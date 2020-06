Tandil: se volvieron a movilizar los trabajadores de la ceramista Loimar

Por su reincorporación y el pago de sueldos adeudados

Este viernes 26 de junio, en medio de un clima repleto de conflictos obreros en nuestra ciudad, los trabajadores ceramistas de Loimar concentraron en el cruce entre Avenida España y Rodríguez. De allí se dirigieron por la calle, hacia el Municipio, donde desplegaron sus banderas e hicieron sentir el reclamo con bombos y palmas.

Los trabajadores reclaman su reincorporación a la fábrica y el pago de los haberes adeudados. El conflicto comenzó en octubre pasado. La patronal mantiene cerrada la fábrica, en un verdadero lock out. Como parte de las medidas de lucha, los trabajadores desarrollaron un acampe en el mes de marzo, días antes de la cuarentena.

El municipio y el Estado provincial no han dado hasta aquí ninguna respuesta a los trabajadores.

Sebastián, delegado de la fábrica, charló con Prensa y Obrera y nos comentó que “marchamos para seguir visibilizando el conflicto, que sigue vigente. Las respuestas todavía no llegan; sólo hay rumores. Nos dicen que el Ministerio, tanto de provincia como de Nación, está trabajando, pero a nosotros no nos llegó ninguna noticia concreta. Queremos que el intendente se comunique con el gobernador o con algún ministro para encontrarle una solución viable a nuestra situación y no nos obligue a tomar medidas más fuertes”.

Desde el Partido Obrero, continuamos acompañando la movilización y apoyando el reclamo de los trabajadores, que deben cobrar lo que se les adeuda y volver a trabajar en buenas condiciones laborales y con salarios dignos.

Pago de los salarios adeudados. Reincorporación de todos los operarios. Apertura de los libros contables de la empresa.

Vamos por la victoria de todas las luchas obreras. Que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.