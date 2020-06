Editorial Perfil: plan de lucha contra el pago del aguinaldo en cuotas a partir de enero de 2021

Lo resolvió una video-asamblea masiva

El 23 de junio, Editorial Perfil emitió un comunicado a su personal informando que, dado que el Estado no tomaba a su cargo el pago del medio aguinaldo que la empresa debe abonar el 30 de junio, no iba a poder cumplir con esa obligación y debería posponerla ¡¡¡para enero de 2021, y en cuotas!!! A su vez, se lamentaba de que todavía el gobierno no había informado acerca de si va a pagar la mitad de los salarios de este mes, como viene haciendo desde hace dos meses, con dinero de la Anses.

Es pertinente aclarar que Perfil, que atribuye este incumplimiento a los trastornos derivados de la pandemia de coronavirus, no pagó en tiempo y forma los medios aguinaldos de 2016, 2017 y 2019, ni las paritarias de 2016 y 2019, amén de haber cerrado paritarias a la baja todos estos años (la última, de 15%, cuando la inflación trepó a más del 50%), amparada por el Ministerio de Trabajo y la burocracia de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

Excusándose en “la parálisis general de la economía”, Perfil acaba de anunciar algo insólito: que va a pagar el medio aguinaldo de junio en cuotas y ¡a partir de enero! Lo que no dice la empresa es que cuando no había pandemia, hacía lo mismo. Ante esto, votamos un plan de lucha pic.twitter.com/FOo7gGWMFO — DelegadosPerfil (@DelegadosPerfil) June 25, 2020

No conforme con esto, la empresa lleva adelante un plan de reconversión de sus contenidos hacia los sitios web, televisión y radio, lo que conlleva un incremento de tareas (multitarea) para los trabajadores, que cada vez son más presionados para adecuarse a esta transformación (precarización laboral).

A raíz de esta realidad, en un contexto de ataque contra las leyes y convenios laborales por parte de las patronales de todos los gremios, los trabajadores de Editorial Perfil, reunidos en una video-asamblea masiva, decidimos tomar una serie de medidas, que incluyen retención de tareas de dos horas por turno en todas las áreas periodísticas y administrativas de la empresa, a fin de revertir esta situación que empeora nuestras condiciones de vida, ya de por sí de una gravedad muy acentuada debido a la enorme pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario.

Los trabajadores nos mantenemos organizados y vamos a luchar por nuestros derechos, que son permanentemente vulnerados por una empresa que de manera consecuente se niega a cumplir con sus obligaciones.