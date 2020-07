Neuquén: obreros de Cerámica Neuquén se reunieron con el juez Cosentino

Se preparan nuevas acciones de lucha. Más que nunca, vamos por la expropiación sin pago y la estatización bajo gestión obrera.

Los trabajadores y trabajadoras de Cerámica Neuquén realizaron esta mañana una importante concentración en las puertas del juzgado laboral N° 1, llevando así su rechazo a la tentativa de remate y su reclamo en defensa de los puestos de trabajo. La acción de lucha, que fuera votada en la asamblea obrera, fue acompañada por agrupaciones combativas de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten), parte de la comisión directiva de Aten capital, el Partido Obrero y el Polo Obrero, MAS, IS, POR, PTS, MST y MTE.

Luego de varias horas de aguante bajo un frió intenso, una delegación de compañeros se reunió con el juez que lleva la causa, Sergio Cosentino. Allí, el magistrado manifestó que la orden de habilitar al martillero continuaría su curso por cuestiones propias del proceso, pero que estaría dispuesto a ser parte de una mesa de negociación a los fines de buscar una alternativa al remate. Para ello, el juez insiste que debe presentarse la ex patronal y el Estado.

Esta apertura mostrada por el juez es consecuencia del enorme apoyo popular y del rechazo generalizado a una salida represiva. Es que artistas, personalidades y diferentes sindicatos se han pronunciado y, en el mismo sentido, la diputada provincial Patricia Jure (PO-FIT) ha presentado un proyecto de declaración rechazando el remate.

Vale aclarar que el trámite por el remate se tramita en el fuero laboral, debido a que la justicia pretende pagar con los bienes de la fábrica las indemnizaciones de los ex trabajadores que no fueron parte de la continuidad de la lucha. El planteo de los compañeros de Cerámica es que la ex patronal debe absorber el pago de las indemnizaciones con sus bienes y el no desguace de la Cooperativa Confluencia (ex Cerámica Neuquén).

Asimismo, los miembros del sindicato ceramista mantuvieron una reunión con autoridades del gobierno provincial, quienes se comprometieron en avanzar en la compra de cerámicos a las gestiones obreras.

Para la próxima semana están planificadas nuevas acciones. En primer lugar es de gran importancia continuar con la campaña de pronunciamientos y en el refuerzo de las medidas para garantizar que la justicia no avance en el remate. Y en segundo lugar, reforzar el planteo y el plan de lucha por la expropiación sin pago y la estatización bajo control obrero como una salida de fondo.