son cinco, un 10% del salario cada una.

Es decir que el medio aguinaldo desapareció y los salarios seguirán en caída libre por imperio de la política de la administración nac&pop. Y, claro está, la postergación del pago por varios meses, sin ninguna actualización, hará reducir el monto del diluído medio aguinaldo por efecto de la inflación.

El gobierno nacional actúa como orientador de toda la clase capitalista porque las medidas de congelamiento salarial, antes, y ahora la licuación del aguinaldo, son una venia para los gobiernos provinciales y municipales para avanzar en el mismo camino. Y, claro, también para el conjunto de los patrones privados que ven allí el soporte oficial para proseguir en el ataque a los ingresos de los tabajadores.

Estrictamente, Alberto Fernández salió a validar las decisiones ya tomadas por varias de las administraciones provinciales como las de Mendoza, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, pero también habilitó que este ataque se generalice en todo el país –ya se sumó la provincia de Buenos Aires- y dio pie a planteos más radicales como el del gobierno jujeño de Gerardo Morales, que amenazó directamente con el no pago del medio aguinaldo.

Muchas patronales ya han anticipado el pago del aguinaldo en cuotas y ahora seguramente se van a sumar muchas más, de la misma manera que se han congelado la inmensa mayoría de las paritarias correspondientes a este año -con el aval de prácticamente toda la burocracia sindical-, montándose así en la pandemia para intentar llevar los salarios a niveles de miseria.

El coronavirus sigue a marcha acelerada

El avance de los casos positivos de coronavirus ya no solo en el AMBA (aunque es, sin duda, el ámbito más crítico) sino en casi todas las provincias del país, era un escenario esperable cuando desde el gobierno nacional, los provinciales y los municipales, se bajó la bandera para reiniciar las actividades de prácticamente todos los sectores productivos y de servicios, con la excepción de una parte de la administración pública, la educación y alguna franja de comercios y servicios.

Esta vuelta a las fábricas y demás lugares de trabajo multiplica los ámbitos de contagio, agravado esto por la resistencia de muchas patronales de poner en práctica los protocolos necesarios para evitar o minimizar la trasmisión de la enfermedad, entre ellos la de disponer de transporte de la empresa para el traslado de los empleados.

En la semana -y apenas días después de haber recomenzado su actividad- se confirmaron tres casos positivos en Volkswagen y siete en Toyota, dos de las grandes fábricas icónicas que fueron colocadas como ejemplo de responsabilidad empresaria por el gobernador Axel Kicillof y Alberto Fernández. Y visitadas por ellos al bajarse la bandera de largada del reinicio de tareas para –dijeron- analizar con ambas empresas los protocolos de seguridad sanitaria que se aplicarían para evitar contagios.

Y no son casos aislados. Se suman por decenas los contagiados en muchos lugares de trabajo. Entre otros, en los últimos días fueron confirmados 16 casos positivos de Covid-19 entre los trabajadores del parque industrial de Almirante Brown (en el Gran Buenos Aires), donde se ubican centenares de empresas.

En el hipermercado de Coto ubicado en Quilmes (GBA) el viernes pasado ya había comprobados más de 20 casos positivos entre el personal que saltaron a la luz por las protestas de los trabajadores ya que la patronal intentó ocultarlos por todos los medios, a riesgo de seguir contagiando a empleados y clientes. Otro tanto sucedió esta semana en la misma localidad de Quilmes en la Refinería Sudamericana: seis casos de coronavirus confirmados, que podrían ser bastante más, según denuncian los trabajadores, ya que la patronal trata de ocultarlos y no aplica ninguna medida de aislamiento para los trabajadores del círculo cercano de los afectados.

En el sector de Salud se siguen multiplicando los casos por la desidia de empresarios y gobiernos que no entregan elementos de seguridad y no aplican los protocolos en el control de los casos. Un ejemplo: la Clínica Nuestra Señora de la Merced, de Martín Coronado, también en el GBA, que debió ser evacuada esta semana por la gran cantidad de casos positivos comprobados.

En una nueva muestra del desinterés por la salud de los trabajadores que tienen las autoridades oficiales, los enfermeros del Hospital Durand, donde falleció esta semana Julio Gutierrez, trabajador del servicio de Pediatría, que estaba entre la población de riesgo por su asma y al cual le negaban la liciencia, indican que existe una fuerte presión desde la dirección de Enfermería para que no se pidan las licencias, una directiva que parte desde la dirección del hospital y de la politica más general del gobierno de Rodriguez Larreta.

Las respuestas de los trabajadores son las que logran torcer las maniobras patronales y conseguir que se apliquen mayores medidas de prevención. Nuevamente se destaca esta semana la acción de clase del sindicato del Neumático (Sutna) que paró las fábricas del gremio el pasado viernes y la de Bridgestone el lunes último para hacer cumplir el protocolo de seguridad sanitaria que preparó la dirección del sindicato, con el asesoramiento de especialistas.

La pelea por el salario y el trabajo

La ofensiva de las patronales (y de los gobiernos) se intensifica con la salida -para ellas- de la caurentena. Cierres, suspensiones con grandes descuentos, congelamiento de sueldos por falta de paritarias, postergaciones en el pago de salarios y descuentos arbitrarios, forman parte del cuadro que deben enfrentar los trabajadores estatales y privados en todo el país.

Contra esta ofensiva y en reclamo de aumentos de salarios, se levantaron en estos días los 500 trabajadores de Algodonera Argentina, del grupo Vicentin, ubicada en Reconquista (Santa Fe); los choferes de la empresa Coniferal, que opera en Córdoba -por el pago de una diferencia de la paritaria 2019-; los de la ciudad de Villa María, también en Córdoba, que están en huelga general porque la patronal debe los salarios de abril y mayo. Y los 1500 estibadores de Terminal Puerto Rosario (TPR), de la cual Vicentin es propietaria junto a Ultramar, decretaron un paro por tiempo indeterminado el 10 de junio y realizan un piquete en los portones porque la patronal pretende aplicar rebajas salariales.

Por su parte, los y las trabajadoras de La Reginense (Villa Rergina, Río Negro) consiguieron el pago de una parte de la deuda que tiene con ellos y ellas el gobierno provincial y lograron la conquista del módulo alimenticio. Estos logros fueron alcanzados gracias a la organización y la lucha independiente de los y las trabajadoras de La Reginense.

Los empleados de la gigantesca Teleperformance y Aegis (Tucumán), que vienen sufriendo sistemáticos ataques de la patronal, decidieron movilizarse el viernes 12 a la Secretaria de Trabajo por sus reclamos. Pero además, muy importante, durante el conflicto, que lleva más de una semana, los empleados eligieron sus propios delegados y delegadas que la empresa no quiere reconocer.

En terreno de los trabajadores estatales, hoy se realizaron sendas e importantes movilizaciones de municipales y docentes, junto a otros sectores de empleados públicos, en las ciudades de Córdoba y Mendoza para enfrentar la ofensiva de los gobiernos provinciales y municipales donde desaparece la “grieta” a la hora de lanzar una ofensiva contra los trabajadores. Desde hace varias semanas, los trabajadores de la salud de Chubut llevan adelante movilizaciones, paros y retención de servicios para reclamar por los meses de deuda salarial acumulada.

Por su parte, los docentes de las seccionales del Suteba dirigidas por la Lista Multicolor sesionaron y votaron un paro para el 12 de junio por todas las reivindicaciones y en clara oposición a la parálisis de la dirección del sindicato.

En el sector Salud, los camilleros del Hospital Heller, de Neuquén Capital, llevaron adelante esta semana una retención de servicios por el retraso en el pago de los salarios de parte de su empresa contratista, Plaxo y los Prestadorxs de Salud de personas con discapacidad se movilizarán el 24 de junio para llevar sus reclamos a la Superintendencia de Servicios de Salud (CABA). También en el sector Salud, los trabajadores del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (Irep) de la Ciudad de Buenos Aires, se sumaron la semana pasada a la jornada nacional de lucha de los compañeros de la actividad.

En las luchas que se multiplican en distintos puntos del país, aparece un elemento distintivo de la etapa y es que las mismas se llevan a cabo encabezadas por direcciones sindicales clasistas o por fuera y, en la mayoría de los casos, en oposición a las burocracias de sus respectivos sindicatos. Entre las de esta semana tenemos, además de las docentes Multicolores y el Sutna, a las luchas de los choferes cordobeses que no solo se desprenden de la loza burocrática sino que, en la capital provincial, 100 choferes realizaron días atrás una movilización a la puerta del sindicato para cuestionar a la dirección burocrática que los abandonó totalmente en su lucha.

En este proceso también están los compañeros de Algodonera; los de La Reginense; los de Teleperformance y Aegis, con sus delegados elegidos al margen de la burocracia; las movilizaciones de estatales y docentes de Córdoba y Mendoza y las de los trabajadores de la Salud, que se organizan para pelear por sus reclamos con procesos de autoconvocatorias y con representaciones de base.

Así se abre esta nueva etapa de profundización de la crisis. Con una ofensiva de toda la clase capitalista y sus gobiernos, que quieren que la misma recaiga sobre las espaldas de los trabajadores y la clase obrera que muesta, todavía de manera aislada aunque aguerrida, que no está dispuesta a dejar pasar pasivamente este ajuste con el que pretenden llevarla a condiciones de vida de miseria.

En el sector Salud

Julio Gutierrez, enfermero del servicio de pediatría del Hospital Durand, quien falleció esta semana afectado por el coronavirus, tenía 52 años y asma, y estaba ubicado dentro de la población de riesgo ante la pandemia. Sin embargo, hacía solo 20 días le habían otorgado la licencia desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó durante dos meses en plena cuarentena y en un servicio donde había pacientes positivos de Covid-19. A su vez, en estos momentos su esposa también pelea por su vida. Los enfermeros indican que existe una fuerte presión desde las direcciones de Enfermería para que no se pidan las licencias, una directiva que parte desde la dirección del hospital.

Según trascendió a través de la prensa, el gobierno de Córdoba se haría cargo del pago a los 3.000 agentes que habían sido discriminados, del bono estímulo de $5000 durante cuatro meses, para el personal de la Salud. Este bono recién comienza a pagarse pese a corresponder al mes de abril. A pesar de que el DNU les incluía expresamente, el gobernador Juan Schiaretti no presentó los listados de residentes hospitalarios de la provincia, cuando el sistema de salud cordobés se sostiene fundamentalmente por este sector precarizado y ultra explotado -que trabaja hasta 36 horas por una beca de 35.000 pesos.

El viernes 12 de junio, a 83 dias de empezada la cuarentena y declarada la emergencia sanitaria, comenzaron a cobrar el bono incentivo los trabajadores de la salud. El 23 de marzo fue anunciado un bono de 30.000 pesos, que a los pocos días pasó a ser de 20.000 en cuatro cuotas a cobrarse en mayo, junio, julio y agosto. Finalmente, se cobraron unos míseros 5.000 pesos, que equivalen a 60 pesos por día por haber trabajado en emergencia.

Prestadorxs de Salud de personas con discapacidad se movilizarán para llevar sus reclamos a la Superintendencia de Servicios de Salud (CABA), el 24 de junio. La medida fue resuelta el sábado 13, en una asamblea online de Prestadorxs Precarizadoxs, en la cual participaron compañeras y compañeros del sector de todo el país. En el informe inicial se detalló como el ajuste se descarga sobre la clase trabajadora y sobre quienes trabajan con personas con discapacidad en particular. Y cómo reafirma ese ajuste desde la Superintendencia de Servicios de Salud con resoluciones que permiten a obras sociales y prepagas retrasar los pagos de prestaciones, paralizar el aumento de las prestaciones y reclamar un sinnúmero de requisitos para poder habilitar las prestaciones, entre otras cuestiones.

Los camilleros del Hospital Heller, de Neuquén Capital, llevaron adelante en la segunda semana de junio una retención de servicios por el retraso en el pago de los salarios de parte de su empresa contratista, Plaxo, quien ante la contundencia de la medida se vio obligada a depositarlos. Como el resto de los trabajadores tercerizados en el sistema de salud, estos camilleros son situados como trabajadores de segunda, encuadrados en la categoría de maestranza del convenio colectivo de Comercio -una figura que nada tiene que ver con la actividad que desarrollan.

Desde hace varias semanas, los trabajadores de la salud de Chubut llevan adelante movilizaciones, paros y retención de servicios para reclamar por los meses de deuda salarial acumulada. Esta situación fue avalada por la Legislatura, que sancionó por unanimidad una ley de “Emergencia sanitaria”. Las acciones se siguen desarrollando en Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel y le han generado al gobierno una crisis política que casi desemboca en la renuncia de todos los directivos de las áreas programáticas, los directores de hospitales y del mismo ministro de Salud, Fabián Puratich. Presionado por las medidas, el gobierno provincial depositó el miércoles 10 de junio los salarios de abril del personal de salud. Mayo sigue sin aparecer, y se teme por el cobro de junio y el aguinaldo.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) reclamo nuevamente al gobernador Axel Kicillof la reapertura de paritarias salariales. Recordaron que el acuerdo era retomar la discusión en junio, pero que hasta el momento no fueron convocados. Asimismo, reclama el gremio, quedan pendientes de resolución, entre otras cuestiones, centenares de expedientes de concursos e interinizaciones de becarios, la efectivización de cargos para todos los residentes que acaban de finalizar su último año y la modificación del reglamento que los rige con los acuerdos alcanzados.

Con dos meses de demora, finalmente se liquidó la primera cuota del bono estímulo a les trabajadores de la salud. Sin embargo, en la provincia de Córdoba se han excluido a residentes de los hospitales públicos como así también a los sectores tercerizados como limpieza y cocina en algunos hospitales. La exclusión es brutal, porque recae sobre los sectores más precarizados y de menor ingreso de la salud pública. A pesar de haber sido incorporados expresamente en el decreto presidencial, el gobierno de Schiaretti excluyó a más de 950 residentes que son los pilares de atención en los principales hospitales provinciales. Se les niega el bono a trabajadores que soportan jornadas de hasta 36 horas de atención en la primera línea de exposición al virus, por un salario de $35 mil.

https://prensaobrera.com/sindicales/71324

Recién después de 78 días de la publicación del decreto nacional que lo establece, algunos trabajadores de la salud de Mendoza (y de la mayor parte del país) cobraron el 12 de junio la primera cuota de $5.000 de la “asignación estímulo” por ser la primera línea de batalla contra el Coronavirus, que corresponde al mes de abril, cuando ya estamos en junio. Pero, además, se ha discriminado: no han cobrado el bono las y los prestadores de los hospitales, que han estado fuertemente expuestos al Covid-19 y tampoco los trabajadores de los centros de salud, quienes reciben a los pacientes con síntomas, ni quienes trabajan en la ex Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y los Órganos Administrativos Locales (Oales)-cuando son quienes, por ejemplo, acompañan a los niños a los hospitales.

https://prensaobrera.com/sindicales/71295

El 10 de junio, trabajadores del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (Irep) de la Ciudad de Buenos Aires se sumaron a la jornada nacional de lucha de los trabajadores de la salud. Con carteles con las distintas reivindicaciones del Irep, y de los trabajadores de la salud en general, el reclamo se hizo sentir en las puertas del Instituto y varios de sus servicios. Uno de los reclamos del Irep fue la entrega de elementos de protección personal (EPP) completos, en cantidad y calidad. Esto porque se entregan solamente insumos básicos (barbijo, camisolín, guantes) y de baja calidad.

https://prensaobrera.com/sindicales/71293

La primera semana de junio se llevó a cabo un allanamiento en la Clínica Nuestra Señora de la Merced (Martín Coronado, Buenos Aires). La policía federal intervino junto al Same debido a contagios que se produjeron dentro del centro de salud. La Clínica Nuestra Señora de la Merced de Martín Coronado es conocida en todo el barrio por su enorme carencia en la atención y las constantes denuncias de mala praxis.

https://prensaobrera.com/salud/71238

En el sector estatal

El gobierno nacional informó que realizará el pago del aguinaldo de los estatales nacionales, tanto de la administración central, como de los organismos descentralizados y de las empresas estatales, en hasta cinco cuotas para salarios a partir de $80.000 brutos, unos $63.000 de bolsillo, es decir por debajo del costo de la Canasta Familiar que mide la Junta Interna del Indec de $67.731,60 de bolsillo. Este anuncio tiene lugar luego del congelamiento de la paritaria del pasado 29 de mayo y constituye un aval a las administraciones provinciales y municipales que ya emprendieron ese rumbo, como Mendoza, Neuquén y el gobierno de Rodríguez Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez, es una precedente que podrá ser usado contra los judiciales, docentes, trabajadores de la salud y contra todo el movimiento obrero.

https://prensaobrera.com/sindicales/71427

Estatales

Miles de municipales coparon las calles de Córdoba el 18 de junio en respuesta a la política de ajuste del intendente Martín Llaryora, que incluye un recorte salarial, el congelamiento de la paritaria y la precarización de las condiciones laborales, entre otros puntos. La movilización partió desde la sede del sindicato y contó con la masiva participación de las diferentes reparticiones, lo que da cuenta de que hay una comprensión de conjunto de los desafíos de la lucha en curso. Durante horas, la movilización recorrió las calles céntricas y la columna mostró una predisposición a la lucha. Sin embargo, la manifestación no pudo llegar al palacio 6 de Julio, fuertemente vallado por Policía e Infantería.

