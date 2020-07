Ferraresi miente: los docentes de artística despedidos siguen reclamando

Se está viralizando un audio del día 29 de junio, del programa radial “Siempre Soy” (am 530), donde el periodista que entrevista al Intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi le consulta sobre el conflicto con docentes de Artística Municipales que llevan más de 4 meses sin cobrar. La respuesta del intendente fue: “desconozco dicho conflicto, ha habido un error administrativo y se resolvió”. Sin embargo, hace cuatro meses los docentes municipales de artística vienen reclamando por este atropello.

Ferraresi ha tenido que decretar la reincorporación de un grupo anterior de docentes municipales que intentó despedir, anulando un decreto suyo preexistente. Frente a la organización y la lucha, las denuncias públicas y cartas al ministerio de trabajo, el intendente debió retroceder en su vergonzosa acción de despidos bajo la cuarentena.

Otra nueva camada de docentes, 26 en total de la rama de Arte, tomaron horas en el acto público del 5 de marzo y aún no recibieron sus salarios. La respuesta del Director de Enseñanza Artística Gonzalo Flores y de la Secretaria de Cultura y promoción de las Artes Victoriosa Belloni Onetto fue que: ” no hubo decreto para dar de alta dicha designación y que dejarán de trabajar porque no se les iba a pagar”.

Recorramos un minuto el camino de una designación a un docente. En el acto público se toman horas, se les da al docente una designación y los tribunales del acto público llevan nóminas de cargos y docentes asignados, con copia del acta, a la dirección de Artística, quienes son los que se encargan de confeccionar los decretos de designación y quienes además, los elevan para que el propio Ferraresi las firme. Luego de su firma, viajan a la Dirección de Personal y Sueldos, para seguir su rumbo de pago.

Según denuncian colegas del tribunal de actos públicos, todos los pasos se llevaron adelante pero no hay respuesta positiva para los docentes. Las autoridades han convocado un acto público que ahora desconocen, violando los derechos laborales de la docencia y el estatuto docente.

Cabe señalar que los decretos de designación son aprobados por el Senado dentro de los que se llama el presupuesto anual. Y que el 90% de los salarios municipales son subsidiados por la provincia. Ferraresi sólo debe firmar las designaciones previstas, que tienen su financiamiento previsto. Los giros de provincia a Avellaneda para el desarrollo de estas clases existen. Sin embargo, las autoridades provinciales no han dicho nada en los cuatro meses que lleva esta irregularidad. Estamos frente a una maniobra para hacer caja a costa de la educación pública.

Este hecho de corrupción y ajuste ha sido avalado tanto por la CTA de Avellaneda como por el Suteba que defienden a rajatabla al intendente y no se solidarizan con la lucha de lxs trabajadorxs.

Exigimos el urgente cumplimiento efectivo del estatuto docente y la reincorporación de todxs lxs docentes de arte, con su designación autorizada y el pago inmediato de los salarios adeudados.