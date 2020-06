Casinos de la provincia de Buenos Aires: nuevos ataques contra los trabajadores

Seguimos reclamando la compensación salarial

Como señalábamos hace 20 días los trabajadores de los casinos de la provincia de Buenos Aires continuamos sin respuestas a nuestros reclamos. A tres meses del cierre de las salas de juego nuestros ingresos han sido amputados en el mejor de los casos en un 50%. Hay compañeros y compañeras, único sostén de hogar, que con ingresos de 15 mil pesos, están teniendo serias dificultades para alimentar a sus familias. Muchos han sumado changas y labores precarias para sobrevivir, como aquellos devenidos en repartidores. De esta forma no hay cuarentena posible. Este señalamiento en modo alguno debe interpretarse como una defensa de la vuelta al trabajo, muy a pesar de la patronal del Instituto Provincial de Loterías y Casinos y los empresarios del juego privado que han avanzado en el diseño de protocolos y ajustan a sus propios trabajadores. No hay garantías sanitarias para la reapertura de la actividad en el cuadro de la pandemia que ofrece día a día récords de contagios, y tampoco condiciones económicas para satisfacer nuestras necesidades. El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López firmar ya el decreto de compensación salarial.

Como contraparte de lo destacado Kicillof y la presidencia del Ioma usan los aportes salariales de los afiliados para rescatar con $400 millones mensuales a las clínicas y sanatorios privados que lo requieran, sin exigir siquiera que muestren públicamente sus números contables, para analizar su aparente necesidad real de auxilio, con un financiamiento trucho a devolver en 12 cuotas, a tasa cero y con el homologado encarecimiento de prestaciones y servicios. ¡Un verdadero fraude a los afiliados! Una verdadera centralización del deteriorado sistema de salud que médicos, enfermeros y personal sanitario denuncian hace años, debería ir en sentido contrario: estatización provincial de clínicas, sanatorios y laboratorios bajo control de sus trabajadores y afiliados. El Ioma no es un banco, abajo el vaciamiento de nuestra obra social.

Golpe a golpe…y otro golpe

El gobierno nacional de Alberto Fernández, el de CABA de Rodríguez Larreta y el bonaerense de Kicillof cierran filas y acaban de anunciar pública y formalmente las “instrucciones” para cuotificar el pago del aguinaldo, conquista histórica obrera. Se verán afectados aquellos compañeros estatales y docentes que hayan tenido un salario en el semestre superior a los 80 mil pesos brutos (algo así como 63 mil de bolsillo). No hay ninguna razón para hacerlo y es una vulneración de un derecho conquistado e institucionalizado. Debemos rechazar de plano el pago del medio aguinaldo en cuotas. Estos gobiernos marcan de este modo una orientación no sólo para otros gobernadores e intendentes, sino también para las patronales que aprovechan cada maniobra para ser rescatados por el estado, que como si fuera poco lo hace con la plata de los jubilados del ANSES. Son estas las condiciones que imponen los acreedores y especuladores de la deuda ilegal y fraudulenta a los gobiernos. Cláusulas a las cuales estos ceden descargando el ajuste sobre los trabajadores y sectores populares para obtener fondos para pagarla.

Con una inflación creciente, salarios congelados (sólo nos dieron 4 mil pesos a cuenta de las paritarias que nunca se habilitaron), una canasta alimentaria que se hincha sin interrupción y una canasta familiar real que ronda los $65.000 pesos, no hay otro camino que asumir la lucha como propia y en unidad, dado el pacto social suscripto por la CGT y la pasividad de la CTAs. Las conducciones sindicales de AMS y la AECN integradas al estado, han repudiado el pago en cuotas del aguinaldo, pero se están ocupando de “construir la relación política” con el gobierno provincial, sin convocar al conjunto de los trabajadores para deliberar y diseñar un plan de lucha. El método para avanzar en un plan de acciones y defender nuestros derechos es el que han levantado los delegados de base, los compañeros independientes, las bases y las agrupaciones opositoras, que con sus diferencias han crecido en organización. Es necesario que se sigan sumando más compañeros, también los de maestranza y administración, que honestamente quieran luchar de manera independiente del gobierno. Este agrupamiento no puede ni debe esperar nada de la burocracia sindical que hace años está integrada al patrón. Pero nunca debe dejar de denunciar su rol de contención del gobierno que toma medidas contrarias a nuestros intereses de clase trabajadora. Tampoco debe permitir el lavado de cara de quienes fueron parte de las conducciones que posibilitaron la precarización, la caída de ingresos, la desmejora de las condiciones de trabajo, el enorme avance de los privados y el vaciamiento de los casinos estatales y que de la noche a la mañana pegaron el portazo por no poder hacerse con mayores prebendas y protagonismo. Por último no debemos claudicar en exigirle a nuestro patrón que respete los derechos de los trabajadores. Es el estado provincial, con Kicillof a la cabeza, el que debe satisfacer nuestros justos reclamos.

La crisis, agravada con la pandemia, no puede ser pagada por los trabajadores. Debemos rechazar el pago de la deuda y apoyar el único proyecto de impuesto a las grandes fortunas, patrimonios y ganancias que hasta ahora entró al Congreso Nacional. Que la crisis la paguen los capitalistas.

Recomposición salarial ya remunerativa, bonificable y retroactiva. Apertura de la discusión salarial

Pago del aguinaldo en una única vez y a tiempo. No a la cuotificación.

Pase a planta permanente de todos les compañeros.

Derogación de las resoluciones de cierre de la exgobernadora Vidal de las salas de Mar de Ajó y Necochea.

Apertura de los libros contables de los Casinos y empresas concesionarias de “tragamonedas” y servicios, bajo control de los trabajadores

Que el gobierno garantice el cobro integral de los ingresos mientras las salas de juego permanezcan cerradas con indexación por inflación.

Defensa inclaudicable del salario, el aguinaldo, el Ips, el ANSES y el Ioma.

Convenio colectivo de trabajo

Solidaridad con los trabajadores de las empresas privadas del juego. Respeto por sus derechos.

Solidaridad con todas las luchas obreras y populares.

Impuesto a los pulpos del juego y las grandes riquezas

No al pago de la deuda externa del FMI y los bonistas

Que la crisis la paguen los capitalistas