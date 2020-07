Córdoba: municipales de Jesús María logran compensación salarial y pago del aguinaldo sin cuotas

La tenaz lucha del Sindicato de Trabajadores Municipales de Jesús María (Sitram) logró que se garantice el pago de los salarios de las y los trabajadores municipales por tercer mes consecutivo. Como parte de ese proceso, se acaba de acordar, en un acta con el municipio, el compromiso de que percibirán 7 mil pesos hasta el día 17 de julio en compensación por el no pago de los aumentos acordados oportunamente y la parte de ese aumento que debía repercutir sobre el aguinaldo.

De este modo, un trabajador de categoría inicial debía percibir este mes según el acta del 2 de marzo un aumento de $6.366 más el proporcional de aguinaldo, que se integraba de la siguiente forma: $2.000 no remunerativos, $3.566 de los aumentos acumulativos del 5% en abril, 5% en mayo, 5% en junio y $800 de aumento de refrigerio. Como se ve, con los $7.000 se compensa en forma total el aumento no percibido. Nuevamente se logró que esta compensación se otorgue a todos los trabajadores, sin hacer diferencias y sin caer en una metodología que anteriormente había sido perjudicial porque no había precisión de quién debía cobrar y quién no.

El otro logro importantísimo que se conquistó fue el pago del aguinaldo sin cuotas. El Sitram rechazó el intento de que se pagara de manera desdoblada, como pretendía el municipio, debido a que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. De este modo, el aguinaldo se pagará integralmente hasta el 13 de julio. Como parte de los acuerdos alcanzados habrá una nueva mesa de negociación el día 23 de julio, para establecer el pago de los salarios correspondientes al período de junio de 2020 y para comenzar la negociación salarial que corresponde a la actualización del segundo semestre del presente año.

Mientras las centrales obreras dejaron pasar todos los ataques a trabajadoras y trabajadores y firmaron pactos de rebajas salariales, la lucha consecuente del Sitram y la organización independiente de los gobiernos de turno han logrado estas importantes conquistas. Ahora, se prepara para fortalecer la estructuración gremial a través de la afiliación de las y los municipales como una herramienta de lucha para defender los derechos de la clase obrera.