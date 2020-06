Tandil: nueva movilización de los trabajadores de Loimar por la reincorporación

Los trabajadores de la empresa ceramista Loimar, con planta en la localidad bonaerense de Tandil, continúan en lucha por su reincorporación a la fábrica y el pago de los haberes adeudados.

Luego de la movilización realizada el mes pasado, este viernes 26 se concentran a las 9:30 h en Avenida España y calle Rodríguez, para movilizarse con este reclamo nuevamente hacia la municipalidad de Tandil.

El conflicto se inició en el mes de octubre. Se trata de ochenta familias que se han quedado sin sustento, debido a los despidos y suspensiones efectuados por la patronal a fines del año pasado.

No asoma desde entonces una verdadera solución. La patronal no se presentó a la primera audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial y después no dio ninguna expresión públicamente en este sentido, manteniendo la fábrica cerrada en un verdadero lockout.

El Ministerio de Producción bonaerense no da respuesta a los reclamos obreros, pese a que en el mes de marzo, días antes de la cuarentena, el ministro estuvo en la ciudad manifestando que se ocuparía de la situación.

El Partido Obrero de Tandil apoya decididamente la demanda de los trabajadores, buscando darle una orientación al conflicto para lograr la reincorporación de los trabajadores a la fábrica y que esta siga produciendo y se le abonen los haberes adeudados.

Mentras el municipio y el Estado provincial parecen no hacerse cargo de la situación en forma inmediata, pese a las movilizaciones anteriores y al acampe que se realizó en el municipio antes de la cuarentena, los trabajadores proseguirán con sus reclamos hasta encontrar una solución definitiva.