https://prensaobrera.com/sindicales/71478-miles-de-municipales-coparon-las-calles-de-cordoba

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, ha comenzado un operativo para tratar de imponer el pago del aguinaldo en cuotas. Aunque no existe anuncio oficial, ha encargado la tarea a los operadores de sus filas, que hicieron circular “rumores”. Entre ellos, se afirma que el desdoblamiento sería para la “planta política del Estado”, lo cual constituye una maniobra porque cientos de trabajadores precarizados están bajo esa figura, principalmente en municipios y comisiones de fomento. En realidad, el desdoblamiento en el pago del medio aguinaldo alcanzaría a los más de 66.000 estatales.

https://prensaobrera.com/politicas/71393

El gobierno de Mendoza confirmó que el pago del aguinaldo comenzará a efectuarse recién desde el mes de septiembre y en forma escalonada, de acuerdo al monto de los ingresos percibidos. En septiembre cobrarán quienes perciban menos de $40 mil pesos de bolsillo; en octubre, los de sueldos de hasta $60 mil, en noviembre los de hasta $80 mil y en diciembre quienes perciban más de $100 mil pesos y funcionarios. Esta medida significa un salto en calidad del ataque a los trabajadores, luego de los antecedentes de reducciones salariales a empleados de la Agencia Tributaria Mendoza, de las barreras fitosanitarias (Iscamen) y del Instituto de Juegos y Casinos.

https://prensaobrera.com/politicas/71245

El gobernador jujeño Gerardo Morales puso en duda el pago del aguinaldo. Cuando fue consultado en una entrevista televisiva, dijo que no cuenta con los recursos para afrontarlo. Esas declaraciones, realizadas con mucha soltura, muestran la disposición a seguir llevando adelante un ajuste contra los estatales. Los empleados públicos jujeños ya sufren un desdoblamiento del pago de salarios, e incluso se ha extendido el cronograma de pago. Morales también suspendió el pago a proveedores y pretende dejar sin pagar los juicios que enfrenta el Estado provincial.

https://prensaobrera.com/politicas/71205

Una nueva marcha de centenares de trabajadores el viernes 13 de junio ganó las calles de la Ciudad de Córdoba, en rechazo a la disposición de la administración municipal que les retira las chapas de inspectores a más de 450 empleados, quitándoles a su vez el adicional del 30% por tareas de inspectoría. La marcha finalizó en el Colegio de Abogados y así se hizo explícito el repudio a la integración de decenas de abogados monotributistas, que bajo el programa de “Promotores de Convivencia” fueron habilitados para realizar multas en la municipalidad, en una maniobra que golpea sobre el cuerpo de inspectores.

https://prensaobrera.com/sindicales/71357

La municipalidad de Centenario (Neuquén) informó que se encuentran avanzadas las negociaciones para la firma de un convenio entre el Estado municipal y el Ejército, por el cual este último realizará tareas de limpieza en desagües, canales de riego y actividades relacionados al sector de servicios públicos. Con esta medida, el municipio dirigido por Javier Bertoldi del PJ neuquino, busca tercerizar en el ejército tareas que son propias de los municipales y una reconciliación con las fuerzas represivas del Estado.

https://prensaobrera.com/politicas/71348

En otro capítulo de su avanzada contra las y los municipales de la Ciudad de Córdoba, el intendente Martín Miguel Llaryora se despachó con nuevos anuncios de congelamiento salarial, la eliminación de horas extras y la reducción de personal en las dependencias municipales. Las medidas no solo implican profundizar el ataque a las condiciones laborales, sino que afectan de manera directa a servicios esenciales que, en plena pandemia, resultan claves para la asistencia a la población.

https://prensaobrera.com/politicas/71275

La semana que comenzó el 15 de junio va a estar cruzada por medidas de lucha importantes en Mendoza, luego del anuncio de gobernador Rodolfo Suarez de pagar el aguinaldo en cuotas. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) llamó a hacer asambleas de base y plenarios departamentales, donde se han estado discutiendo las próximas medidas a tomar. Entre estas se encuentra la participación de la jornada de lucha del sindicalismo combativo del martes 16, en conjunto con los prestadores y contratados de la salud, que votaron movilizarse a Casa de gobierno el martes 16 a las 11 hs. Y un caravanazo para el día 18 con el Frente de Unidad Estatal, del cual el Sute forma parte.

https://prensaobrera.com/sindicales/71350

En el sector privado

Petroleros

Los trabajadores petroleros agrupados en la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible (Fasipgybio), cumplen un paro por tiempo indeterminado en los yacimientos, desde las cero horas del viernes 12 de junio. La Federación agrupa a las seccionales de Mendoza, Salta, Tierra del Fuego, Jujuy, Bahía Blanca y La Pampa. Fuera de ella se encuentran los grandes sindicatos petroleros de Neuquén y Río Negro, el de Chubut y el del norte de Santa Cruz. El paro por tiempo indeterminado lanzado por la Federación reclama que se cumpla la cláusula de actualización salarial pautada en la paritaria de 2019, la apertura de la paritaria 2020 y el retorno de los trabajadores suspendidos a sus puestos de trabajo.

