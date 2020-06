Los trabajadores de fast food nos seguimos organizando: segunda reunión de Combo de Lucha

El domingo 21 de junio se llevó adelante la segunda reunión de la agrupación Combo de Lucha, la cual nuclea a lxs trabajadorxs de las fast foods.

El sector ha venido sufriendo incontables ataques por parte de la patronal, uno de los más sentidos es el tema de los descuentos salariales. Aludiendo a una supuesta “deuda” que lxs trabajadorxs tendrían para con la empresa a partir del pago del ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), depositado por la Anses, la empresa aplica descuentos generando que los recibos de sueldo queden con saldos negativos. Recordemos que las empresas de fast food son multinacionales que se han enriquecido a lo largo de estos años a partir de la sobreexplotación y precarización laboral de sus trabajadores, que en su mayoría representan al sector de la juventud.

A esto se suman las denuncias cada vez más numerosas de la falta de protocolos para la protección de lxs trabajadorxs ante el Covid-19, tiendas con casos confirmados que no cierran sus puertas, sin desinfección de locales y sin aislamiento ni testeos al resto de lxs trabajadorxs. Así como también la negación por parte de la empresa de otorgar las licencias correspondientes para aquellos que convivan con personas del grupo de riesgo o porque se encuentran a cargo de niñxs.

Cómo conclusión al debate votamos lanzar una campaña de cinco puntos para defender nuestras condiciones laborales. Entre ellas, no a los descuentos patronales sobre lo depositado por la Anses, no al acuerdo del sindicato de pasteleros con las empresas y el Estado que recorta 30% nuestro sueldo. Por verdaderos protocolos de seguridad e higiene en todos los locales para preservar la salud y evitar el contagio de lxs trabajadorxs; que cierre todo local que tenga casos de contagio confirmados. No a la multifunción y a la modalidad delivery que impone una sobrecarga de tareas y nos expone a accidentes y contagios. Licencias con goce de sueldo para todxs aquellas personas que lo soliciten ya sea por ser factor de riesgo o convivir con alguno de ellxs o con niñxs a cargo. Por último, por la recuperación y democratización de nuestro sindicato, por la conquista de delegados en todos los locales.

Con este programa llamamos a reforzar la organización de todxs lxs trabajadores de fast food e impulsar acciones de difusión y lucha.

Si sos trabajador de fast food seguinos en redes @CombodeLucha y completá el formulario en: