Docentes: impulsemos el paro virtual en toda Santa Fe este 1 y 2 de julio

Exijamos inmediata convocatoria a una asamblea provincial por un plan de lucha hasta derrotar el ajuste contra la educación.

Foto Prensa Ar

En una reunión de secretarios seccionales de Amsafe, convocada el pasado viernes 26, Sonia Alesso, secretaria general del gremio, anunció la resolución de la comisión directiva provincial de impulsar un paro virtual provincial los días 1 y 2 de julio.

Ese mismo día transcurría la última jornada del apagón virtual y paro de actividades convocado por los cuatros departamentos opositores del sur santafesino, que tuvo un acatamiento importantísimo en la región y una repercusión con llegada a toda la provincia. Que así fue, lo demuestra la propia reacción del Ministerio de Educación, que dirige Adriana Cantero, que en departamentos como Belgrano y Rosario fue pidiendo los listados de lxs docentes que adherían al paro, fundando las bases de una política de apriete que sin embargo no logró hacer mella en la medida de fuerza.

La iniciativa de lucha de las seccionales opositoras empalmó con sectores autoconvocados contra la pasividad de la burocracia de Alesso, en la Capital y otros departamentos dirigidos por el oficialismo: San Lorenzo, General Obligado o Iriondo, lugar este último donde la conducción de la seccional se vio obligada a convocar a un plenario de delegados ante la presión de las bases.

A la luz todo esto, no cabe ninguna duda de que la convocatoria tardía de la conducción de Alesso es una reacción frente a la intervención creciente de la docencia combativa y de base contra el ajuste educativo del gobierno provincial al que ha venido colaborado sacrificando las necesidades actuales de la docencia en materia de condiciones de trabajo, salario y otros aspectos, al ajuste educativo del gobierno de Omar Perotti -como es el intento de que toda la discusión educativa pase por la incierta de la “vuelta a clases”- como de Alberto Fernández, que gobierna con el Presupuesto 2019, del ajuste de Macri.

Una conducción sindical de espaldas a lxs docentes

La forma en que fue resuelta la convocatoria a los paros del 1 y el 2 de julio, que desde Tribuna Docente en Amsafe impulsaremos con toda la fuerza para que se expresen la bronca y los reclamos docentes largamente postergados, es demostrativa del método antidemocrático de la burocracia sindical.

Sonia Alesso planteó que la resolución era tomada “ad referéndum de una futura asamblea provincial” algo que no está contemplado en el estatuto, según el cual las medidas de acción directa de este tipo deben ser resueltas por la asamblea provincial. Estatutariamente el punto favorece las dilaciones de la conducción sindical, pero ahora Alesso apura el paro sin esta convocatoria para evitar que le exploten en la cara los reclamos de la docencia que intentó y fracasó en contener.

Lo que queda claro es que la conducción provincial, que no escatima tinta en criticar a la oposición con argumentos estatutarios por reclamar la convocatoria a una asamblea provincial (argumentando que no están contempladas las convocatorias virtuales), viola ella misma los estatutos con tal de no convocarla. Desde el clasismo exigimos se convoque a una asamblea porque es un derecho democrático de la base docente poder expresarse en todos los departamentos y forjar una acción común entre lxs trabajadores de la educación sin condicionamientos políticos ajenos a nuestros intereses.

El 1 y 2 paro. Por una Asamblea Provincial y un plan de lucha

Como quedó demostrado por la acción de los cuatros departamentos opositores, es posible garantizar a través de medios virtuales las instancias deliberativas y democráticas de resolución que necesita nuestro gremio. Por eso, exigimos la inmediata convocatoria una asamblea provincial por la reapertura de la paritaria, planteando la unificación de los reclamos de los diversos sectores de la docencia. Desde el salario de emergencia y la continuidad de la obra social para reemplazantes, la conectividad y los soportes tecnológicos para docentes y estudiantes, las defensa de las condiciones de trabajo contra la “virtualización forzosa”, la defensa del 82% móvil y el reclamo contra los brutales descuentos en los haberes por el impuesto a las ganancias, hasta la garantía alimentaria para las comunidades educativas. Y por supuesto, el aumento salarial.

Ante la negativa de convocar a una asamblea provincial, desde Tribuna Docente planteamos un plenario provincial de delegadxs, con mandato de escuela, que tome en sus manos las tareas planteadas a las que la burocracia de la conducción provincial le rehúye. Llamamos a las comisiones directivas de lucha de nuestro gremio, a delegadxs, activistas y a toda la docencia predispuesta a luchar a desenvolver esta perspectiva.