https://prensaobrera.com/sindicales/71380

Textiles

Más de 500 obreras y obreros de la Planta Textil Algodonera Avellaneda (Reconquista, Santa Fe), del grupo Vicentin, el 16 de junio ganaron las calles de Reconquista -cabecera del departamento de General Obligado al norte de Santa Fe- donde está radicada la empresa, marchando desde la planta hasta el lejano centro de la ciudad, con un recorrido más largo para pasar por todos los puntos de referencia de Reconquista. El viernes 12 de junio lanzaron un paro en las actividades –el primero desde 2011-, permanecen con piquetes y asambleas en las afueras de la empresa y rechazaron la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad de Trabajo. El sindicato abandonó esta lucha que ha sido tomada en sus manos por los delegados de sector. Reclaman principalmente salarios dignos: un trabajador con 31 años de antigüedad cobra $100 la hora de trabajo más 10 pesos por antigüedad.

https://prensaobrera.com/sindicales/71367

Textiles

Trabajadores de Nortextil Confecor, denunciaron que les recortaron los salarios y trabajan bajo amenaza de despido. La empresa, de 35 años en el mercado, está ubicada en Valentín Alsina, (Buenos Aires). Desde el comienzo de la pandemia los trabajadores vienen denunciando que la empresa les recortó los salarios de los meses que pasaron sin que hubiera mucho lugar para reclamos ni información sobre los pasos a seguir. Otro tema, no menor, es que dejaron de pagarles en forma quincenal para pagarles mensualmente sin previo aviso.

Transporte

El paro de choferes de la empresa Coniferal, que opera en Córdoba, se levantó ayer 15 de junio, luego de que la conducción de la UTA acordara con la patronal una promesa de pago de lo adeudado que se realizaría en el día de hoy. La medida de fuerza –de tres días y medio- remarcó la predisposición a la lucha de la base, en el contexto de crisis en el transporte que tendrá nuevos capítulos. El paro se realizó ante el no depósito de $4.000, en incumplimiento de lo establecido en la paritaria del año pasado. Cabe destacar que los fondos para el pago ya habían sido girados, y que, por lo tanto, la empresa realizó una nueva retención indebida de sueldos. El paro fue arrancado por la base, que se autoconvocó en el gremio con banderas que decían “traidores entregadores, den la cara o váyanse, basta de traidores”.

https://prensaobrera.com/sindicales/71394

Transporte

La ciudad de Villa María (Córdoba) se encuentra sin servicio público de transporte desde hace meses. La responsabilidad es de las empresas y del gobierno. Las empresas están incumpliendo un acuerdo firmado por ellas mismas, por el cual aceptaban pagar el 100% del mes de marzo y el 75% del sueldo de abril y mayo. Sin embargo, no pagan y esperan por más subsidios nacionales. El gobierno, el Concejo Deliberante y los organismos de control están permitiendo la extorsión de las patronales, que tienen a trabajadorxs y usuarixs de rehenes. El pasado viernes 12 de junio, el colectivo de trabajadorxs del transporte realizó una movilización por las calles de la ciudad.

https://prensaobrera.com/sindicales/71363

Transporte

Alrededor de un centenar de trabajadores autoconvocados copó las puertas del sindicato de la UTA en la ciudad de Córdoba el 12 de junio, en reclamo de que la conducción del gremio dé cuenta de lo que viene acordando con el gobierno y las empresas, en momentos en que se les está adeudando los meses de abril y mayo y un no remunerativo de los dos meses de $4.000 por mes. La jornada de hoy se da en el cuadro de deliberación que recorre la UTA en el que llueven las críticas a una conducción a la que le colgaron banderas con consignas tales como: “den la cara o váyanse”. La bronca de los trabajadores crece a medida que los empresarios incumplen, y el gremio no desenvuelve a un plan de lucha para garantizar lo adeudado y defender el convenio colectivo de trabajo.

https://prensaobrera.com/sindicales/71313

Transporte

La empresa Castelar Bus, que se dedica al traslado de pasajeros en combis desde el barrio Castelar en Morón (Buenos Aires), no paga los sueldos desde el 19 de marzo pasado, lo cual deja a unos 25 trabajadores y sus familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Este hecho, sumado a la venta de las 10 camionetas que opera Castelar Bus, muestran que estamos ante un claro vaciamiento que anticipa un posible cierre, a pesar de que la empresa en sus comunicados oficiales busca desmentir esta denuncia. Aducen que están abocados a “regularizar el servicio a la brevedad”, pero no dicen una sola palabra de por qué no le pagan a sus trabajadores de planta y a los que contrataban con vehículos propios, teóricamente suspendidos en el marco del aislamiento por el Covid-19.

https://prensaobrera.com/sindicales/71252

Transporte

Un servicio mínimo de transporte recorre la ciudad cordobesa de Río Cuarto, con el sacrificio de trabajadores a quienes les adeudan meses de salarios y para colmo la directiva del gremio aceptó una rebaja salarial del 25 por ciento. Los trabajadores se ven obligados a un esfuerzo extra para poder ir a trabajar, teniendo que elegir entre esperar un tiempo prolongado por las pocas unidades que circulan o caminar kilómetros. Los choferes realizaron una movilización por las calles de la ciudad para reclamar el pago de los salarios atrasado. Mientras tanto, el intendente Juan Manuel Llamosas posa de imparcial pero le deja pasar a la empresa todas y cada una de sus faltas, que la colocan por fuera de la ley y de los contratos de concesión.

https://prensaobrera.com/politicas/71253

Parque industrial

Fueron confirmados 16 casos positivos de Covid-19 entre los trabajadores del parque industrial de Almirante Brown (Buenos Aires), donde se ubican centenares de empresas. En San Cayetano se registraron 13 casos, Guidi 2 y en Ball 1. Se les suman a ellos decenas de casos sospechosos. Las patronales se niegan a licenciar a los trabajadores para no frenar la producción, fomentando la expansión del virus y poniendo en peligro la salud de los trabajadores, sus familias y de toda la comunidad. A 9 trabajadores de Ball se les realizarán hisopados. En San Cayetano, el estado público de los contagios obligó a la empresa a anunciar que desde el lunes 15 de junio mantendrán una guardia mínima, hasta el día 28. La autopartista Guidi ocultó la información del primer caso contagiado y sacó un comunicado acusando a los trabajadores de haber filtrado la información.

