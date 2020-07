Tres de Febrero: ocupación de la histórica pizzería Ottonelli

En defensa de los puestos de trabajo.

Lxs trabajadores de la histórica pizzería de Caseros están en la lucha por defender sus puestos de trabajo.

Lxs 13 trabajadores, algunos con antigüedad de más de 20 años, están dando una enorme batalla al poner en funcionamiento nuevamente la pizzería en medio de la cuarentena.

La empleadora les dejó de pagar los salarios por varios meses y el 20 de marzo se enteraron de manera informal que no iban a abrir más las puertas del local.

Alejandra, una de las voceras, cuenta cómo las trece familias se quedaron sin ingresos. Ya atravesaron cuatro audiencias en el Ministerio de Trabajo sin ningún tipo de solución. La empleadora, Alicia Sánchez, dejó deudas de más de cuatro meses en los servicios. Durante la cuarentena evadió todo tipo de respuestas y se ausentó en las audiencias en el Ministerio. Con excusa de desinfectar, en un operativo, se llevó gran parte de los materiales, instrumentos y muebles de la pizzería.

A pesar de las bajas ventas y las enormes limitaciones de la circunstancia, ahora que están manejando la producción y las cuentas lxs trabajadores pueden corroborar y calcular las enormes ganancias que llevó su empleadora en temporada alta a costa su trabajo.

Está hecha la denuncia por estafa contra la empleadora. Desde el 2017 ya había suspendido el pago de los aportes y estaban sin obra social.

Actualmente pusieron en funcionamiento la pizzería. Tienen guardias durante todo el día y están viviendo con un salario inferior y con mucho esfuerzo en espera de una solución. El hecho de ocupar el lugar y ponerlo en marcha es una enorme conquista pero necesitan respuestas inmediatas.

Esta situación desesperante se replica a miles de trabajadores que están perdiendo sus puestos. El sindicato de pasteleros no da una respuesta en común para todas estas situaciones. Estamos hablando de miles de despidos o trabajadores que no perciben su salario durante toda la cuarentena.

No hay que dejar de señalar que el Estado esta subsidiando a todo tipo de empresarios con gran parte del pago de los sueldos como el grupo de Paolo Roca o distintas multinacionales. Estos trabajadores de Ottonelli no tienen al momento ninguna respuesta. En vez de subsidiar a los empresarios que no abren sus libros contables planteamos que se les pague el salario a lxs trabajadores como lxs de Ottonelli.

En este caso y en la inmensa mayoría se corrobora que le quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores. El Estado solo interviene para rescatar a los empresarios.

Todo el apoyo a les trabajadores de Ottonelli. Asambleas en cada lugar de trabajo en defensa de los puestos laborales y el salario.

Plenario provincial de pasteleros para comenzar un plan de lucha provincial y nacional contra todo tipo de despidos, suspensiones o recorte de salario.

Que esta crisis no la paguen lxs trabajadores.