Córdoba: Schiaretti y los intendentes también quieren pagar el aguinaldo en cuotas

El gobierno nacional ha presentado un esquema de pago defolteado del sueldo anual complementario (Sac o medio aguinaldo); la medida afecta a todas y todos los trabajadores que cobren un salario bruto de más de $80.000.- casi el 40% de los y las trabajadoras estatales, desdoblándolo incluso hasta en 4 cuotas (La Voz, 17/6).

Esta medida no es otra cosa que una venia a los gobiernos provinciales y los privados para aplicar un ajuste en este sentido y avanzar sobre el salario de la clase trabajadora. Con las cuotas y la pérdida de los salarios estatales contra la inflación (11% en estos primeros 4 meses), prácticamente el medio aguinaldo ya desapareció. Además al “cuotificarlo” irá a compensar los aumentos que las patronales, estatal o privada, no está dispuesta a reconocer incluso cuando hubo acuerdos salariales que así lo establecían, es decir, se aprovecha la cuarentena para avanzar sobre una conquista histórica de los trabajadores: el aguinaldo.

Córdoba no es la excepción y, a la espera de una señal del gobierno nacional, evalúa aplicar la fórmula del ajuste (La Voz, 18/6) haciendo efectivos $33.000 y el excedente del mismo en hasta cuatro cuotas no inferiores a los $1.000; esta fórmula sería bajada linealmente a los gobiernos municipales. El Programa para la Emergencia Financiera Provincial donde está incluida la provincia de Córdoba no es la garantía de pago en tiempo y forma a los estatales. Los fondos de la “ayuda” del gobierno nacional no tienen como destino los salarios de los trabajadores, teniendo en cuenta que el propio Alberto Fernández ya dejó planteado que los aguinaldos son la variable de ajuste. Schiaretti, con una agenda antiobrera implacable, amenaza entre el pago en bonos (que la propia Unicameral ya habilitó) y el desdoblamiento del sueldo anual complementario.

La parálisis de las centrales sindicales o el sometimiento cómplice

A sabiendas de las intenciones de aplicar un brutal ajuste a las y los trabajadores para desviar fondos para el pago de las deudas (nacional y provincial), hoy la Uepc, gremio que nuclea a los docentes cordobeses y uno de los que comprende a una de las mayores masas de trabajadores estatales de la provincia, convocó a una concentración raquítica, con 24 horas de anticipación, claramente con una intención de vaciamiento en la lucha por salarios, el reclamo contra la reforma jubilatoria y el ajuste en aguinaldos, sin olvidar la vuelta a las aulas con un protocolo que no ha sido discutido en las escuelas (que desde el Ministerio de Educación lo están haciendo circular de manera extraoficial) y es a todas luces impracticable.

Mientras la concentración de Uepc ocurría, miles y miles de trabajadores municipales se movilizaban nuevamente por las calles céntricas de Córdoba contra el ajuste de Schiaretti y Llaryora.

El grueso ajuste sigue su curso pero también las luchas obreras. La CGT en lugar de desarrollarlas va de nuevo a una caravana contra la reforma jubilatoria, convocada entre gallos y medianoche, que partirá desde las afueras de la ciudad hacia la casa de gobierno, expresando claramente que desean la menor convocatoria posible, desalentando la participación de las masas, llamando a una “caravana elitista” de docentes y estatales motorizados.

La salida está en la organización de la clase obrera

Tras la gran movilización llevada a cabo por el Plenario del Sindicalismo Combativo el pasado 16 de junio, se prepara para el próximo 22 de junio una jornada nacional de lucha de las organizaciones de jubilados que en Córdoba volverá a movilizarse frente a la Caja de Jubilaciones retiros y pensiones para rechazar el robo de Schiaretti. Queda claro que el canal de lucha en el cual tiene protagonismo la intervención de la clase trabajadora es la garantía para superar el inmovilismo y la entrega de las centrales obreras. Asambleas en cada lugar de trabajo y plan de lucha para enfrentar el pago en cuotas y el intento de licuar el aguinaldo. Pago en tiempo y forma.