https://prensaobrera.com/salud/71326

Metalúrgicos

En la segunda semana de junio Exiros, del grupo Techint de Paola Rocca, ha avanzado en el despido del 20% de los trabajadores. Exiros es la empresa de compras y contrataciones del grupo Techint, dedicada al abastecimiento de todas sus unidades de negocios: principalmente para Tenaris, en Campana, pero también para la planta industrial General Savio, que Ternium opera en suelo de Ramallo; para la petrolera Tecpetrol y para la constructora Techint Ingeniería y Construcción.

https://prensaobrera.com/sindicales/71360

Metalúrgicos

En la metalúrgica JMA (Plátanos, Buenos Aires), cuyos trabajadores ya habían hecho una huelga a fines de 2019 ante despidos y el atraso del pago del aguinaldo, desde hace meses que no se pagan los sueldos completos; en los últimos dos solo cobraron lo correspondiente al ATP, es decir un 50% del salario.

https://prensaobrera.com/sindicales/71360

Hoteleros

El jueves 11 de junio, la empresa anunció el cierre del Howard Johnson de Ramallo, despidiendo a sus 22 trabajadores directos, pero que son muchos más si se le suman contratados y precarizados. Se trata de una cadena internacional de hoteles (con 800 en todo el mundo), que se ha convertido en la Argentina en la principal del rubro, con más de 35. El cierre del de Ramallo, acordado con el intendente Gustavo Perie, afecta al turismo ya golpeado por la pandemia, y va tener sus consecuencias para muchos trabajadores de la ciudad.

https://prensaobrera.com/sindicales/71360

Portuarios

Los trabajadores del puerto de San Nicolás enfrentan despidos a cuentagotas. Son casi 20 trabajadores en las últimas semanas y a partir del cambio de autoridades -se prevé para estos días- una nueva ofensiva contra las condiciones de trabajo. Este sector cuenta con centenares de trabajadores y es un botín de disputa de la ciudad; es manejado por el intendente local, Manuel Passaglia, que permite todo tipo de atropello sobre las condiciones laborales, con trabajadores fuera de convenio y precarizados.

https://prensaobrera.com/sindicales/71360

Portuarios

Los estibadores de Terminal Puerto Rosario (TPR), de la que Vicentin es propietario junto a Ultramar, decretaron el paro por tiempo indeterminado el 10 de junio y realizan un piquete en los portones desde el 11 a la mañana. Denuncian que la patronal amenaza con suspender trabajadores si el sindicato (Supa) no acepta una rebaja salarial, en relación a lo acordado en la paritaria del sector. La extorsión afecta a 1.500 trabajadores: “Fueron corriendo el arco continuamente. Ayer teníamos un principio de acuerdo y media hora después me llamaron para decir que, si no aceptábamos suspensiones rotativas, era imposible seguir pagando sueldos”, dijo a los medios el secretario general del Supa Rosario, César Ayba.

https://prensaobrera.com/sindicales/71234

Gastronómicos

Unos 300 gastronómicos se movilizaron el 10 de junio desde la sede del sindicato UTHGRA hasta la Casa de Gobierno en la capital de la provincia de Córdoba. Reclamaron el pago de salarios, denunciando que el gobierno incumple con el pago del ATP prometido. Exigieron respuestas también a las autoridades provinciales. Con pancartas que pedían por “Pan y Trabajo” se nutrió la movilización para reclamar el cumplimiento del subsidio del 50% de los salarios, tras tres meses en los que además vienen de sufrir el recorte del 25% del salario conforme al acuerdo UIA- CGT. La situación se agrava por el pago irregular y/o en cuotas del 25% a cargo del empleador, lo que deja a los trabajadores sin ningún ingreso para poder afrontar los gastos de sus familias.

https://prensaobrera.com/sindicales/71329

Repartidores

Un trabajador de Glovo fue atropellado por un camión el 16 de junio y llegan así a cinco los trabajadores repartidores muertos durante la cuarentena. El compañero de nacionalidad uruguaya, de 40 años, había tratado esquivar un colectivo que había frenado y en esa maniobra terminó bajo las ruedas de un camión. Desde ATR (Agrupación de Trabajadorxs de Reparto) rechazan de cuajo aceptar que estas muertes sean producto de una fatalidad o accidente vial. Denuncian la responsabilidad del Estado y las empresas que no han atendido ninguno de sus reclamos

https://prensaobrera.com/sindicales/71414

Repartidores

Una captura de pantalla dejó al descubierto la política discriminatoria de Rappi Argentina. Sin razón alguna, la empresa solo activa nuevas cuentas de usuarios argentinos durante la cuarentena, discriminando a todo repartidor extranjero por más que cumpla con la documentación necesaria para el registro en la aplicación. “Por el momento no estamos activando venezolanos”, fue la respuesta que obtuvo de Rappi un joven que consultó por qué estaba inhabilitado a pesar de haber finalizado el curso.

https://prensaobrera.com/sindicales/71328

Docentes

El colegio Tierra de Crecimiento, ubicado en la localidad de Villa Ballester del partido bonaerense de San Martín, informó a la docencia que, debido a la demora del pago del subsidio de la Anses por el programa ATP y considerando el atraso en el pago de las cuotas por parte de las familias, solo depositarían el 30% del salario. Esta institución, establecida hace 24 años en la provincia de Buenos Aires, comunicó a los trabajadores por medio de un mensaje de WhatsApp de esta situación, e informó que “cuando se paguen los ATP depositarían el resto”. El colegio privado alega no poder pagar los salarios, pero el Estado no realiza ningún tipo de investigación para verificar si esto es así, antes de habilitar el subsidio.

https://prensaobrera.com/sindicales/71294

Automotriz

El jueves 11 de junio se informó de cinco nuevos casos positivos de Covid-19 en Toyota (Zárate, Buenos Aires), lo que lleva a un total de siete con uno reciente y el confirmado, apenas un día después de la visita del presidente Alberto Fernández a la automotriz japonesa. El 18 de mayo, Toyota reinició sus actividades sorteando las débiles restricciones del decreto de cuarentena y como empresa exceptuada. Se elaboró un protocolo, del cual se decía que era de lo mejor en la industria zonal. La presentación con bombos y platillos de este protocolo, y la parafernalia montada en las porterías de ingreso, no pudo ocultar que estos procedimientos, al igual que en el resto de la industria, solo se han elaborado para poder iniciar la producción, con la consecuente exposición sobre los trabajadores.

https://prensaobrera.com/sindicales/71291

Automotriz

Se confirmaron tres casos positivos de coronavirus entre los trabajadores de Volkswagen en la fábrica ubicada en la localidad de Pacheco, del distrito bonaerense de Tigre. Dos ellos son del sector de producción y uno de limpieza, contratado por la empresa Integración Servicios Nuevos (ISN). La fábrica estuvo cerrada por 60 días desde el inicio de la cuarentena, reabriendo la producción el pasado 19 de mayo. En el acto de reapertura participaron el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Tigre, Julio Zamora, con el objetivo de “supervisar” los protocolos de seguridad e higiene de la empresa.

https://prensaobrera.com/salud/71349

Maestranza

Los trabajadores de Serza, la empresa tercerizada de limpieza del Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), han cobrado este mes entre $1.600 y $3.500, incluso aquellos que han sido convocados a trabajar durante el mes de mayo en el marco de la pandemia. La patronal está violando todas las leyes laborales existentes, con la complicidad de Aeropuertos Argentina 2000, de los entes estatales encargados de controlar las licitaciones y del Ministerio de Trabajo.

https://prensaobrera.com/sindicales/71286

Comercio

En la sede del hipermercado Coto, ubicado en el distrito de Quilmes, luego de la clausura el pasado 9 de junio, frente a la denuncia y acciones de lucha por parte de los trabajadores, al día 12 habría ya más de 20 casos de contagio de Covid-19. Las denuncias comenzaron la semana pasada, pero la patronal se negó a tomar las medidas sanitarias correspondientes, manteniendo abierto el hipermercado y convocando a todo el personal, incluso a quienes habían tenido contacto estrecho con los casos confirmados, provocando así la expansión del virus a otros trabajadores y poniendo en riesgo la salud de miles de vecinos que realizan sus compras en el lugar.

https://prensaobrera.com/sindicales/71285

Comercio

Entre las nuevas denuncias sobre atropellos de las empresas de fast food que han circulado en estos días se encuentran las de los empleados de la cadena KFC, que denuncian enormes descuentos salariales. Los trabajadores manifiestan que la empresa no solo le ha quitado los $16.875 equivalentes a un salario mínimo y depositados por Anses -a través del programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP)-, sino que, en algunos casos, los descuentos casi duplican ese monto, superando los $30.000. Esta práctica de descuentos, ya aplicada en otras cadenas de fast food, lleva a la situación de que algunos recibos de sueldos quedan con saldo negativo, con lo que lxs trabajadores le “deben” a las empresas. Van desde los $5.000 -en los casos donde el local si abrió y estuvieron yendo a trabajar- hasta los 25 o 30 mil pesos, si están en licencias.

https://prensaobrera.com/sindicales/71410

Azucareros

Se produjeron explosiones en instalaciones del ingenio Aguilares, en el sur de Tucumán, durante la mañana del último jueves 11 de junio que dejaron como resultado a dos obreros heridos. No hay claridad respecto de lo que realmente ocurrió, pero lo que sí se conoce es que los obreros fueron trasladados a un hospital de la zona, con quemaduras y golpes. La zafra tucumana comenzó a las apuradas en varios ingenios y con varias denuncias. Así fue el caso del Concepción, donde los trabajadores revelaron que las condiciones sanitarias, en el contexto de cuarentena, no se cumplían. Como se ve, esto es la regla y no la excepción.

https://prensaobrera.com/sindicales/71276

Empaque

Los y las trabajadoras de La Reginense (Villa Rergina, Río Negro) informaron que en sus cuentas estaba depositado un monto que cubría parte de la deuda que tiene con ellos y ellas el gobierno provincial, que mantiene intervenida la fábrica desde principios de año, superior a lo pactado a sus espaldas por parte de la burocracia sindical. Si bien las promesas, del propio gobierno, de la actual conducción sindical y del interventor, eran garantizar los sueldos, esto no se cumplió por parte de la patronal que tomó los servicios del empaque, ni por parte del gobierno provincial. Así, la conquista del módulo alimenticio y de este depósito fue gracias a la organización y lucha independiente de los y las trabajadoras de La Reginense.

https://prensaobrera.com/sindicales/71274

Refinería

Con seis casos de coronavirus confirmados al interior de la fábrica, los trabajadores de la refinería Sudamericana, ubicada en Camino General Belgrano en la localidad bonaerense de Quilmes, manifiestan su preocupación ante la desidia de la patronal, y reclaman medidas de prevención. Se trata de un nuevo caso de multiplicación del Covid-19 en los puestos laborales, producto de que las patronales no dan ningún tipo de insumo a los trabajadores para que no se contagien de la pandemia que nos acecha. A los seis infectados los aislaron, pero a los trabajadores les dicen que es una gripe normal, que no pasa nada. Asimismo, denunciaron que recién después de dos meses y medio de cuarentena nacional les brindaron barbijos.

