Neuquén: ante las dilaciones del gobierno y la burocracia, vamos con todo por nuestros reclamos

Caravana y acto frente a Casa de Gobierno de la oposición combativa

Luego de la extraordinaria movilización del Plenario Sindical Combativo del martes 16 y del anuncio de la oposición Multicolor en Aten de una caravana el jueves por la tarde, al mediodía del miércoles 17 la conducción del TEP (Celeste) de Aten anunció “iniciar un ayuno hasta que el gobernador responda a nuestros reclamos ya conocidos” en las puertas de la Casa de Gobierno. Ayuno que terminó levantándolo pocas horas después cuando el gobierno le concediera una reunión con la ministra Cristina Storioni para el jueves. El secretario general del sindicato declaró que “buscábamos que se generara un ámbito de discusión, nos acaban de informar que la ministra nos recibe mañana, suspendemos el ayuno”. De repente se trastocó el “hasta que el gobernador responda a nuestro reclamos” en un “nos recibe la ministra”.

Los reclamos “ya conocidos” incluyen varios puntos del pliego de Aten, no solo una reunión con la ministra, donde de movida el propio TEP se encargó de aclarar que está excluido expresamente la cuestión salarial. El ayuno “duro” no llegó a durar lo que tarda el canto de un gallo.

La reunión con la ministra fue virtual y arrojó como resultado… ¡una nueva reunión! para la semana que viene en el marco del Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE). Lo cual implica que aunque la semana entrante en el CPE se vote un mecanismo para cubrir las vacantes de cargos docentes, ninguna se podrá efectivizar antes que termine junio, y con ello se consolida el robo de esos salarios ya presupuestados durante cuatro meses (de marzo a junio) y el aguinaldo correspondiente.

Toda la energía puesta por el TEP en estos últimos 90 días para difamar a la oposición Multicolor e incluso reclamar a la policía que proceda contra nuestras movilizaciones, se disipa como la niebla cuando deben plantarse ante la patronal.

El MPN tira lastre. Vamos por lo nuestro

En el caso que se diera el inicio de un mecanismo para cubrir las vacantes de 500 cargos y más de 3000 horas cátedra, sería una conquista de la lucha. Por supuesto, no hay que ser muy avispado para comprender que si el gobierno cedió en algo, ha sido por la lucha tenaz presencial que durante tres meses hemos librado con las y los trabajadores de la educación, con la participación infatigable de los que debían cubrir esas vacantes y están hasta el día de hoy desocupadas/os, y el de aquellas/os a quienes por diversos motivos administrativos aún no se les reconoce su título, o carecen de número de empleado o han tomado horas o cargos pero no pudieron tomar posesión por la cuarentena. Tribuna Docente jugó un papel central en la organización y convocatorias que se hicieron. Una larga lucha que se reforzó con una enorme caravana de vehículos que recorrió el Issn (Instituto de Seguridad Social de Neuquén), pasó por el acampe de Expreso (camioneros en conflicto) y regresó a Casa de Gobierno donde se realizó un acto.

Una lucha unificada y ejemplar de la docencia ocupada y desocupada, que además movilizó junto a las organizaciones piqueteras varias veces, en apoyo a los mineros y esta semana con el Plenario Sindical Combativo y la Multisectorial.

Las reuniones del Cuerpo Colegiado del CPE no pueden seguir siendo secretas para la base, y menos para los interesados directos por acceder a esos cargos y horas cátedra. Hay una oportunidad para volver a movilizar la semana entrante. Tribuna Docente impulsa desde ya esa perspectiva y prepara una jornada de lucha.

Cobertura de vacantes retroactivas al 15 de marzo o indemnización a la desocupación forzada por la patronal de $ 30.000 mensuales. Pago de los gastos por acciones en la virtualidad (facturas de internet, wifi, uso de datos, folletería, etc.) como monto de emergencia desde el 15 de marzo, de $ 10.000 a cada docente.

Triplicación de la cantidad de la ayuda alimentaria a los estudiantes y de las becas. Pago de las actualizaciones por IPC adeudadas desde el 1º de abril. No al desdoblamiento del aguinaldo.

Que el Estado pague en efectivo toda la deuda de cargas sociales con el Issn. Inmediato retome de las obras escolares de todo tipo: construcción, refacción, instalaciones, etc. La actividad de la construcción está liberada hace mucho tiempo de la cuarentena.

Pago a las/os jubiladas/os de los $ 1.200 por Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente).