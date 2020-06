De Baradel a los Gordos, toda la burocracia en la entrega de las paritarias y los puestos de trabajo

Observatorio de los trabajadores – Décimo informe

Con esta edición llegamos a las 10 semanas consecutivas de publicación del Observatorio de los Trabajadores, iniciado bajo la cuarentena para denunciar los atropellos de los gobiernos y las patronales de todo el país y la respuesta de los trabajadores que ha ido poniendo un límite a esta ofensiva antiobrera. La cobertura ha sido amplia. Durante estas 10 semanas hemos volcado más de 700 notas sobre esos ataques y las múltiples movilizaciones y luchas obreras aguerridas en medio de los límites que impuso e impone la pandemia y en un marco de total abandono por parte de las burocracias sindicales de todos los pelajes.

La semana

Adelantado el fin de la cuarentena para un amplio sector industrial y de servicios, se inició una nueva etapa de la ofensiva de los capitalistas sobre los trabajadores que seguramente se va a profundizar cuando se dé la señal de largada de la “recomposición de la economía” pospandemia. Ante la reapertura de las actividades, muchas patronales han avanzado en la andanada de despidos -pese a la insustancial disposición oficial que los prohibe- y otras han decidido o van al cierre temporal o definitivo.

Esto alcanza no solo a una amplia gama de miles de comercios minoristas que, luego de más de tres meses de inactividad, enfrentan una caída en las ventas por la drástica reducción en los ingresos de los trabajadores y los demás sectores populares, sino también de empresas de varios sectores que están cerrando las plantas arrastradas por la crisis o escudándose en ella para avanzar en un ajuste antiobrero, de recortes salariales y de liquidación de conquistas históricas de los trabajadores, como es el caso de la aérea LATAM.

En este cuadro de extrema gravedad, la burocracia sindical de todos los colores se ha alineado totalmente con el campo de las patronales y los gobiernos de todo el país, sin importar el sello político que tengan. Deja que pasen, sin resistencia, tanto los despidos como los cierres (entre otras, La Nirva, Penta, Lindera, Ansabo, Clínica Cutral Co, LATAM e incluso la fusión de Aerolíneas y Austral, que podría dejar un tendal de despidos y un retroceso en las conquistas, como denuncian los trabajadores).

En un caso tan grave como el de la aérea chilena LATAM que, en caso de no retomar las rutas nacionales, dejaría en la calle a 1750 trabajadores, la directiva del sindicato de los pilotos (APLA) y la del personal de tierra (APA), en lugar de plantear la defensa de los puestos de trabajo, la nacionalización de todos los bienes de la compañía y que la operatoria pase a manos de Aerolíneas-Austral con la incorporación de todos los trabajadores de LATAM, se limitan a “reclamar” que a los trabajadores que la aerolínea plantea despedir, se les pague la indemnización doble, como establece la ley.

La burocracia no solo ha sido cómplice activa en la rebaja de salarios aún en sectores que siguieron “juntándola en pala” durante la cuarentena, sino que ahora se justifica en la crisis, al igual que las patronales, para postergar la pelea por la recomposición de los salarios y la apertura de paritarias o las utiliza, sin consultar a ningún trabajador, para la entrega de los salarios y los convenios.

En la mayoría de los gremios, las direcciones han archivado cualquier reclamo y no se plantean desempolvarlos. Esto vale tanto para los “gordos”, como para la Corriente Federal del bancario Palazzo y los de las CTAs.

En el extremo está Cavallieri, que, en lugar de reclamar por salarios, levanta la bandera patronal de la necesidad de una reforma laboral que liquide conquistas históricas de los trabajadores. Otra variante es el de la Alimentación, donde la mayoría de las plantas no dejaron de producirdurante la cuarentena y los trabajadores han mostrado voluntad de lucha. La burocracia de Daer lanzó un inocuo paro de dos horas por turno por salarios, para levantarlo de inmediato cuando el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación y así posterga hasta fines de julio cualquier eventual medida, cuando la paritaria venció en abril pasado y los ingresos medios son de miseria.

Un paso adelante

En algunos sectores, las burocracias marcan por adelantado el camino de la entrega, como en el caso del sindicato de recolectores de la ciudad de Córdoba -cuya directiva está con prisión domiciliaria y a punto de ir a juicio por diversos delitos- que entregó una parte del salario (25%) para que pase a no remunerativo (no cuenta para aguinaldo e indemnización) e incorporó la alternativa para la intendencia de que los trabajadores deban cumplir tareas que antes no realizaban.Esto en medio de una enorme movilización de los municipales en rechazo al ajuste del intendente Martín Llaryora.O la del sindicato de trabajadores de Maestranza, que firmó una reducción salarial directa del 35 por ciento.

A esto se le suma el silencio de las burocracias estatales y docentes que han aceptado pasivamente la decisión oficial de postergar sin fecha cualquier aumento salarial. Baradel, Yasky y Godoy en el mismo tren que Upcn.

Esto cuando la inflación se comió una parte importante de los salarios el año pasado, con las paritarias a la baja y cuando la inflación de los primeros cuatro meses de este año ya superó el 11 por ciento. Es decir, los salarios, aunque se cobre el 100%, están siendo rápidamente licuados. El medio aguinaldo en cuotas es parte de este mecanismo de reducción salarial.

Ante esto se levantan los obreros del Puerto de Buenos Aires, los de Algodonera Avellaneda del Grupo Vicentin (en ambos casos, más allá de la traición de las burocracias y el apriete de los gobiernos que lograron hacer levantar las medidas),los sindicatos docentes antiburocráticos comoAdemys, los Suteba multicolores, la AGD-UBA, seccionales combativas de ATE, el clasista sindicato del Neumático.

Esta semana también se ha producido un salto importante en la respuesta de uno de los sectores de trabajadores que está siendo golpeado masivamente por los contagios debido a la grave desidia patronal y a la complicidad de las autoridades, el de los trabajadores de los supermercados. Los empleados de Carrefour y de otros súper se han puesto de pie y han comenzado a enfrentar la brutal e impune política patronal que ya llevó al contagio a más de 400 empleados del sector

La desidia en Salud

Lostrabajadores de la Salud siguen dando batallasen distintos puntos del país por sus reivindicaciones que, en muchos casos, aún incluyen ¡a más de 90 días de comenzada la cuarentena! la provisión de elementos de seguridad sanitaria, el respeto a los protocolos de licencia para el personal que está en situación de riesgo y el de manejo de los pacientes afectados por el Covid-19.

Esta semana, camilleros y técnicos instrumentadores quirúrgicos del servicio de quirófano del Hospital Udaondo (CABA) realizaron esta semana un paro con estos reclamos y los del Hospital Durand(CABA) llevaron a cabo un acto en la puertaen homenaje a su compañero fallecido por coronavirus por desidia de las autoridades, y en protesta por las condiciones de inseguridad para la salud y la vidaen las cuales trabajan. En Mendoza, el sábado último, por segunda semana consecutiva, los trabajadores de la Salud llevaron a cabootra gigantesca caravana de automóviles y en la capital de Córdoba, trabajadores del Hospital de Niños convocaron esta semana a una asamblea general en rechazo al traslado de un compañero que denunció ante los medios las deplorables condiciones en las cuales trabajan.

Los trabajadores de la Maternidad Provincial de la ciudad de Córdoba realizaron una importante movilización para protestarporel aumento de los robos en los alrededores del centro de salud, pero también por la falta de elementos de protección en sus tareas y el miércoles 24 se realizó una jornada nacional de lucha votada en la última asamblea de prestadorxs precarizadxs de la Salud,en reclamo, entre otros puntos,del pago de todas las prestaciones adeudadas, aumento por inflación del Nomenclador y el pago de la totalidad de las prestaciones aprobadas durante el aislamiento obligatorio.

Capitanich también lo hizo

En el Chaco, una de las provincias más golpeadas por el coronavirus y por años de desfinanciamiento del sistema de salud, donde la mitad de los contagiados es trabajador de la actividad, la semana pasada falleció, afectado por coronavirus, el jefe de Terapía Intensiva del Hospital Perrando, de Resistencia, que es cabecera en la provincia. Frente a este cuadro, los profesionales y trabajadores se movilizan y reclaman y el gobierno de Jorge Capitanich los reprime y persigue judicialmente.

Pero los reclamos persisten. El lunes 22, el personal de la salud del programa “Expertos” se manifestó frente al mismo Hospital Perrando. Son unos 1.750 trabajadores, algunos con más de 18 años de antigüedad que, al igual que los médicos residentes, reclaman el pase a planta permanente, derechos laborales y recomposición salarial.

A punto de explotar

Un cuadro especialmente grave y denunciado por los trabajadores es el de los hospitales neurosiquiátricos.

Entre otros, en el Hospital Moyano (CABA) los contagios han ido en franco aumento, tanto entre el personal como en las pacientes internas y ya se cuentan por decenas los que están en aislamiento (y que no han sido reemplazados) y esta semana se confirmaron cinco casos de Covid-19 positivos en el hospital neuropsiquiátrico José Esteves de Temperley (Lomas de Zamora, Buenos Aires), y hay más de 20 en estudio. Allí hay alrededor de 600 mujeres internadas y la mayoría son de edad avanzada (46% arriba de los 60 años) y con comorbilidad -un combo que lo convierte en un enorme foco potencial de contagios.

Otros frentes

En la semana también salieron a la lucha trabajadores del sector estatal del interior como los municipales de Tandil que realizaron un contundente paro por salarios y condiciones laborales; los municipales de Jesús María y los compañeros de Educación de La Plata, que pelean por la reincorporación de los despedidos que aún no han sido repuestos en sus cargos. Esta semana paran por 48 horas los docentes de Santa Fe por aumento salarial y la AGD-UBA realizará un paro de 24 horas el próximo 3 de julio.

Los burócratas de los respectivos sindicatos están en su propia cuarentena. Las respuestas corren por cuenta de los propios trabajadores. Estas respuestas de lucha abren una perspectiva para defender las condiciones de vida de la clase obrera. Es vital la lucha por la organización y la independencia política de los trabajadores.

En el sector Salud

Los y las trabajadoras de Clínica Cutral Co (Neuquén), acompañados por el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras, se movilizaron al Concejo Deliberante de Plaza Huincul, conquistando que el mismo adhiera a la Resolución 1.058 de la Legislatura Provincial. Mediante dicha norma, presentada por la diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Patricia Jure, se insta al Ejecutivo provincial al pago de salarios y aguinaldos adeudados, la continuidad de los puestos de trabajo y la reapertura de la Clínica.

Durante la mañana de hoy 24 de junio, prestadorxs precarizadxs de la salud nos hicimos presentes, con las medidas de seguridad correspondientes, en las puertas de la sede cordobesa de la Superintendencia de Servicios de Salud (CABA), para presentar nuestros reclamos centrales. La iniciativa se enmarcó en la jornada nacional de lucha votada en la última asamblea de prestadorxs precarizadxs, para exigir el pago de todas las prestaciones adeudadas de 2019 y 2020, un aumento inmediato por inflación del Nomenclador (que rige los montos por las tareas) y el pago de la totalidad de las prestaciones aprobadas durante el aislamiento obligatorio, incluyendo el acompañamiento terapéutico (no contemplado en el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas en Discapacidad)

El lunes 22 y el martes 23 de junio los trabajadores camilleros y los técnicos instrumentadores quirúrgicos del servicio de quirófano del hospital Udaondo (CABA) realizaron un paro exigiendo mejorar la calidad de los Elementos de Protección Personal y aumento en la provisión de los mismos, principalmente. A su vez exigen que se expongan los datos de los pacientes, se le realicen los triages de ingreso pertinente ante las urgencias y que a todos los pacientes que ingresen se les haga el test de proteína. Esto, a raíz de que el viernes han hecho una intervención quirúrgica a un paciente con Covid-19 sin saberlo.

En el mediodía de hoy, 23 de junio, trabajadores de la salud de CABA realizamos un abrazo al hospital Durand para homenajear a nuestro compañero Julio Gutiérrez, enfermero del Servicio de Pediatría del Hospital Durand, fallecido hace más de una semana. Se realizó una actividad con radio abierta, abrazo y suelta de globos en las puertas del mismo. Participamos varios enfermeros de diferentes servicios y trabajadores del hospital, como también enfermeros de otros hospitales de la CABA, sindicatos, organizaciones de la salud y familiares.Enfermería es el sector más afectado por la pandemia y la negligencia estatal. Son los más expuestos pero los que perciben un peor salario.

El lunes 22 de junio, el personal de la salud del programa “Expertos” se manifestó frente al Hospital Perrando, en Resistencia (Chaco), con un reclamo que viene de arrastre: el pase a planta permanente.Son alrededor de 1.750 trabajadores, algunos con más de 18 años de antigüedad que, al igual que los médicos residentes, reclaman el pase a planta permanente, derechos laborales y recomposición salarial. Las y los trabajadores del programa cobran unos $13.500 mensuales y trabajan en varias localidades de la provincia, entre ellas Resistencia, Fontana, Barranqueras, donde se encuentra el mayor número de personas contagiadas entre los pacientes como así también entre el personal de salud. Trabajan seis horas por día, 30 horas semanales, más las guardias, por un salario de indigencia y sin derechos laborales.

Los contagios en el Hospital Moyano (CABA) han ido en franco aumento, tanto en el personal como en las pacientes internas. Varios son ya los servicios declarados en alerta amarilla y con el personal aislado. El número de contagios en la empresa tercerizada de maestranza es alarmante, aproximadamente 17 empleados, que se encuentran en aislamiento y no han sido reemplazados. Otro tanto sucede en aquellos servicios con enfermeros cumpliendo el aislamiento, y otros a la espera de los resultados de los test. Lo que es todavía más preocupante son los casos de Covid-19 en el servicio de gerontología, con el riesgo que conlleva que esto se propague en ese sector de mayor vulnerabilidad.

Medardo Ávila Vázquez, activista de la lucha ambiental, creador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados fue despedido de la privada Clínica Caraffa (ciudad de Córdoba) por comprar un medicamento para un niño con leucemia que lo necesitaba de manera urgente. Para justidicar el despido uno de los dueños manifestó que “no somos una clínica de caridad”. Hacía 18 años que el compañero se desempeñaba en la clínica, como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría, en negro. Ávila Vázquez atendía al niño, oriundo de Villa María (Rio Seco), una de las zonas muy castigadas por las fumigaciones con veneno. El médico señaló: “Es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de medicina basada en la evidencia”.

Por segundo sábado consecutivo, los profesionales y el conjunto de los trabajadores de la salud de Mendoza protagonizaron el 20 de junio una gigantesca caravana de automóviles. Durante horas de la tarde, fueron miles recorriendo las calles céntricas, pasando por Legislatura y Casa de Gobierno. A la medida, autoconvocada, se sumaron la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea). Los trabajadores reiteraron su rechazo a la precarización de la salud y su reclamo de seguridad y de elementos para garantizarla, frente al brote de Covid-19 de los últimos días.

En los últimos días se remitió en varios hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, una comunicación firmada por la “Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes” que plantea que a partir del 19 de junio “el Personal que presta servicios de Seguridad Privada en los efectores de salud procederá al control de todos los vehículos o personas que ingresen o egresen de los Hospitales, mediante la revisión de los baúles y bolsos”. En las comunicaciones se transmitió también que la medida se debía al incremento de los hurtos, ya sea de elementos de protección personal (EPP) u otro tipo de insumos. En el Hospital Pirovano, Santa Lucía, el Irep o el Zubizarreta, entre otros, la respuesta fue una combinación de sorpresa y hartazgo. Esto es para esconder que en algunos hospitales, incluso a pesar de recursos de amparos favorables, la falta o defecto de los EPP cobra ribetes dramáticos.

El doctor Miguel Duré con tan solo 53 años de edad, se convirtió en la víctima número 81 por coronavirus en el Chaco. Su fallecimiento fue confirmado mediante la red social Facebook por la Gremial Médica. Por la mañana, el personal de la salud despedía sus restos, “Su caída será la nuestra” gritaban sus colegas entre un interminable aplauso. La muerte del doctor Duré es el reflejo de la precarización en las políticas públicas que el gobierno chaqueño ha llevado adelante hace años. No puede ser que en el hospital Perrando cabecera en la provincia se estén entubando pacientes con Covid-19 con barbijos de tela vegetal donados por la población como reconocen los médicos residentes.

El día viernes 12 de junio una de las mamás que se encontraba en una habitación de la maternidad “Nuestra Señora Del Pilar” del Hospital de Pilar (Buenos Aires) comenzó a sentir síntomas de Covid-19. Frente a este hecho, la apartaron del lugar; una enfermera entró a la habitación y retiró todas sus pertenencias, sin responder las preguntas de otras cuatro mamás que compartían la habitación. Recién el sábado procedieron a realizar un hisopado a todas las internadas y al personal de salud. El día domingo, una enfermera se acercó al área de internación y les informó que quedaron aisladas, y que una de ellas había dado positivo al testeo, no así la mamá que fue trasladada. La habitación se encontraba sucia, al igual que el baño, en un estado de abandono.

El Centro Médico Talar, ubicado en el distrito bonaerense de Tigre, fue noticia en los medios por la enorme cantidad de trabajadores contagiados de Covid-19, con cerca de 40 casos entre camilleros, administrativos, enfermeros y médicos. Los trabajadores se organizaron, eligieron delegados que los representen y la empresa los desconoció y acaba de despedir a tres de ellos y creen que haría lo mismo con la cuarta delegada. Los trabajadores vienen denunciando que la patronal no brinda los materiales de seguridad y protección, como barbijos N 95, mamelucos anti Covid-19, escafandras y guantes y los obliga a procurárselos ellos mismos.También denunciaron que incumple con los derechos laborales y el pago de sueldo en tiempo y forma.

En la segunda semana de junio se confirmaron cinco casos de Covid-19 positivos en el hospital neuropsiquiátrico José Esteves de Temperley (Lomas de Zamora, Buenos Aires). Se trata de dos pacientes y tres enfermeras. Además, hay 21 casos en estudio.La situación general del sector de Salud -donde se denuncia constantemente la falta de insumos, personal e infraestructura para abordar la crisis sanitaria que implica el crecimiento de la curva de contagios, y por consiguiente la gran exposición- se hace aún más grave en los hospitales psiquiátricos, por sus particularidades. En el caso del Esteves, hay alrededor de 600 mujeres internadas y la mayoría son de edad avanzada (46% arriba de los 60 años) y con comorbilidad -un combo muy peligroso.

Trabajadores del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba convocaron a una asamblea en repudio a la dirección del hospital que pidió el traslado de un compañero ya que este es compulsivo, arbitrario y regimentador hacia quienes denuncian las falencias del gobierno. Hace aproximadamente un mes y medio denunciaron la violencia institucional, la falta de testeos, la precarización laboral, la falta de recursos humanos, el retaceo de elementos de protección personal, la calidad de los insumos que se estaban brindando. La respuesta del gobierno fue hacer aparecer algunos elementos de protección personal, tratar a los trabajadores de mentirosos en los medios y notificar al compañero que denunció dicha situación en los medios.

Trabajadores de la Maternidad Provincial de la ciudad de Córdoba protestan ante la inseguridad. Denuncian aumento de robos y falta de elementos de protección en sus tareas. Se concentraron el día 18 en la puerta de la institución y luego marcharon por la calle Agustín Garzón hasta la esquina de Concordia para exigirle al Estado que se garantice su seguridad y la de los pacientes. El conjunto de trabajadores de la salud viene padeciendo una inseguridad laboral por la falta de elementos de protección y la “inseguridad” de no llegar a fin de mes por salarios de pobreza. A esto hay que agregarle la inseguridad de los robos, mientras el gobierno provincial no da ningún tipo de respuesta.

En el sector Estatal

La línea 148 es una línea telefónica gratuita para asistir a las mujeres en situación de violencia, que funciona bajo la dirección del Ministerio de Ciudadanía y cuenta con un equipo de 40 profesionales en toda la provincia de Neuquén. Sus trabajadoras iniciaron una campaña de reclamo a través de las redes sociales “para decir basta al avasallamiento de nuestros derechos como trabajadoras”. “Asistimos en derechos, asesoramos en derechos, y los nuestros se vulneran cada día”, denuncian.

El 18 de junio, profesionales que se desempeñan en la línea 137 de Misiones, encargada de la asistencia en situaciones de emergencia a víctimas de violencia de género, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, a cargo de Mirian Duarte, presentaron una nota al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez -y una denuncia ante el Inadi- debido a la violencia institucional y las condiciones degradantes de trabajo que vienen soportando hace años, agravadas en los últimos meses con la designación de la coordinadora Yanina López. Denuncian persecución laboral, maltrato verbal, órdenes arbitrarias y descalificaciones permanentes en las intervenciones y las evaluaciones de riesgo que realizan ante las denuncias recibidas.

Mientras el gobernador, Milton Capitanich, se pasea por la provincia, haciendo reuniones, sin responder ni dar respuesta a ningún sector, viene generando una política de ajuste atroz; para el sector docente no hubo ningún aumento, ni siquiera cumplió con el compromiso asumido de sostener y pagar la cláusula gatillo para este año, no hay designaciones de docentes, la obra social InSSSeP (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos) no está atendiendo y ningún sindicato dice algo a respecto. Ahora, tienen en la gatera legislativa un proyecto de ley sobre Jubilación Especial Obligatoria para “los agentes docentes que cuenten con sesenta años (60) cumplidos al 31 de diciembre y que hayan aportado entre 15 y diecinueve años de aportes".

La jornada de lucha del sindicalismo combativo del 16 de junio en Mendoza abre una perspectiva para los luchadores de la provincia. Cientos de luchadores se concentraron en un acto en la explanada de Casa de Gobierno para exigir que no seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis. El gobernador Rodolfo Suárez (UCR-Cambiemos) anunció que pagará los aguinaldos de los estatales a partir de septiembre, y acto seguido desembolsó $380 millones para pagar deuda. La denuncia de esta contraposición fue el hilo conductor de quienes intervinieron e impulsaron la jornada. Esto resultó un impulso a la acción que se venía preparando desde antes.

A la espera de una señal del gobierno nacional, la administración cordobesa de Juan Schiaretti evalúa aplicar la fórmula del ajuste haciendo efectivos $33.000 del aguinaldo y el excedente del mismo en hasta cuatro cuotas no inferiores a los $1.000; esta fórmula sería bajada linealmente a los gobiernos municipales.

Les trabajadores municipales de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, realizaron una nueva acción de lucha en rechazo al ajuste que viene imponiendo el intendente Llamosas. Mediante carteles y cantos se hizo sentir un reclamo que entre los puntos más sentidos figuran el rechazo al recorte salarial del 5%, el pago del aguinaldo en cuotas, la reforma jubilatoria, el incumplimiento de la carrera administrativa, entre otros puntos que dan cuenta de un reclamo de conjunto que crece. La convocatoria se realizó en la sede del sindicato cuyas puertas permanecieron cerradas, pasadas las 14 horas del día de ayer.

Luis Picat, intendente de la localidad cordobesa de Jesús María, efectuó despidos de trabajadores municipales contratados, a través de una supuesta no continuación de sus contratos. Se trata de despidos que dejan sin sustento a la familia trabajadora en estos tiempos de pandemia por coronavirus, e incumplen el decreto presidencial de prohibición de despidos (como viene sucediendo en numerosos sectores, con la venia del Ministerio de Trabajo). A su vez, se procede con ellos de manera totalmente arbitraria, atentando contra el Estatuto del Personal Municipal (EPM) que dispone iniciar el correspondiente sumario administrativo.

En las últimas horas, trabajadores municipales de José C. Paz (Buenos Aires),el municipio encabezado por el intendente del Frente de Todos, Mario Ishii, denunciaron a medios locales que los obligan a ir a trabajar pese a confirmarse un caso positivo de Covid-19 de una empleada del área de jefatura de gabinete. Pese a haber tenido contacto estrecho con la empleada contagiada, al resto de las y los trabajadores municipales no se le realizó hisopado alguno. Por el contrario, reciben amenazas para que no divulguen la noticia y son obligados a seguir trabajando en estas condiciones.

La masiva marcha del jueves 18, un salto en la respuesta de los municipales de la Ciudad de Córdoba frente al ajuste del Ejecutivo Municipal, obligó a éste a aceptar una mesa de negociación con el gremio. La conducción del sindicato ha declarado “que sigue apostando al diálogo”, sin que pueda verse una actitud similar de la intendencia de Martín Miguel Llaryora, que lejos de frenar sus ataques ha procedido a la quita de 250 nuevas chapas que -sumadas a las bajas anteriores- deja prácticamente sin posibilidades de labrar actas de infracciones a casi 600 inspectores.

La gran movilización de trabajadores municipales del 18 de junio, que reunió más de 6.000 trabajadores y fue las más grande desde el inicio del aislamiento social obligatorio, abrió un nuevo cuadro para el movimiento obrero de Córdoba, que lo coloca como un factor político protagónico en medio de una crisis fenomenal. Desde hace varias semanas la provincia es escenario de numerosas movilizaciones, que han tenido entre sus protagonistas a los trabajadores del transporte urbano, al personal sanitario, a las y los trabajadores estatales activos y pasivos contra la reforma jubilatoria.

El Gobierno de Mendoza había asegurado que las condiciones para levantar la cuarentena obligatoria estaban dadas para pasar a la siguiente etapa de distanciamiento social, que reclamaban las patronales. El resultado de la misma ha sido un gran brote en los últimos días que saltó a la luz con el trabajador de una bodega de Maipú, al cual el Gobierno pretende achacarle la suba de contagios en todo el territorio provincial. La persecución a este trabajador trata de ocultar los crecientes casos de varias trabajadoras gastronómicas, empleados municipales, camioneros, empleados de supermercados y hasta a todo el tercer piso del Poder Judicial que fue cerrado, entre otros más que van saliendo a la luz con el pasar de las horas.

En el sector Docente

Luego de convocar a plenarios de delegados y otras instancias deliberativas, con votación electrónica de por medio, las seccionales de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) opositoras a la conducción provincial burocrática que encabeza Sonia Alesso resolvimos impulsar de manera coordinada un “apagón virtual” y paro de actividades. Las seccionales de Rosario, General López y Belgrano pararán 48 horas, los días 25 y 26 de junio, mientras que la del departamento Caseros comenzó la medida el día 23, por 96 horas. En el caso de Amsafe Rosario, se trata de la segunda medida de fuerza de estas características, luego de un primer paro virtual el 14 de mayo.Pasada ya más de la mitad del 2020, Santa Fe y Chubut son las únicas provincias que no contaron con una actualización salarial para este año.

Desde la página oficial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, este martes 23 informaron a sus afiliados que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia “admitió” el pedido de inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Previsional 10694, que fuera presentado por los gremios nucleados en la CGT Regional Córdoba, aclarando que pasa a una instancia de “estudio” en ese tribunal. Esta línea de la burocracia sindical, de depositar en manos de la justicia la satisfacción de los reclamos, ha demostrado en varias oportunidades que los lleva a un callejón sin salida. Para enfrentar la reforma jubilatoria, el camino está en la lucha y la intervención de los trabajadores, algo que la burocracia se esmera en evitar.

Un comentario del intendente Martín Llaryora (Córdoba), colocado en una nota de La Voz del Interior (22/6), despertó el repudio masivo de los y las docentes municipales. Resulta que, asombrado por el altísimo nivel de protesta en las escuelas y jardines municipales -siendo una de las reparticiones menos afectadas por el recorte salarial de su gobierno-, señaló “¡Estamos todos locos! Nos costaría más barato mandar a todos los chicos a la Academia Argüello!” (reconocida institución privada). Esta comparación constituye un exabrupto que asimila la educación a un gasto y equipara la situación de las escuelas, cualesquiera sean sus gestiones, y las trayectorias de los estudiantes, cualesquiera sean sus trayectorias y entornos de procedencia.

Se han realizado, en varias ciudades rionegrinas, numerosas acciones de lucha de la docencia. La iniciativa parte de las seccionales opositoras y agrupaciones docentes con gran apoyo y participación de la docencia. Se han realizado caravanas y entrega de notas exigiendo el pleno funcionamiento de la obra social y la derogación de las resoluciones antilaborales que imponen el teletrabajo y la flexibilización laboral. El gobierno rionegrino ha aprovechado la cuarentena para profundizar el ajuste, congelando salarios, limitando la designación de cargos, no garantizando la educación en cuarentena, deslindando su responsabilidad y transfiriendo su sostenimiento a la docencia y comunidades educativas que se encuentran empobrecidas y con limitados recursos.

Mendoza: primer round contra el ataque al salario y el aguinaldo. Las jornadas del 16 y 18, con importante presencia de trabajadores de la educación, muestran que es posible vencer el ajuste de Rodolfo Suárez. La segunda semana de junio ha estado marcada, por la reacción de los trabajadores y de algunas direcciones sindicales al ataque que significa para el bolsillo el pago del aguinaldo desde septiembre y en cuotas.

Luego de la extraordinaria movilización del Plenario Sindical Combativo del martes 16 y del anuncio de la oposición Multicolor en Aten de una caravana el jueves por la tarde, al mediodía del miércoles 17 la conducción del TEP (Celeste) de Aten anunció “iniciar un ayuno hasta que el gobernador responda a nuestros reclamos ya conocidos”, que terminó levantándo pocas horas después cuando el gobierno le concediera una reunión con la ministra Cristina Storioni para el jueves. El secretario general del sindicato declaró que “buscábamos que se generara un ámbito de discusión, nos acaban de informar que la ministra nos recibe mañana, suspendemos el ayuno”. De repente se trastocó el “hasta que el gobernador responda a nuestro reclamos” en un “nos recibe la ministra”.

En el sector Privado

Comercio

En el marco de la avanzada de contagios en CABA circuló la noticia hoy, 24 de junio, acerca de cuatro nuevos trabajadores de Comercio afectados con el coronavirus en los supermercados Coto de la Ciudad. Uno de ellos, trabajador del sector lácteos en la sucursal Boedo situada en avenida Boedo 777, otro del Coto del barrio de Abasto, uno en Mataderos y el último en la sucursal de Barracas. Los trabajadores del gremio de Comercio denuncian sistemáticamente que las patronales no aplican los protocolos para prevenir contagios al tiempo que los exponen a mayores sobrecargas laborales.

Comercio

El hipermercado Coto está metido en un escándalo producto de la enorme cantidad de contagios entre sus trabajadores, principalmente de la sucursal de Lanús (Buenos Aires). A partir de las denuncias que se replicaron por el abandono y maltrato de los trabajadores contagiados por parte de la ART y de la obra social del sindicato de Comercio (Osecac), y luego del video donde aparece Eduardo Búfalo, mano derecha de Alfredo Coto amenazando contra la clausura, la empresa fue tendencia en Twitter. La clausura de la sucursal no llegó, pero los casos van en aumento. El salto de 10 a 22 trabajadores contagiados en tan solo cuatro días es un dato parcial, porque la demora en hisopar a los 400 trabajadores de la sucursal oculta la realidad.

Comercio

Una de las principales sucursales de la Cooperativa Obrera, el hipermercado de la calle Aguado (Bahía Blanca, Buenos Aires), se está convirtiendo en un foco importante de nuevos casos de Covid-19. Todo comenzó esta semana, cuando un trabajador del sector carnes fue testeado luego de presentar síntomas compatibles con el virus. Al confirmarse como caso positivo, se realizaron nuevos hisopados a sus contactos estrechos en el lugar de trabajo, arrojando al 19 de junio un total de cuatro casos Covid-19 positivos. La sucursal se encuentra cerrada y bajo tareas de desinfección. La empresa salió rápidamente a instalar en los medios que el empleado de la carnicería “trabajaba a trastienda, no en mostrador, por lo que no debería haber tenido contacto con ningún cliente” lo cual es falso.

Comercio

En los supermercados Carrefour del conurbano bonaerense, Rosario, Neuquén, Mendoza y otras localidades, bajo distintas modalidades, los trabajadores reclamaron este martes 23 el bono de 5.000 pesos. Lo conquistaron con el inicio del ‘boom’ de ventas ocasionado por la pandemia, pero la patronal se escuda en que este mes tiene que pagar el aguinaldo para suspender el pago ¡correspondiente a mayo! Y, para colmo, anuncia que posterga 10 días el pago del aguinaldo. Todos los trabajadores de los supermercados saben que la facturación ha dado un salto que supera el 15% del volumen de ventas. A su vez, se han acelerado los precios de productos de primera necesidad, y el lunes 8 muchos productos fueron remarcados hasta en un 15%. Mientras facturan más, pretenden pagar menos.

Comercio

Al mismo tiempo que cajeras de Vea (Merlo, Buenos Aires) presentaron los síntomas de coronavirus, un empleado de seguridad se sintió mal y se dirigió al Hospital de Merlo. Allí reconocieron que tenía los síntomas y se activó el protocolo para determinar si tiene Covid-19 realizándole el hisopado y designándolo como “caso sospechoso”. Habitualmente los resultados demoran de 4 a 5 días pero dada la demanda, este se demoró 11 días. El trabajador presentó los certificados médicos del hospital y se aísló. A pesar de esto, la gerencia de Vea inició toda una campaña de difamación contra el empleado. Lo tildaron de mentiroso y de querer aprovecharse de la pandemia para “quedarse en su casa”. Algo totalmente absurdo ya que por su condición de trabajo, esos días no se los pagarían. El trabajador pertenece a la empresa de seguridad Cooperativa Cazadores, la cual es conocida por incumplir el CCT.

Comercio

Mendoza: un trabajador de Jumbo contagiado en Luján de Cuyo. Uno de los nuevos casos de Covid-19 anunciado en los listados del gobierno mendocino corresponde a un trabajador de un supermercado Jumbo de Carrodila (Luján de Cuyo), que en este momento se encuentra internado en el Hospital Español de Godoy Cruz. El trabajador no tiene contacto con transportistas y por el momento se desconoce el nexo epidemiológico.Este nuevo caso se debe al levantamiento de la cuarentena en la provincia, que ha producido un crecimiento considerable de la curva de infectados en los últimos días.

Comercio

El 18 de junio fue confirmado como positivo de Covid-19 un trabajador del local de Carrefour ubicado en el shopping Terrazas de Mayo, en el distrito bonaerense de Malvinas Argentinas. Frente a este hecho, se produjo una evacuación y posterior desinfección del establecimiento, que estuvo cerrado tan solo cuatro horas y sin que fueran aislados ni siquiera quienes tuvieron contacto estrecho con la persona infectada. Ante la reapertura del supermercado los trabajadores reaccionaron y realizaron una protesta, en la que denunciaron el intento de la patronal de ocultar el caso y las irregularidades de las autoridades municipales. El reclamo dio resultados, porque más tarde el local fue clausurado por un operativo de la Municipalidad.

Neumático

En la mañana del martes 23 de julio, los obreros de las plantas industriales IBF y Avanzada, ubicadas en la ciudad de Córdoba, fueron a la lucha de la mano del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna). En ese sentido, se desarrolló una jornada de reclamos por el retraso en el pago de la primera quincena de junio. Esto se suma a los ataques al salario que la patronal viene practicando desde marzo con una reducción de los premios, entre otros incumplimientos de acuerdos conquistados por el gremio.

Aeronáuticos

El 23 de junio, día en el que se conmemora la fundación de Austral, más de un centenar de trabajadores de la empresa, con sus vehículos, participaron de la caravana hasta el Aeroparque de CABA, convocada contra la fusión flexibilizadora que pretende imponer el gobierno. Los trabajadores de Austral pueden ser los principales afectados, ya que siempre mantuvieron sus básicos de convenio, a diferencia de lo que ocurre en Aerolíneas donde existen infinidad de rubros como rodaje de motores, trabajo de línea (por realizar tareas a la intemperie), trabajo en pista, cambios de turno, presentismo, etc. En el marco de la cuarentena, la existencia de estos rubros está provocando una rebaja salarial del 30 al 40 por ciento.

Aeronáuticos

En un texto de 61 paginas presentado al Ministerio de Trabajo se conocieron las “condiciones” de Latam Argentina para permanecer en el país. Para “fundamentar” su pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis, Latam responsabiliza a los trabajadores por no aceptar la polifunción, la flexibilización de turnos y horarios, la reducción de los tiempos de descanso, el incremento de la carga de trabajo, atendiendo a un mismo tiempo varios vuelos, chequeando tickets y cobrando pasajes. Para cada sector (tripulaciones, técnicos, check in, cargas, etc.) la patronal desarrolla un ataque a fondo a las condiciones de trabajo. Pero no se compromete a mantener las fuentes de trabajo ni el nivel salarial.

Transporte

La línea de colectivos que une La Plata con Berisso debió suspender los viajes hasta tanto los trabajadores de la empresa sean hisopados, luego de que se detectaran 12 contagios, se hayan tenido que aislar primero a 18 trabajadores, a raiz, supuestamente, de un trabajador que volvió de su licencia y ahí se produjo el comienzo de la cadena infecciosa.Sin embargo, los contagios se produjeron en la empresa. Un pico de contagios que podría alcanzar de forma instantánea a treinta trabajadores está ligado a una falta total de protecciones y protocolos de cuidado de los trabajadores. Los colectivos repletos en horas pico y los protectores caseros de nylon y cordones que “cubren” a los choferes son la muestra de ello.

Transporte

Contundentes denuncias de los trabajadores del transporte público de Bariloche. Los delegados y choferes de la empresa Mi Bus Amancay S.R.L. dieron a conocer un comunicado donde denuncian las maniobras ilegales que está llevando adelante la patronal. El panorama descripto es sumamente crítico, general y de arrastre tras décadas de una patronal viviendo de la teta del Estado, todo un clásico. Las novedades llaman a rever el sistema de Transporte Urbano Público (TUP) en Bariloche, pero la situación se generaliza.

Ferroviarios

Un nuevo caso de Covid-19 fue confirmado entre los trabajadores de la línea del Ferrocarril San Martín (CABA). Se trata de un trabajador que, al igual que decenas de trabajadores, asistía en la terminal Retiro a cumplir horas de curso de capacitación ferroviaria. El dictado de estos cursos, donde se reunía en un aula a más de 15 personas sin distanciamiento, es obra de la burocracia de la Unión Ferroviaria que, para congraciarse con la patronal, hacían cumplir horario a los trabajadores con la asistencia a cursos claramente no esenciales. La situación sanitaria en los trenes es escandalosa. Hay 26 casos de coronavirus en el ramal San Martin, y 88 sumando todos los ramales del Área Metropolitana, con cuatro compañeros fallecidos.

Ferroviarios

El servicio del ferrocarril Sarmiento (CABA) fue detenido el 22 de junio, debido que dos trabajadores presentaron síntomas compatibles con coronavirus y uno de de ellos tuvo contacto estrecho con un caso positivo, lo que llevó a la aplicación del protocolo de aislamiento para 37 guardatrenes. La resolución de resguardo del personal, que dispone que los guardas despachen desde cabina de conducción, llevaría al aislamiento también de un turno de conductores. El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, señaló que en total son seis los casos confirmados en el Sarmiento.

Pasteleros

El domingo 21 de junio se llevó adelante la segunda reunión de la agrupación Combo de Lucha, la cual nuclea a lxs trabajadorxs de las fast foods. El sector ha venido sufriendo incontables ataques por parte de la patronal, uno de los más sentidos es el tema de los descuentos salariales. Aludiendo a una supuesta “deuda” que lxs trabajadorxs tendrían para con la empresa a partir del pago del ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), depositado por la Anses, la empresa aplica descuentos generando que los recibos de sueldo queden con saldos negativos. Las empresas de fast food son multinacionales que se han enriquecido a partir de la sobreexplotación y precarización laboral de sus trabajadores, que en su mayoría representan al sector de la juventud.

Pasteleros

El lunes 22 se realizó una importante concentración de trabajadores de locales de comidas rápidas frente al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, para reclamar contra los sucesivos ataques de las patronales. Los trabajadores movilizados presentaron una nota donde detallan las problemáticas que sufren, y hasta el momento la única respuesta que obtuvieron es el compromiso de una audiencia con funcionarios del Ministerio. En las últimas semanas habían salido a la luz denuncias de trabajadores de la cadena KFC que aseguran que la empresa los presiona para que “devuelvan” lo que cobraron por el subsidio que entrega el Anses.

Pasteleros

Trabajadores de uno de los locales que la cadena de fast food Mostaza tiene en La Plata (Buenos Aires) difundieron fuertes denuncias sobre los incumplimientos salariales por parte de la patronal. Esta situación se suma a los atropellos que vienen llevando adelante las distintas cadenas en todo el país. El comunicado saca a la luz una situación de ataques y recortes salariales previos a la pandemia, pero que se tornan más graves en este marco. La patronal adeuda la mitad de los salarios de mayo, parte del salario de abril, el ítem por presentismo y premios de meses anteriores. Además, se encuentran atrasados los pagos de los aportes jubilatorios.

Ceramistas

Verbano, la única fábrica que produce vajilla de porcelana en el país, ubicada en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, podría cerrar sus puertas definitivamente. Como parte de una larga política de vaciamiento, actualmente sus operarios están cobrando el 50% de sus salarios -proveniente del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)- más un plus mínimo pagado por la empresa, que lo realizan según los pedidos que levanten en la fábrica, lo que va de $7.000 y $10.000 adicionales. No tienen seguro de vida ni mutual. La fábrica está funcionando con el personal de administración comercial y el de limpieza por el protocolo, pero a este le han comunicaron que no se le pagará. Según los dichos de los empresarios y jefes de Verbano, tienen material para una semana de trabajo.

Papeleros

Los trabajadores de Ansabo, ubicada en Quilmes, Buenos Aires, llevan 11 meses de lucha ocupando la fábrica y enfrentando un cierre fraudulento. P.OR.Y.SO (Papeleros organizados y solidarios) se llama la cooperativa que vienen impulsando hace meses con un proyecto de expropiación, exigiendo asistencia del municipio, provincia y nación para poder volver a reabrir, y las respuestas aun no aparecieron.Frente a la pandemia y la cuarentena los papeleros junto a la comisión de mujeres ofrecieron poner las instalaciones a disposición del municipio de Quilmes como centro de asistencia, pero desde la intendencia de Mayra Mendoza tampoco recibieron respuestas.

Mineros

Los trabajadores despedidos de la empresa Edvesa, tercerizada de la minera Mansfield, se movilizaron en la mañana de este martes 23 de junio, desde el acampe en las puertas de la minera canadiense hacia la Cámara de Minería de Salta. El vicepresidente de dicha cámara es nada menos que Facundo Huidobro, gerente de relaciones institucionales de Mansfield. Como era de esperar, en el lugar no había ningún representante de esta cámara patronal, a la cual se le solicitó que reciba a los trabajadores para que expongan su situación laboral y ratifiquen el reclamo de que la minera se haga cargo de ellos y los incorpore.

Mineros

Los trabajadores despedidos de Mina Lindero por la empresa tercerizada de Mansfield Minerals, Edvsa, continúan acampando en las puertas de las oficinas de la minera en la ciudad de Salta. A su turno, el martes 23 de junio encabezarán una concentración en las puertas de la Cámara de la Minería de Salta, que tiene como vicepresidente al gerente de relaciones institucionales de Mansfield, Facundo Huidobro.Luego de participar en la jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo, los trabajadores despedidos dirigieron a los trabajadores y al pueblo salteño una carta -que reproducimos al final de esta nota- para explicar su situación y hacer un llamado a colaborar con el fondo de lucha. La carta es repartida a los transeúntes y a los automovilistas que pasan por los cortes de media calzada.

Alimentación

En el marco del conflicto salarial en la industria de la alimentación, el Ministerio de Trabajo dictó el jueves 18 de junio una conciliación obligatoria por 15 días. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (Ftia) había anunciado un paro nacional de dos horas por turno para ese día, una medida que se encuentra muy por detrás de la bronca y disposición a la lucha que recorre el gremio. De todos modos, no llegó a concretarse por la rapidez con que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación y el sindicato, una vez más sin consulta a los trabajadores, la aceptó. Obviamente, la medida tuvo por finalidad descomprimir el malestar que existe por abajo, y se resolvió a sabiendas de que tendría este resultado transitorio: otros quince días de gracia a las patronales.

Alimentación

Con cinco casos de coronavirus, la fabricante de golosinas Felfort (CABA) continúa “protocolizando” la producción en pos de sus ganancias y poniendo en riesgo la vida de los trabajadores -con aval de los gobiernos porteño y nacional. Los trabajadores recurren por propia iniciativa a sus obras sociales para realizarse el hisopado, ya que la patronal se niega a realizárselos. Mediante diversos reclamos y la intervención de la comisión interna, obtevieron que se otorgue la licencia a gran parte de los trabajadores. Denunciaron ante el sindicato la situación, y reclaman a los gobiernos porteño y nacional que tomen cartas en el asunto para cerrar la fábrica para evitar así la propagación del virus. Desde el inicio de la cuarentena remarcan la no esencialidad de la producción de golosinas.

Alimentación

Los trabajadores de la fábrica Toray-Vimar (La Reja, partido bonaerense de Moreno) denuncian desde hace tiempo que vienen siendo víctimas de terribles atropellos a sus derechos por parte de la patronal. Reportan que hay unos 50 trabajadores sin registrar, de unos 100 en total de la planta y que los obligan a trabajar en turnos de 12 horas con sueldos de $15.000, cuando por el convenio colectivo (pasteleros), debería ser de $42.000 y trabajando solo 9 horas. Además, denuncian que, en plena pandemia, se trabaja sin los protocolos de cuidados y que incluso hay operarias embarazadas que siguen concurriendo a trabajar, aunque son grupo de riesgo.

Alimentación

A casi 9 meses de dejar de cobrar sus salarios, lxs trabajadores de la alimenticia Productos La Nirva (Lomas del Mirador, Buenos Aires), acompañados por el Suteba Matanza y organizaciones solidarias, entre las que se encuentra el Partido Obrero de La Matanza, se manifestaron este viernes 19 de junio en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo de San Justo, para reclamar por los salarios adeudados y exigir una solución a la problemática que vienen sufriendo desde que Matías Pérez Paradiso se hizo de la empresa en 2017.

Azucareros

Un siniestro en el Ingenio Concepción (Tucumán), que dejó a tres obreros heridos con quemaduras de diferentes grados, se produjo el martes 23. Según señalan los trabajadores, las victimas operaban sobre cañerías por donde pasa jugo caliente y una junta cedió. Los accidentes en este ingenio son una constante. Desde que se hizo cargo Emilio Luque, un conocido explotador que el año pasado dejó un tendal de despidos e indemnizaciones sin pagar en los supermercados que tenía, las tercerizadas fueron ganando terreno. El avance de empresas truchas que pagan fuera de convenio y exigen más dentro del ingenio es cada vez peor.