https://prensaobrera.com/salud/71303

Televisión

Luego de demorar el pago de los salarios de abril y mayo y en medio de amenazas de no abonarlos por el parate que produjo el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Grupo Clarín consiguió el aval del sindicato de televisión y del gobierno para pagar el 75% de los haberes en su productora audivisual. Se trata de unos 300 empleados que cumplen tareas en Polka, que genera contenidos para sus principales medios y para exportar. La empresa, además, recibió el ATP del Gobierno Nacional para pagar otra parte de ese 75% del salario de los empleados,

Call centers

Los empleados de la gigantesca Teleperformance y Aegis (Tucumán) vienen sufriendo sistemáticos ataques de la patronal. La cuarentena no fue un límite para que Teleperformance decidiera despedir y recortar salarios. Es por eso que decidieron movilizarse el viernes 12 de junio a la Secretaria de Trabajo, según explicaron los delegados y trabajadores de call centers de la provincia. Durante el conflicto, que lleva más de una semana, los empleados que mantenían la medida eligieron sus propios delegados y delegadas que la empresa no reconoció. Una de ellas, Alejandra comentó a Prensa Obrera que “estamos reclamando el pago íntegro de los sueldos, la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente de los contratados”.

https://prensaobrera.com/sindicales/71263

Pasteleros

El sindicato de Pasteleros denunció que hay decenas de trabajadores no registrados en alfajores Vimar (La Reja, Buenos Aires) y contagiados de Covid19, algunos sin cobertura de salud porque, con el argumento de que están en negro, la obra social del gremio no los atiende. Además, el pasado martes 2 de junio, la patronal llevó a 10 trabajadores a una escribanía para despedirlos y hacerles firmar un compromiso de no avanzar en acciones legales. Ocho de esos despedidos no estaban registrados. El miércoles 10 de junio se detectaron en la planta 4 posibles casos de Covid19. En el sindicato indicaron que uno de ellos ya dio positivo y está siendo tratado en la clínica gremial, pero los otros 3 potenciales positivos por contacto estrecho son trabajadores sin registrar, por lo que no cuentan con cobertura de salud de ningún tipo.

Pasteleros

Luego de enterarse que el dueño del restaurante "Lo de Carlitos" ubicado en el barrio porteño de Caballito, quiso rematar el local, empleados de la franquicia de la famosa cadena de panqueques de Villa Gesell, decidieron ocupar su lugar de trabajo en reclamo del pago de salarios que les adeudan de abril y mayo.

Cultura

La diputada provincial del PO-FITU, Patricia Jure, presentó en Neuquén un proyecto de ley que expresa las necesidades y los grandes reclamos de les trabajadores de la cultura, en un momento en que la cuarentena ha mostrado como nunca la extrema precarización en la que trabajan las y los artistas de todas las disciplinas en la provincia. La iniciativa estipula la creación de un registro provincial de trabajadores y trabajadoras de la cultura. A su vez, el proyecto crea un comité de trabajadores de la cultura, electo por sus propios inscriptos, para poder controlar las medidas, dirigir y supervisar los fondos y destinos establecidos en esta ley.

https://prensaobrera.com/cultura/71301

Tecnología

Tras haber despedido a cientos de empleados y reducido un 30% los salarios de quienes continuaron afectados a la compañía, Despegar.com le comunicó a casi 250 empleados que estaban suspendidos. La noticia les llegó a través de una videoconferencia. De acuerdo a un estimativo realizado por los propios trabajadores, 40 trabajadores fueron suspendidos en Córdoba y cerca de 200 en Buenos Aires.

Alimentación

Se confirmaron nuevos casos positivos de Covid-19 en la planta de Mondelez, ubicada en Pacheco, del distrito de Tigre. El número de contagiados pasó de 3 a 12 trabajadores en pocos días: Mondelez nunca dejó de producir durante la cuarentena ya que está considerada actividad esencial cuando, en verdad, produce alimentos no esenciales como golosinas, galletitas y snacks. La patronal, con el aval de la dirección del sindicato de la alimentación (Stia) obliga a ingresar a la fábrica a los trabajadores. Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre autorizan el funcionamiento de la fábrica y el nivel de contagios entre los trabajadores sigue creciendo.

https://prensaobrera.com/sindicales/71482-mondelez-aumentan-los-contagios-de-covid-19-en-la-planta-de-pacheco

Aeronáuticos

Trescientos trabajadores de Latam de Aeroparque votaron en asamblea virtual la realización de una concentración en el Ministerio de Trabajo (sede Alem) en defensa de los puestos de trabajo. La decisión de Latam de abandonar los vuelos de cabotaje despidiendo a 1.700 trabajadores es el último capítulo de una crisis anterior al coronavirus. Ya el año pasado sus acciones cayeron al máximo histórico perdiendo un 50% de su cotización original al momento de fusionarse la chilena Lan con TAM de Brasil. Las denuncias de los propios accionistas sobre la bancarrota inminente se concentran en los negociados particulares de la familia Cueto, histórica controlante de la compañía, junto al presidente Piñera. Son los mismos accionistas que no se privaron de cobrar casi 60 millones de dólares en utilidades hace pocos días en medio de la crisis.

https://prensaobrera.com/sindicales/71479-1-715-trabajadores-en-la-calle-inmediata-expropiacion-de-latam

Neumático

El 18 de junio se realizó un contundente paro en la fábrica Bridgestone (Lomas de Zamora, Llavallol), convocado por el Sutna. Luego del exitoso paro general realizado el viernes 12, la patronal de Bridgestone continuó incumpliendo las normas más elementales de seguridad frente a la pandemia. Saludamos esta acción convocada por el Sutna, que contrasta con la connivencia de la burocracia sindical con las patronales frente al riesgo que corren los trabajadores de todo el país. Llamamos a darle la más amplia difusión al paro y redoblar el apoyo a los compañeros del Neumático, que se encuentran a la vanguardia de la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/sindicales/71446-trabajadores-de-bridgestone-paran-la-fabrica-por-medidas-sanitarias-ante-el-covid-19-1