Juegos de Azar

A tres meses del cierre de las salas de juego los ingresos de los trabajadores de los casinos de la provincia de Buenos Aires continúan amputados en el mejor de los casos en un 50%. Hay compañeros y compañeras, único sostén de hogar, que reciben apenas $15 mil. Muchos han sumado changas y labores precarias para sobrevivir. De esta forma no hay cuarentena posible. Esta no es una defensa de la vuelta al trabajo, como quiere la patronal del Instituto Provincial de Loterías y Casinos y los empresarios del juego privado, que han avanzado en el diseño de protocolos y ajustan a sus propios trabajadores. No hay garantías sanitarias para la reapertura de la actividad en el cuadro de la pandemia que ofrece día a día récords de contagios.

Trabajadoras de Casas Particulares

Como en todo el país, en Mendoza avanza la precarización y la desocupación de las trabajadoras de casas particulares, una actividad laboral de por sí desventajosa para millones de mujeres de nuestro país. En medio de la pandemia se ven obligadas a salir a trabajar a destajo, por $150 la hora, sin medidas de protección ante el Covid-19, sin una actualización paritaria que permita tener una referencia al negociar las condiciones laborales. Luego de haber participado el 16 de junio en la jornada del sindicalismo combativo, llamaron a poner en pie la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha. De manera colectiva es la única forma de frenar las vulneraciones y abusos patronales, con la desidia y complicidad de los gobiernos.

Telefónicos

El viernes 19 de junio falleció en un accidente laboral Franco Eduardo Lombardo, de 31 años, compañero telefónico tercerizado “al servicio” de Telecom en Resistencia, Chaco. Según el portal de diario Norte (19/6), Lombardo sufrió un traumatismo de cráneo fatal al caer sobre él un poste telefónico sobre el que estaba trabajando en tareas de reparación. No es el primer trabajador del gremio muerto en el periodo de pandemia. El 26 de marzo, el compañero Saucedo, también tercerizado por Telecom, falleció en Goya, provincia de Corrientes, mientras cumplía tareas de colocación de postes, una actividad claramente no esencial.

Limpieza

El pasado 26 de mayo un trabajador de la empresa de servicios de limpieza y mantenimiento Mantovana (CABA) manifestó síntomas gripales y pidió permiso para ir a su casa. Desde entonces, no fue más a trabajar. Sus compañeros preocupados y ante la negativa de la empresa a brindar información llamaron por teléfono a la esposa quien les confirmó que el compañero dio positivo respecto del Covid-19. Desde el primer momento la patronal se desentendió de la situación de sus trabajadores. Estos exigieron a la empresa que active el protocolo y les hagan el test e hisopado. Lejos de hacerlo , la supervisora irresponsablemente los envió a otros puestos a cubrir el servicio arriesgando la vida de muchas personas en lo que se denomina cadena de contagios.

Cultura

Como parte del plan de lucha votado por la asamblea de Músicxs Organizadxs se destaca la realización de una radio online, que ya va por su quinta edición y busca colocarse como un lugar de diálogo entre músicxs de diferentes estilos. Ante la difícil situación de viven lxs artistas, agravada por la cuarentena, Músicxs Organizadxs se ha colocado como una usina de iniciativas, que son votadas en asambleas y que escrupulosamente llevamos a la práctica. El empadronamiento que largamos muy tempranamente y que orilla las 5.000 personas, fue seguido por festivales online, tuitazos y concentraciones con distanciamiento social, como la que este 24 de junio a las 12 horas nos vuelve a a encontrar en Plaza de Mayo junto con otras organizaciones, con réplicas en diferentes partes del país.

Teletrabajo

A la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que se realizó el lunes 22 concurrieron representantes de cámaras patronales para opinar sobre los proyectos de ley sobre el teletrabajo. Dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), quieren una ley que no quite “incentivos” a las patronales, y se oponen a que entre en vigencia antes de 180 días después que se acabe la pandemia. En el ínterin las patronales harían lo que quieran. Esteban Mancuso, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), amenazó indirectamente con el lock out y el despido de trabajadores si las normas que se votan no son del agrado de la patronal.

Empaque

Río Negro-Neuquén: la burocracia del empaque de la fruta abandona a los y las trabajadoras. Marco Bielma, actual secretario general de Soefrnyn (Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén) estuvo en los últimos días en Villa Regina.Dijo que su visita fue para buscar una solución al conflicto de los y las trabajadoras del empaque de La Reginense, aun hoy en lucha, en realidad Bielma opera, e intenta contener y desviar la organización del sector en lucha independiente que afloró en localidades de ambas provincias.

Estaciones de servicio

Una pata de la CGT acordó aguinaldo en cuotas. Se trata de Carlos Acuña, líder del Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Si bien no existe comunicación oficial del gremio, el acuerdo fue explicitado por la parte empresaria a los medios, asegurando que el “entendimiento” consiste en que cada patronal “acordará” con sus trabajadores el pago del aguinaldo en 2 o 3 cuotas. La información no fue negada por el gremio.

Repartidores

Frente al gobierno fascista de Jair Bolsonaro, que descarga la crisis sobre la población con menos recursos, parte de ella volcada al trabajo de reparto, se convocó a un nuevo paro internacional de los trabajadores de la actividad para el día 1 de julio. En Argentina, ejemplo de precarización laboral, se impulsa -con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza- un proyecto de regulación sobre las apps discriminatorio, expulsivo y ultraprecarizador. Otros proyectos surgieron de bloques peronistas e, incluso, de sindicatos que deberían hacerle frente a las condiciones de hiperexplotación, como APP y Asimm. La coordinadora internacional de repartidores repudia el proyecto presentado en la Legislatura porteña y también convoca a todos los riders de CABA y GBA a movilizarse el 25 de julio en repudio a este ataque a las condiciones de trabajo.

Carne

Tanto la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que lidera el histórico burócrata “Beto” Fantini, como la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (Fesitcara), firmaron con las cámaras empresarias del sector un aumento salarial del 17% por tres meses (mayo, junio y julio), sumado a un monto no remunerativo por única vez de $2.200 correspondiente a mayo. Para los meses siguientes se señala, de manera extremadamente vaga, que las partes se sentarían “nuevamente a negociar”.

Portuarios

Paro de 24 horas en el Puerto de Buenos Aires. El conflicto por las negociaciones paritarias de los trabajadores portuarios se ha agravado como resultado de las maniobras patronales para hacer pasar un acuerdo de ajuste en el Puerto de Buenos Aires: dos de las 3 operadoras portuarias restringen el acceso de los estibadores a las terminales remplazándolos por personal ajeno al puerto y apelando a una fuerte militarización del lugar de trabajo.

Petroleros

La empresa petrolera El Trebol, propiedad del grupo Vila-Manzano y un grupo Suizo, que se dedica a la práctica del fracking (modalidad de explotación petrolera) en el departamento de Malargüe (Mendoza), está ofreciendo retiros voluntarios a sus empleados, esto a pesar de la aplicación del precio del “barril criollo” por parte del gobierno nacional, justamente para garantizar los ingresos de las empresas del sector y evitar despidos. Esto afectaría los puestos de trabajo de más de 75 empleados que trabajan directamente en la empresa e involucraría a otro importante grupo que trabaja indirectamente para la misma.